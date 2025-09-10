Насаф — Бухара. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 10 сентября 2025 года

Nasaf Qarshi
Бухара
«Насаф»
Турнирное положение: «Драконы» сражаются за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Насаф» на один пункт опережает ближайшего преследователя. Да и пропустила команда 16 мячей в 20 матчах чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Драконы» переиграли «Сурхан» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Шуртану» (2:0). А вот поединок с ферганским «Нефтчи» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Насаф» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Драконы» явно намерены закрепиться на вершине турнирной таблицы. Да и в кадровом плане команда выглядит довольно выгодно.
Причем «Насаф» традиционно успешно противостоит «Бухаре». В 5 последних очных поединках команда победила 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Драконы» намерены продлить свой двухматчевый победный сериал.
«Бухара»
Турнирное положение: Бухарцы нынешний чемпионат проводят неудачно. Команда на данный момент находится на 15 месте.
Причем «Бухара» на один пункт отстает от спасительной 13 позиции. Да и забивает команда фактически гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Бухарцы переиграли «Бунёдкор» (4:2).
До того команда нанесла поражение «Коканду» (1:0). А вот чуть ранее она была бита «Бунёдкором» (1:2).
При этом «Бухара» в 5 своих последних поединках победила 2 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бухарцы ныне несколько прибавили в плане игры и результатов. Команда победила в 2 своих последних матчах.
При этом «Бухара» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и «драконов» она не может обыграть уже 6 лет.
Команда уступила «Насафу» в 4 последних очных поединках. При этом последние локальные успехи явно улучшили моральный климат внутри коллектива.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда твердо намерена дать бой лидеру чемпионата.
Статистика для ставок
- Обе команды победили в 2 своих последних поединках
- «Насаф» обыграл бухарцев в 4 последних очных встречах
- «Драконы» в среднем пропускают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.77.
Прогноз: «Насаф» нынче выглядит монолитнее оппонента, плюс максимально мотивирован сохранить лидерство.
Номинальные хозяева имеют в своем составе опытных исполнителей, и уж точно сразу активно понесутся в атаку.
Ставка: Победа «Насафа» в 1 тайме за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20