    Команда Бензема разгромит «Аль-Фатех»

    Аль-Иттихад — Аль-Фатех. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 12 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Иттихад Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Иттихад» — «Аль-Фатех»
    Карим Бензема
    12 сентября во 2-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттихад» и «Аль-Фатех». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Фатех», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 12 Сентября 2025 года

    Аль-Иттихад

  • Джидда
    •  Аль-Иттихад 21:00 Аль-Фатех

    Аль-Фатех

  • Эль-Мубарраз
    •

    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: «Тигры» сражаются за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аль-Иттихад» до последней победы уступил 4 раза кряду. Зато Карим Бензема в стартовом туре чемпионата оформил хет-трик.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Тигры» переиграли «Аль-Ахдуд» (5:2).

    До того команда потерпела поражение от «Аль-Насра» (1:2). Да и поединок с «Портимоненсе» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Аль-Иттихад» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 14.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Тигры» явно намерены закрепиться на вершине турнирной таблицы. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма выгодно.

    Причем «Аль-Иттихад» традиционно успешно противостоит «Аль-Фатеху». В 5 последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Бензема и компания мотивированы добыть вторую победу кряду.

    «Аль-Фатех»

    Турнирное положение: «Эталонные» нынешний чемпионат проводят неудачно. Команда на данный момент находится на 11 месте.

    Причем «Аль-Фатех» до последней коллизии победил 2 раза кряду. Да и в последней очной встрече команда одолела «Аль-Иттихад» (2:0).

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эталонные» уступили «Аль-Фейхе» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Аль-Насру» (3:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Дамак».

    При этом «Аль-Фатех» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Амин Сбай — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Эталонные» без боя не сдаются никому. Команда способна пободаться с более сильным оппонентом.

    При этом «Аль-Фатех» имеет весьма крепкий состав. Вот только в отчетной встрече команде не поможет дисквалифицированный форвард Сбай.

    «Эталонным» палец в рот не клади. Да и вообще, команда неоднократно доказывала свою состоятельность в матчах с грандами.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда твердо намерена дать бой лидеру чемпионата.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Фатех» до последнего поражения победил 2 раза подряд

    • «Аль-Иттихад» до последней виктории уступил 4 раза кряду

    • «Тигры» неизменно пропускали в 6 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 6.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.30 и 3.15.

    Прогноз: «Аль-Иттихад» выглядит в разы мощнее оппонента, плюс максимально мотивирован с первых туров выбиться в лидеры.

    Номинальные хозяева имеют в своем составе опытных исполнителей, и уж точно активно понесутся в атаку.

    Ставка: Фора «Аль-Иттихада» -2.5 за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырёх мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.73

