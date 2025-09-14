Ротор — КАМАЗ. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Первая лига, 14 сентября 2025 года

14 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и КАМАЗ. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — КАМАЗ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградцы сражаются за попадание в стыки. Нынче команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Ротор» набрал 17 очков в 9 стартовых турах. А вот забила команда 15 мячей в ворота соперников.

Ротор — КамАЗ: коэффициенты букмекеров 1X2 2.10 3.00 3.80

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Волгоградцы переиграли «СКА-Хабаровск» (1:0).

До того команда учинила разгром «Чайке» (6:0). А вот поединок с костромским «Спартаком» зачетных баллов не принес (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ротор» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Волгоградцы на один пункт отстают от искомой 4 позиции. При этом состав команды по именам выглядит вполне выгодно.

Причем «Ротор» традиционно успешно противостоит КАМАЗу. В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Волгоградцы обыграли челнинцев в 4 последних очных встречах.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцы стартовали весьма продуктивно. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем КАМАЗ лишь на 2 очка отстает от второй позиции. А вот пропустила команда 9 мячей в девяти первых турах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Челнинцы не смогли одолеть «Торпедо» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Соколу» (2:0). А вот чуть ранее она расписала паритет с хабаровчанами (1:1).

При этом КАМАЗ в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Челнинцы не проигрывали в 5 своих последних матчах. Да и состав команды по именам не особенно впечатляет.

При этом КАМАЗ весьма неплохо в плане реализации. Челнинцы успели наколотить уже 16 мячей в ворота соперников.

Подопечные Ильдара Ахметзянова не боятся никого. Челнинцы постараются закрепиться в группе лидеров.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

Волгоградцы победили в 2 своих последних поединках

КАМАЗ не проигрывает 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.52.

Прогноз: «Ротор» сражается за выход в стыки, и уж точно будет максимально активно атаковать.

Волгоградцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят челнинцам.

Ставка: Победа «Ротора» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.70