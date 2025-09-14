Осасуна — Райо Вальекано: прогноз на матч Ла Лиги и ставка за 1.85

14 сентября в четвертом туре испанской Ла Лиги сыграют «Осасуна» и «Райо Вальекано». Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Райо Вальекано», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» после трех туров нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет три балла в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 13-ю позицию и лишь на два очка опережает зону вылета (18-20-е места), а также на один балл отстает от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на чужом поле со счетом 0:1 одержал победу над «Атлетиком».

Перед этим в третьем туре чемпионата Испании коллектив остался ни с чем, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Эспаньола» (0:1).

Не сыграют: травмирован — Гомес, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были контрольными и официальными, «Осасуна» выиграла лишь дважды при двух победах и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Анте Будимир — автор пока что единственного гола команды в новом сезоне Ла Лиги.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» после трех туров нового розыгрыша испанского чемпионата находится в середине турнирной таблицы.

Команда занимает 10-ю позицию с отставанием в два очка от зоны континентальных турниров (топ-6), а также с отрывом в один балл от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура Ла Лиги мадридский клуб на своем поле со счетом 1:1сыграл вничью с чемпионом «Барселоной».

Перед этим в ответной игре раунда плей-офф Лиги конференций коллектив в домашних стенах с результатом 4:0 разгромил белорусский «Неман» и вышел в основной этап.

Не сыграют: травмирован — Мумин, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Райо Вальекано» выиграл четырежды при одном поражении и одной ничьей.

Это сулит гостям хорошие шансы на три балла, пусть даже и на чужом поле, хотя нынешний соперник в домашних стенах сложно обыграть любому.

Четыре гола команды в новом сезоне Ла Лиги забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Осасуны» забивала только одна команда

в пяти из восьми последних матчей «Райо» забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Райо» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Е1 победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.15, выигрыш «Райо» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в четырех последних матчах забивал только один из соперников. Так было и в их семи последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей гостей.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех из шести последних матчей.

Ставка: «Райо Вальекано» победит за 2.90