    Добудет ли «Ротор» третью викторию подряд?

    Ротор — КАМАЗ. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Первая лига, 14 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Первая лига Прогнозы на Ротор Прогнозы на КамАЗ Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Ротор» — КАМАЗ
    Денис Бояринцев
    14 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и КАМАЗ. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — КАМАЗ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 14 Сентября 2025 года

    Ротор

  • Волгоград
    •  Ротор 17:00 КамАЗ

    КамАЗ

  • Россия. Первая лига
    •

    «Ротор»

    Турнирное положение: Волгоградцы сражаются за попадание в стыки. Нынче команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ротор» набрал 17 очков в 9 стартовых турах. А вот забила команда 15 мячей в ворота соперников.

    Ротор — КамАЗ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Волгоградцы переиграли «СКА-Хабаровск» (1:0).

    До того команда учинила разгром «Чайке» (6:0). А вот поединок с костромским «Спартаком» зачетных баллов не принес (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ротор» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Волгоградцы на один пункт отстают от искомой 4 позиции. При этом состав команды по именам выглядит вполне выгодно.

    Причем «Ротор» традиционно успешно противостоит КАМАЗу. В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Волгоградцы обыграли челнинцев в 4 последних очных встречах.

    КАМАЗ

    Турнирное положение: Челнинцы стартовали весьма продуктивно. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем КАМАЗ лишь на 2 очка отстает от второй позиции. А вот пропустила команда 9 мячей в девяти первых турах.

  • Бросил «Фенербахче» ради «Спартака». Джику перебрался в РПЛ
  • Коллекция центрдефов «красно-белых» пополнилась игроком сборной Ганы
  • 09/09/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Челнинцы не смогли одолеть «Торпедо» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Соколу» (2:0). А вот чуть ранее она расписала паритет с хабаровчанами (1:1).

    При этом КАМАЗ в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Челнинцы не проигрывали в 5 своих последних матчах. Да и состав команды по именам не особенно впечатляет.

    При этом КАМАЗ весьма неплохо в плане реализации. Челнинцы успели наколотить уже 16 мячей в ворота соперников.

    Подопечные Ильдара Ахметзянова не боятся никого. Челнинцы постараются закрепиться в группе лидеров.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

    • Волгоградцы победили в 2 своих последних поединках

    • КАМАЗ не проигрывает 5 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.52.

    Прогноз: «Ротор» сражается за выход в стыки, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    Волгоградцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят челнинцам.

    Ставка: Победа «Ротора» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.70

    Ротор — КАМАЗ: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 14.09.202517:00. Добудет ли «Ротор» третью викторию подряд?
