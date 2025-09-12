Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 12 сентября 2025 года

Шанхай Шэньхуа
Шаньдун Тайшань
«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: Шанхайцы сражаются за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Шанхай Шеньхуа» на один пункт отстает от лидера. А вот пропустила команда 26 мячей в 23 матчах чемпионата.
Шанхай Шэньхуа — Шаньдун Тайшань: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Шанхайцы уступили «Ухань Три Таунс» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Циндао» (2:0). А вот поединок с «Чжэцзян Гринтаун» завершился паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Шанхай Шеньхуа» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Шанхайцы находятся не в лучшем функциональном состоянии. При этом в кадровом плане команда выглядит довольно выгодно.
Причем «Шанхай Шеньхуа» традиционно успешно противостоит шаньдунцам. В 5 последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда Леонида Слуцкого активно преследует лидера.
«Шаньдун Тайшань»
Турнирное положение: Шаньдунцы нынешний чемпионат проводят неудачно. Команда на данный момент находится на 5 месте.
Причем «Шаньдун Тайшань» на 8 пунктов отстает от третьей позиции. А вот забивает команда чаще двух мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Шаньдунцы переиграли «Бэйцзин Гоань» (6:0).
До того команда нанесла поражение «Циндао Вест Коаст» (3:2). А вот чуть ранее она уверенно одолела «Шеньчжэнь» (3:1).
При этом «Шаньдун Тайшань» в 5 своих последних поединках победила 4 раза. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Шаньдунцы ныне несколько прибавили в плане игры и результатов. Команда победила в 4 своих последних матчах.
При этом команда в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и шанхайцев она не может обыграть уже 2 года.
Команда уступила «Шанхай Шеньхуа» в 4 последних очных поединках. При этом последние локальные успехи явно улучшили моральный климат внутри коллектива.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда твердо намерена дать бой одному из лидеров чемпионата.
Статистика для ставок
- «Шаньдун Тайшань» победил в 4 своих последних поединках
- «Шанхай Шеньхуа» обыграл шаньдунцев в 4 последних очных встречах
- Обе команды в среднем забивают чаще 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 4.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.40 и 2.71.
- 2.20Байер — Айнтрахт: прогноз и ставкаЗавтра в 21:30
- 2.08Рубин — Динамо Мх: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.00Марсель — Лорьян: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» бьется за чемпионство, и уж точно начнет встречу максимально активно.
Номинальные хозяева имеют в своем составе опытных исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят шаньдунцам.
Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.00