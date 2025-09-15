Родина — Факел. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Первая лига, 15 сентября 2025 года

Родина
Факел
«Родина»
Турнирное положение: Москвичи намерены побороться за повышение в классе. Нынче команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Родина» на 5 очков отстает от зоны стыков. А вот забила команда 15 мячей в ворота соперников.
Родина — Факел: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Москвичи одолели «Енисей» (2:0).
До того команда учинила разгром «Нефтехимику» (5:1). Да и поединок с «Торпедо» принес три зачетных балла (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Родина» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Москвичи нынче находятся на подъеме. При этом состав команды по именам выглядит весьма симпатично.
Причем «Родина» успешно противостоит «Факелу». Пять лет назад в единственной очной встрече команда одолела соперника (2:0).
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Москвичи явно постараются подтянуться к группе лидеров.
«Факел»
Турнирное положение: Воронежцы бьются за прямое повышение в классе. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Факел» лишь на 2 очка опережает ближайшего преследователя. А вот пропустила команда лишь 4 мяча в девяти первых турах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Воронежцы переиграли тульский «Арсенал» (1:0).
До того команда не сумела одолеть «Челябинск» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Урала» (0:2).
При этом «Факел» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Воронежцы не особенно преуспевают в плане реализации. Команда Игоря Шалимова в среднем забивает гол за матч.
При этом «Факел» имеет самые надежные тылы в лиге. Да и проблемы с реализацией никуда не запропастились.
Воронежцы не проигрывают 2 матча кряду. Да и состав команды, как для первого дивизиона, выглядит весьма мощно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Воронежцы в среднем пропускают реже гола за матч
- Москвичи победили в 3 своих последних поединках
- «Факел» в среднем забивает аккурат один мяч за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.42.
Прогноз: Москвичи в атаке выглядят сильнее соперника, и уж точно попытаются подтянуться к лидирующей группе.
«Родина» постепенно прибавляет во всех компонентах, да и «Факел» забивает с огромнейшей натугой.
Ставка: Победа «Родины» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.70