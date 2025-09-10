ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Обойдет ли Парагвай Колумбию и Эквадор?

    Перу — Парагвай. Ставка (к. 2.35) и прогноз на квалификацию ЧМ-2026 10 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Перу Прогнозы на сборную Парагвая
    Прогноз и ставки на Перу — Парагвай
    Антонио Санабрия
    10 сентября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Перу и Парагвай. Начало встречи — 2:30 мск. Ставка и прогноз на матч Перу — Парагвай, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 10 Сентября 2025 года

    Перу

  • Лима
    •  Перу 02:30 Парагвай

    Парагвай

  • Асунсьон
    Перу

    Турнирное положение: Перу по итогам 17-ти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает предпоследнюю, девятую позицию с 12-ю очками в активе.

    Команда уже давно потеряла шансы выйти на мундиаль и на 13 баллов отстает от зоны прохода в финальную часть турнира (топ-6), а также на шесть пунктов от зоны плей-офф за выход на ЧМ-2026.

    Перу — Парагвай: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура южноамериканской квалификации сборная на чужом поле потерпела разгром от Уругвая — 0:3.

    Перед этим в 16-м туре отборочного цикла на мундиаль команда уже смогла набрать один балл, когда теперь в домашних стенах с результатом 0:0 разошлась мировой с Эквадором.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на квалификацию на мундиаль, Перу ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе, хотя тот, нужно отметить, уже лишен турнирной мотивации.

    Шесть голов команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

    Парагвай

    Турнирное положение: Парагвай по итогам 17-ти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает шестую позицию с 25-ю очками в активе.

    Команда уже вышла на североамериканский мундиаль и на два пункта отстает от третьего в таблице Уругвая, на один — от четвертого Эквадора, а также лишь по дополнительным показателям уступает пятой Колумбии.

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура квалификации сборная на своем поле разошлась мировой с Эквадором (0:0).

    Перед этим в 16-м туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив и вовсе остался без очков, когда теперь в чужих стенах с результатом 0:1 потерпел поражение от Бразилии.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на отбор на чемпионат мира, Парагвай выиграл лишь однажды при двух ничьих и одном поражении.

    Такая форма сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником.

    Антонио Санабрия — лучший бомбардир команды в южноамериканском отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Перу забивали меньше 1,5 голов

    • в четырех из пяти последних выездных матчей Парагвай сыграл вничью

    • в трех из пяти последних матчей Парагвая забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Перу — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.20. Ничья — в 3.10, победа Парагвая — в 3.65.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.70 и 1.47.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 1,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники не смогут определить победителя, ведь так было в четырех из пяти последних выездных матчей Парагвая.

    Ставка: ничья за 3.10

