    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов«Металлург» Магнитогорск — «Салават Юлаев». Онлайн, прямая трансляция Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось Андре ОнанаМежду гением и хаосом: почему у Онана не получилось в «Манчестер Юнайтед»?
  • 17:35
    • Хаби Алонсо — лучший тренер августа в Ла Лиге
  • 16:35
    • Экс-наставник сборной Дании Каспер Юльманн возглавил «Байер»
  • 15:29
    • Источник: «Рубин» согласовал трансфер защитника «Бургоса» Андерсона Арройо
  • 13:25
    • Футболист «Атлетика» Йерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию
  • 13:10
    • Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана
  • 00:51
    • Алькарас победил Синнера и выиграл US Open
  • 12:45
    • Источник: Сборная России по футболу может провести матч против США
    Австрийцы скинут боснийцев с вершины

    Босния и Герцеговина — Австрия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 и ставка за 1.98

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Боснии и Герцеговины Прогнозы на сборную Австрии
    Прогноз и ставки на Босния и Герцеговина — Австрия
    Сборная Австрии по футболу
    9 сентября в 6-м туре квалификации чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют сборные Босния и Герцеговина и Австрия. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Босния и Герцеговина — Австрия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа H 09 Сентября 2025 года

    Босния и Герцеговина

  • Сараево
    •  Босния и Герцеговина 21:45 Австрия

    Австрия

  • Вена
    Босния и Герцеговина

    Турнирное положение: сборная Боснии и Герцеговины после четырех матчей в квалификации чемпионата мира-2026 года лидирует в квартете H.

    В активе команды 12 очков и максимальное количество баллов в группе. Национальная сборная смогла забить 10 мячей, пропустив всего один в свои ворота.

    Босния и Герцеговина — Австрия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: последний матч команда провела очень удачно. Босния и Герцеговина разгромила Сан-Марино со счетом 6:0.

    Ранее в квалификации вновь был обыгран Сан-Марино (1:0) и повержен Кипр со счетом 2:1.

    Не сыграют: все в строю.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Боснийцы уверенно себя чувствуют в отборе к чемпионату мира и пока без особых проблем занимают первую строчку в группе.

    Однако команда еще не играла против Австрии в отборе, и предстоящий матч станет проверкой амбиций команды.

    Австрия

    Турнирное положение: сборная Австрии после трех матчей в квалификации чемпионата мира-2026 года занимает вторую строчку в квартете H.

    В активе команды девять очков из девяти возможных. Национальная сборная смогла забить семь мячей, пропустив всего один в свои ворота.

  • Лишний в атаке: почему Родриго теряет позиции в «Реале» и сборной Бразилии
  • Вингер рискует пропустить ЧМ-2026
  • Вчера

    • Последние матчи: последний матч команда выиграла. Австрия с минимальным счетом обыграла Кипр (1:0)

    Ранее в квалификации команда разгромила Сан-Марино со счетом 4:0 и оказалась сильнее сборной Румынии (2:1).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: Австрия выдала яркий старт в трех стартовых встречах квалификации.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    К матчу против лидера квартета H команда подходит в статусе фаворита и настроена на победу.

    Статистика для ставок

    • Австрия побеждает в 3 последних матчах

    • Босния и Герцеговина не проигрывает в 5 из 7 последних матчах

    • В последних 5 играх Австрия пропускает меньше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.70, а победа Боснийцев — в 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.06 и 1.74.

    Прогноз: Ожидаем матч с забитыми мячами от каждой из команд. Коллективы показали, что любят играть в атаке и умеют забивать много мячей.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.98.

    Прогноз: Можно сыграть на ТБ 3 мячей в матче. Каждая из сборных забивает в среднем по два мяча за игру.

    Ставка: ТБ 3 в матче за 2.90.

    Босния и Герцеговина — Австрия: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 09.09.202521:45. Австрийцы скинут боснийцев с вершины
