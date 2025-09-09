Босния и Герцеговина — Австрия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 и ставка за 1.98

Босния и Герцеговина
Турнирное положение: сборная Боснии и Герцеговины после четырех матчей в квалификации чемпионата мира-2026 года лидирует в квартете H.
В активе команды 12 очков и максимальное количество баллов в группе. Национальная сборная смогла забить 10 мячей, пропустив всего один в свои ворота.
Босния и Герцеговина — Австрия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: последний матч команда провела очень удачно. Босния и Герцеговина разгромила Сан-Марино со счетом 6:0.
Ранее в квалификации вновь был обыгран Сан-Марино (1:0) и повержен Кипр со счетом 2:1.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: Боснийцы уверенно себя чувствуют в отборе к чемпионату мира и пока без особых проблем занимают первую строчку в группе.
Однако команда еще не играла против Австрии в отборе, и предстоящий матч станет проверкой амбиций команды.
Турнирное положение: сборная Австрии после трех матчей в квалификации чемпионата мира-2026 года занимает вторую строчку в квартете H.
В активе команды девять очков из девяти возможных. Национальная сборная смогла забить семь мячей, пропустив всего один в свои ворота.
Последние матчи: последний матч команда выиграла. Австрия с минимальным счетом обыграла Кипр (1:0)
Ранее в квалификации команда разгромила Сан-Марино со счетом 4:0 и оказалась сильнее сборной Румынии (2:1).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: Австрия выдала яркий старт в трех стартовых встречах квалификации.
К матчу против лидера квартета H команда подходит в статусе фаворита и настроена на победу.
Статистика для ставок
- Австрия побеждает в 3 последних матчах
- Босния и Герцеговина не проигрывает в 5 из 7 последних матчах
- В последних 5 играх Австрия пропускает меньше гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.70, а победа Боснийцев — в 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.06 и 1.74.
Прогноз: Ожидаем матч с забитыми мячами от каждой из команд. Коллективы показали, что любят играть в атаке и умеют забивать много мячей.
Ставка: Обе команды забьют за 1.98.
Прогноз: Можно сыграть на ТБ 3 мячей в матче. Каждая из сборных забивает в среднем по два мяча за игру.
Ставка: ТБ 3 в матче за 2.90.