Матч на «Стэмфорд Бридж» очень чётко разделился на две части. В первой «Челси» ещё держался, временами даже выглядел смелее соперника, а «Манчестер Сити» был удивительно сыроват для команды, которая приехала за победой. Но после перерыва всё изменилось настолько резко, что итоговые 3:0 выглядят не просто убедительно, а почти угрожающе для всех, кто сейчас стоит у команды Пепа Гвардиолы на пути. Отставание «Сити» от первого места сократилось до шести очков, причём у «Сити» есть матч в запасе, а впереди — очная встреча с лидером на «Этихаде». И если до этого можно было говорить, что чемпионская гонка зависит от «Арсенала», то теперь всё снова напоминает классический сценарий последних лет. Весной «Сити» просыпается, прибавляет в нужный момент и начинает давить одним только ощущением своей неотвратимости.

Результат матча Челси Лондон 0:3 Манчестер Сити Манчестер 0:1 Nico O'Reilly 51' 0:2 Марк Гехи 57' 0:3 Жереми Доку 68' Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто ( Джош Ачимпонг 88' ), Йоррел Хато, Марк Кукурелья, Весли Фофана, Мойсес Кайседо ( Дариу Эсугу 82' ), Андрей Сантос ( Ромео Лавиа 67' ), Коул Палмер, Жоао Педро ( Лиам Дилап 81' ), Педру Нету, Estevao Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Марк Гехи, Абдукодир Хусанов, Бернарду Силва ( Матео Ковачич 81' ), Родриго Эрнандес, Эрлинг Холанд, Жереми Доку ( Филип Фоден 76' ), Райан Шерки ( Савиньо 76' ), Энтойн Семеньо, Nico O'Reilly ( Райан Айт Нури 64' ), Матеус Нунес Жёлтые карточки: Марк Кукурелья 54', Дариу Эсугу 90+8' — Энтойн Семеньо 38'

Статистика матча 3 Удары в створ 8 4 Удары мимо 4 36 Владение мячом 64 4 Угловые удары 12 6 Офсайды 0 10 Фолы 14

До перерыва у хозяев были причины смотреть на матч с осторожным оптимизмом. Команда Лиама Росеньора достаточно грамотно сдерживала «Сити», не позволяла ему свободно запускать привычные комбинации через центр и при этом сама находила шансы в переходах. Сантос и Кайседо в середине поля плотно накрывали соперников, «Челси» старался сжимать пространство, а при отборе довольно быстро вылетал вперёд.

Именно в этот период лондонцы даже могли открывать счёт. Педру Нету проверил Доннарумму ударом низом, а Марк Кукурелья вообще отправил мяч в сетку, но гол отменили из-за небольшого офсайда. Были и другие подходы, в которых «Челси» удавалось уколоть оборону гостей за счёт своевременного выхода из-под прессинга. «Сити» в эти минуты не выглядел неуязвимым. Более того, команда Гвардиолы совсем не производила впечатление машины, готовой разнести соперника.

Отменённый гол Кукурельи globallookpress.com

Но в этом и была главная опасность для «Челси» — команда Росеньора ничего не извлекла из неплохого первого тайма, а против «Сити» это часто означает, что дальше станет хуже. У лондонцев был шанс, пока Гвардиола ещё не разогнался, а они не воспользовались.

Шерки и О’Райли снова стали героями для «Сити»

После перерыва «Сити» вышел на поле совсем другим. Темп вырос, передачи стали острее, движение — смелее, а атаки — куда более вертикальными. Если в первом тайме команда Гвардиолы будто нащупывала уязвимости соперника, то во втором она просто начала ими пользоваться. Особенно ярко это проявилось на правом фланге, где Райан Шерки стал главным режиссёром лондонского разгрома.

Француз получил время на принятие решения, поднял голову и мягко подал в штрафную, где Нико О’Райли идеально выбежал из глубины и головой пробил мимо Санчеса. Для молодого защитника это уже далеко не случайность, он снова оказался на острие атаки в большом матче и не растерялся. В последние недели О’Райли из игрока ротации полноценно превратился в футболиста, который чувствует важные моменты лучше многих более статусных партнёров.

Гол О'Райли globallookpress.com

Второй мяч «Сити» забил всего через несколько минут, и Шерки был ещё заметнее. После розыгрыша углового он получил обратную передачу от Доку, легко ушёл от двух соперников и внешней стороной стопы вырезал тонкий пас на Марка Гехи. Тот, кстати, наказал бывший клуб, низом отправив мяч в сетку.

Гол Гехи globallookpress.com

На этом «Челси» окончательно развалился, а третий мяч стал следствием растерянности лондонцев. Санчес покатил мяч на Кайседо, тот замешкался, Доку и Шерки моментально включились в прессинг, бельгиец забрал мяч, убежал и спокойно завершил. За считаные минуты игра превратилась из более-менее равной в одностороннюю.

Жереми Доку празднует гол globallookpress.com

«Челси» буднично проиграл большой матч

Особенно болезненно для хозяев то, что долгое время они очень неплохо держались. Но стоило «Сити» прибавить в скорости решений, как у «Челси» всё почти моментально рассыпалось. Исчезла надёжность в опорной зоне, команда перестала успевать за движением мяча, а оборона стала запаздывать на доли секунды буквально в каждом эпизоде. На таком уровне этого достаточно, чтобы получить три мяча подряд.

Здесь нельзя не вспомнить отсутствие Энцо Фернандеса, который отбывал второй матч внутренней дисквалификации. До перерыва его нехватка ещё не бросалась в глаза слишком сильно, потому что Сантос и Кайседо прилично справлялись с разрушением. А когда игра стала требовать хладнокровия, паса под давление и лидерства в фазе выхода из тяжёлого отрезка, пустота стала заметнее. «Челси» не хватило именно того футболиста, который помог бы команде успокоиться или хотя бы сбить темп чужой атаки.

«Челси» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

Однако сваливать всё только на отсутствие одного игрока было бы слишком удобно. У «Челси» уже не первый матч подряд отсутствует реакция на проблемы. Команда может начать неплохо и быть организованной, но как только пропускает, будто бросает геймпад и прекращает играть. На этом фоне тревожно выглядит и турнирное положение. Лондонцы проиграли третий матч подряд в чемпионате и уже не столько смотрят вверх, сколько начинают оглядываться назад. Они ближе к командам из второй половины таблицы, чем к зоне Лиги чемпионов, такими темпами разговоры о местах в Европе скоро станут теоретическими.

«Сити» отправляет мощный сигнал «Арсеналу»

Самое важное в этой игре для команды Гвардиолы даже не сам счёт, а то, какое впечатление она оставила. «Сити» выиграл не за счёт одной-двух вспышек Холанна, не на характере в концовке и не на каком-то случайном стандарте. Команда почувствовала слабое место соперника и уничтожила его в считаные минуты — именно так обычно и выглядят чемпионы, когда чувствуют запах крови.

Следующий матч с «Арсеналом» достаточно ожидаемо выглядит ключевой точкой всего чемпионата. До выезда на «Этихад» команде Артеты хотелось верить, что «Сити» может где-то споткнуться сам, но после «Стэмфорд Бридж» надеяться на это бессмысленно. Команда Пепа Гвардиолы прибавляет в момент, когда остальные думают о цене ошибки.