2-й таймБёрнли — ЛиверпульОнлайн
    Вся лентаСамое главное
    Москвичи потушат «Факел»

    Родина — Факел. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Первая лига, 15 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Первая лига
    Прогноз и ставки на «Родина» — «Факел»
    «Родина»
    15 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Факел». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Факел», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Первая лига 15 Сентября 2025 года

    Родина

  • Москва
    •  Родина 19:30 Факел

    Факел

  • Воронеж
    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи намерены побороться за повышение в классе. Нынче команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Родина» на 5 очков отстает от зоны стыков. А вот забила команда 15 мячей в ворота соперников.

    Родина — Факел: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Москвичи одолели «Енисей» (2:0).

    До того команда учинила разгром «Нефтехимику» (5:1). Да и поединок с «Торпедо» принес три зачетных балла (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Родина» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Москвичи нынче находятся на подъеме. При этом состав команды по именам выглядит весьма симпатично.

    Причем «Родина» успешно противостоит «Факелу». Пять лет назад в единственной очной встрече команда одолела соперника (2:0).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Москвичи явно постараются подтянуться к группе лидеров.

    «Факел»

    Турнирное положение: Воронежцы бьются за прямое повышение в классе. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Факел» лишь на 2 очка опережает ближайшего преследователя. А вот пропустила команда лишь 4 мяча в девяти первых турах.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Воронежцы переиграли тульский «Арсенал» (1:0).

    До того команда не сумела одолеть «Челябинск» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Урала» (0:2).

    При этом «Факел» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Воронежцы не особенно преуспевают в плане реализации. Команда Игоря Шалимова в среднем забивает гол за матч.

    При этом «Факел» имеет самые надежные тылы в лиге. Да и проблемы с реализацией никуда не запропастились.

    Воронежцы не проигрывают 2 матча кряду. Да и состав команды, как для первого дивизиона, выглядит весьма мощно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Воронежцы в среднем пропускают реже гола за матч

    • Москвичи победили в 3 своих последних поединках

    • «Факел» в среднем забивает аккурат один мяч за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.42.

    Прогноз: Москвичи в атаке выглядят сильнее соперника, и уж точно попытаются подтянуться к лидирующей группе.

    «Родина» постепенно прибавляет во всех компонентах, да и «Факел» забивает с огромнейшей натугой.

    Ставка: Победа «Родины» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.70

    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Родина — Факел: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 15.09.202519:30. Москвичи потушат «Факел»
