Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 12 сентября 2025 года

12 сентября в 24-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Шаньдун Тайшань». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Шаньдун Тайшань», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: Шанхайцы сражаются за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Шанхай Шеньхуа» на один пункт отстает от лидера. А вот пропустила команда 26 мячей в 23 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Шанхайцы уступили «Ухань Три Таунс» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Циндао» (2:0). А вот поединок с «Чжэцзян Гринтаун» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Шанхай Шеньхуа» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Шанхайцы находятся не в лучшем функциональном состоянии. При этом в кадровом плане команда выглядит довольно выгодно.

Причем «Шанхай Шеньхуа» традиционно успешно противостоит шаньдунцам. В 5 последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда Леонида Слуцкого активно преследует лидера.

«Шаньдун Тайшань»

Турнирное положение: Шаньдунцы нынешний чемпионат проводят неудачно. Команда на данный момент находится на 5 месте.

Причем «Шаньдун Тайшань» на 8 пунктов отстает от третьей позиции. А вот забивает команда чаще двух мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Шаньдунцы переиграли «Бэйцзин Гоань» (6:0).

До того команда нанесла поражение «Циндао Вест Коаст» (3:2). А вот чуть ранее она уверенно одолела «Шеньчжэнь» (3:1).

При этом «Шаньдун Тайшань» в 5 своих последних поединках победила 4 раза. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Шаньдунцы ныне несколько прибавили в плане игры и результатов. Команда победила в 4 своих последних матчах.

При этом команда в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и шанхайцев она не может обыграть уже 2 года.

Команда уступила «Шанхай Шеньхуа» в 4 последних очных поединках. При этом последние локальные успехи явно улучшили моральный климат внутри коллектива.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда твердо намерена дать бой одному из лидеров чемпионата.

Статистика для ставок

«Шаньдун Тайшань» победил в 4 своих последних поединках

«Шанхай Шеньхуа» обыграл шаньдунцев в 4 последних очных встречах

Обе команды в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 4.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.40 и 2.71.

Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» бьется за чемпионство, и уж точно начнет встречу максимально активно.

Номинальные хозяева имеют в своем составе опытных исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят шаньдунцам.

Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00