    Осасуна — Райо Вальекано: прогноз на матч Ла Лиги и ставка за 1.85

    Прогноз и ставки на «Осасуна» — «Райо Вальекано»
    «Райо Вальекано»
    14 сентября в четвертом туре испанской Ла Лиги сыграют «Осасуна» и «Райо Вальекано». Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Райо Вальекано», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Осасуна

    •  Осасуна 19:30 Райо Вальекано

    Райо Вальекано

    «Осасуна»

    Турнирное положение: «Осасуна» после трех туров нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет три балла в активе и находится в нижней половине таблицы.

    Команда занимает 13-ю позицию и лишь на два очка опережает зону вылета (18-20-е места), а также на один балл отстает от нынешнего соперника.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на чужом поле со счетом 0:1 одержал победу над «Атлетиком».

    Перед этим в третьем туре чемпионата Испании коллектив остался ни с чем, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Эспаньола» (0:1).

    Не сыграют: травмирован — Гомес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были контрольными и официальными, «Осасуна» выиграла лишь дважды при двух победах и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

    Анте Будимир — автор пока что единственного гола команды в новом сезоне Ла Лиги.

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: «Райо Вальекано» после трех туров нового розыгрыша испанского чемпионата находится в середине турнирной таблицы.

    Команда занимает 10-ю позицию с отставанием в два очка от зоны континентальных турниров (топ-6), а также с отрывом в один балл от нынешнего соперника.

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура Ла Лиги мадридский клуб на своем поле со счетом 1:1сыграл вничью с чемпионом «Барселоной».

    Перед этим в ответной игре раунда плей-офф Лиги конференций коллектив в домашних стенах с результатом 4:0 разгромил белорусский «Неман» и вышел в основной этап.

    Не сыграют: травмирован — Мумин, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Райо Вальекано» выиграл четырежды при одном поражении и одной ничьей.

    Это сулит гостям хорошие шансы на три балла, пусть даже и на чужом поле, хотя нынешний соперник в домашних стенах сложно обыграть любому.

    Четыре гола команды в новом сезоне Ла Лиги забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Осасуны» забивала только одна команда

    • в пяти из восьми последних матчей «Райо» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Райо» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Е1 победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.15, выигрыш «Райо» — в 2.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в четырех последних матчах забивал только один из соперников. Так было и в их семи последних домашних поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех из шести последних матчей.

    Ставка: «Райо Вальекано» победит за 2.90

    Осасуна — Райо Вальекано: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 14.09.202519:30. Кто вспомнит о победах?
