Аль-Иттихад — Аль-Фатех. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 12 сентября 2025 года

Аль-Иттихад
Аль-Фатех
«Аль-Иттихад»
Турнирное положение: «Тигры» сражаются за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Аль-Иттихад» до последней победы уступил 4 раза кряду. Зато Карим Бензема в стартовом туре чемпионата оформил хет-трик.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Тигры» переиграли «Аль-Ахдуд» (5:2).
До того команда потерпела поражение от «Аль-Насра» (1:2). Да и поединок с «Портимоненсе» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Аль-Иттихад» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 14.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Тигры» явно намерены закрепиться на вершине турнирной таблицы. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма выгодно.
Причем «Аль-Иттихад» традиционно успешно противостоит «Аль-Фатеху». В 5 последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Бензема и компания мотивированы добыть вторую победу кряду.
«Аль-Фатех»
Турнирное положение: «Эталонные» нынешний чемпионат проводят неудачно. Команда на данный момент находится на 11 месте.
Причем «Аль-Фатех» до последней коллизии победил 2 раза кряду. Да и в последней очной встрече команда одолела «Аль-Иттихад» (2:0).
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эталонные» уступили «Аль-Фейхе» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Аль-Насру» (3:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Дамак».
При этом «Аль-Фатех» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Амин Сбай — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Эталонные» без боя не сдаются никому. Команда способна пободаться с более сильным оппонентом.
При этом «Аль-Фатех» имеет весьма крепкий состав. Вот только в отчетной встрече команде не поможет дисквалифицированный форвард Сбай.
«Эталонным» палец в рот не клади. Да и вообще, команда неоднократно доказывала свою состоятельность в матчах с грандами.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда твердо намерена дать бой лидеру чемпионата.
Статистика для ставок
- «Аль-Фатех» до последнего поражения победил 2 раза подряд
- «Аль-Иттихад» до последней виктории уступил 4 раза кряду
- «Тигры» неизменно пропускали в 6 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 6.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.30 и 3.15.
- 2.20Байер — Айнтрахт: прогноз и ставкаЗавтра в 21:30
- 2.05Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.08Рубин — Динамо Мх: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Аль-Иттихад» выглядит в разы мощнее оппонента, плюс максимально мотивирован с первых туров выбиться в лидеры.
Номинальные хозяева имеют в своем составе опытных исполнителей, и уж точно активно понесутся в атаку.
Ставка: Фора «Аль-Иттихада» -2.5 за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырёх мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.73