Аль-Иттихад — Аль-Фатех. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 12 сентября 2025 года

12 сентября во 2-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттихад» и «Аль-Фатех». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Фатех», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: «Тигры» сражаются за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Иттихад» до последней победы уступил 4 раза кряду. Зато Карим Бензема в стартовом туре чемпионата оформил хет-трик.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Тигры» переиграли «Аль-Ахдуд» (5:2).

До того команда потерпела поражение от «Аль-Насра» (1:2). Да и поединок с «Портимоненсе» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Аль-Иттихад» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 14.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тигры» явно намерены закрепиться на вершине турнирной таблицы. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма выгодно.

Причем «Аль-Иттихад» традиционно успешно противостоит «Аль-Фатеху». В 5 последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Бензема и компания мотивированы добыть вторую победу кряду.

«Аль-Фатех»

Турнирное положение: «Эталонные» нынешний чемпионат проводят неудачно. Команда на данный момент находится на 11 месте.

Причем «Аль-Фатех» до последней коллизии победил 2 раза кряду. Да и в последней очной встрече команда одолела «Аль-Иттихад» (2:0).

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эталонные» уступили «Аль-Фейхе» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Аль-Насру» (3:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Дамак».

При этом «Аль-Фатех» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Амин Сбай — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Эталонные» без боя не сдаются никому. Команда способна пободаться с более сильным оппонентом.

При этом «Аль-Фатех» имеет весьма крепкий состав. Вот только в отчетной встрече команде не поможет дисквалифицированный форвард Сбай.

«Эталонным» палец в рот не клади. Да и вообще, команда неоднократно доказывала свою состоятельность в матчах с грандами.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда твердо намерена дать бой лидеру чемпионата.

Статистика для ставок

«Аль-Фатех» до последнего поражения победил 2 раза подряд

«Аль-Иттихад» до последней виктории уступил 4 раза кряду

«Тигры» неизменно пропускали в 6 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 6.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.30 и 3.15.

Прогноз: «Аль-Иттихад» выглядит в разы мощнее оппонента, плюс максимально мотивирован с первых туров выбиться в лидеры.

Номинальные хозяева имеют в своем составе опытных исполнителей, и уж точно активно понесутся в атаку.

Ставка: Фора «Аль-Иттихада» -2.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырёх мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.73