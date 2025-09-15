В понедельник, 15 сентября, московская «Родина» примет воронежский «Факел» в рамках 10-го тура Первой Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45' Перерыв. Равная игра, в невысоком темпе проходит встреча.

43' Доигрывают тайм соперники, темп снизился еще ниже.

41' Рейна пытался с Тимошенко в стенку сыграть на подступах к штрафной «Факела», но защитники гостей пресекли этот маневр.

39' Много борьбы в центре поля в последние минуты, мяч в основном в воздухе находится.

37' Внимательно в обороне действуют обе команды, почти без моментов у ворот проходит матч.

Статистика матча 59% Владение мячом 41%

35' Рейна пробовал головой пробить из пределов штрафной «Факела», но не получилось сильно приложиться по мячу.

33' Гиоргобиани сфолил на Гогличидзе в центре поля. Много фолов в игре, уже 13.

31' Мяч под контролем футболистов «Родины», но пока дальше середины поля они с ним не продвигаются.

30' Снизился темп игры в последние минуты.

28' Получилось у «Факела» игру от своих ворот отодвинуть, выровнялась игра.

26' Желтая карточка показана Рейне, за симуляцию.

24' Симонов пробил из-за пределов штрафной «Родины», оказавшись первым на подборе, в прыжке удар парировал Волков.

22' Гиоргобиани пробил из-за пределов штрафной «Родины», уверенно на последнем рубеже действует вратарь хозяев Волков.

21' Подача Максименко, головой пробил Тимошенко из пределов штрафной «Факела», но мяч в Магкеева угодив в руки Фролкину прилетел.

19' Максименко совершил проход по левому флангу атаки «Родины», подал на дальнюю штангу ворот «Факела», но там защитник гостей Журавлев оказался, который переправил мяч на угловой для хозяев.

17' Нетфуллин решил пробить со штрафного, хотя до ворот было большое расстояние, мяч по пути к воротам в защитниках застрял.

16' Фищенко жестким фолом скосил Гиоргобиани, готовится подача в штрафную «Родины».

14' Инициатива у «Родины», гости пока на оборонительных действиях сконцентрированы.

12' Контролируют мяч игроки «Родины», пока на своей половине поля.

09' Симонов грубо сфолил в центре поля, пока лишь устным предупреждением отделался полузащитник «Факела».

08' Нетфуллин пробил из-за пределов штрафной «Родины», мяч коснувшись одного из защитников на угловой улетел.

07' Подача со штрафного к воротам «Факела» Гогличидзе, Ушатов изменил траекторию полета мяча, но мимо ворот пролетел кожаный снаряд.

05' Побольше владеют мячом футболисты «Родины» на первых минутах матча, «Факел» проводит быстрые атаки с ходу.

04' Подача Максименко в штрафную площадь «Факела», справляются защитники гостей.

02' На атаку нацелены обе команды, началась борьба за инициативу.

01' Матч начался! «Родина» начала с центра поля.

До матча

19:28 Появляются игроки на поле, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на стадионе «Арена Химки» , вмещающем 18 636 зрителей.

19:10 Главным арбитром матча будет Капленков Игорь из Москвы.

Стартовые составы команд

Родина: Волков, Гогличидзе, Мещанинов, Крижан, Бессмертный, Фищенко, Рейна, Ушатов, Папе, Максименко, Тимошенко.

Факел: Фролкин, Журавлев, Магкеев, Юрганов, Черов, Симонов, Нетфуллин, Магомедов, Гиоргобиани, Уридия, Белаиди.

«Родина»

Москвичи намерены побороться за повышение в классе. Нынче команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы. При этом «Родина» на 5 очков отстает от зоны стыков. А вот забила команда 15 мячей в ворота соперников. Свой предыдущий поединок команда провела удачно. Москвичи одолели «Енисей» (2:0). До того команда учинила разгром «Нефтехимику» (5:1). Да и поединок с «Торпедо» принес три зачетных балла (3:0). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Родина» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Москвичи нынче находятся на подъеме. При этом состав команды по именам выглядит весьма симпатично. Причем «Родина» успешно противостоит «Факелу». Пять лет назад в единственной очной встрече команда одолела соперника (2:0). Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Москвичи явно постараются подтянуться к группе лидеров.

«Факел»

Воронежцы бьются за прямое повышение в классе. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы. Причем «Факел» лишь на 2 очка опережает ближайшего преследователя. А вот пропустила команда лишь 4 мяча в девяти первых турах. предыдущий поединок команда провела удачно. Воронежцы переиграли тульский «Арсенал» (1:0). До того команда не сумела одолеть «Челябинск» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Урала» (0:2). При этом «Факел» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Воронежцы не особенно преуспевают в плане реализации. Команда Игоря Шалимова в среднем забивает гол за матч. При этом «Факел» имеет самые надежные тылы в лиге. Да и проблемы с реализацией никуда не запропастились. Воронежцы не проигрывают 2 матча кряду. Да и состав команды, как для первого дивизиона, выглядит весьма мощно. Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно постараются найти свои шансы в контригре.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 1 игру. В 2020 году в рамках Кубка ФНЛ «Родина» победила «Факел» со счетом 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30