Насаф — Бухара. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 10 сентября 2025 года

10 сентября в 21-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Насаф» и «Бухара». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Насаф» — «Бухара», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Насаф»

Турнирное положение: «Драконы» сражаются за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Насаф» на один пункт опережает ближайшего преследователя. Да и пропустила команда 16 мячей в 20 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Драконы» переиграли «Сурхан» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Шуртану» (2:0). А вот поединок с ферганским «Нефтчи» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Насаф» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Драконы» явно намерены закрепиться на вершине турнирной таблицы. Да и в кадровом плане команда выглядит довольно выгодно.

Причем «Насаф» традиционно успешно противостоит «Бухаре». В 5 последних очных поединках команда победила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Драконы» намерены продлить свой двухматчевый победный сериал.

«Бухара»

Турнирное положение: Бухарцы нынешний чемпионат проводят неудачно. Команда на данный момент находится на 15 месте.

Причем «Бухара» на один пункт отстает от спасительной 13 позиции. Да и забивает команда фактически гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Бухарцы переиграли «Бунёдкор» (4:2).

До того команда нанесла поражение «Коканду» (1:0). А вот чуть ранее она была бита «Бунёдкором» (1:2).

При этом «Бухара» в 5 своих последних поединках победила 2 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бухарцы ныне несколько прибавили в плане игры и результатов. Команда победила в 2 своих последних матчах.

При этом «Бухара» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и «драконов» она не может обыграть уже 6 лет.

Команда уступила «Насафу» в 4 последних очных поединках. При этом последние локальные успехи явно улучшили моральный климат внутри коллектива.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда твердо намерена дать бой лидеру чемпионата.

Статистика для ставок

Обе команды победили в 2 своих последних поединках

«Насаф» обыграл бухарцев в 4 последних очных встречах

«Драконы» в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.77.

Прогноз: «Насаф» нынче выглядит монолитнее оппонента, плюс максимально мотивирован сохранить лидерство.

Номинальные хозяева имеют в своем составе опытных исполнителей, и уж точно сразу активно понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Насафа» в 1 тайме за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20