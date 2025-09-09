Босния и Герцеговина — Австрия. Онлайн, прямая трансляция

Сборная Боснии и Грецеговины на своем поле примет команду Австрии в матче отборочного этапа ЧМ-2026. За ходом трансляции наблюдайте вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа H Босния и Герцеговина — Австрия 0:0 Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Амар Дедич, Никола Катич, Тарик Мухаремович, Нихад Муякич, Amar Memic, Беньямин Тахирович, Иван Шуньич, Армин Гигович, Эдин Джеко, Эрмедин Демирович Австрия: Александр Шлагер, Филипп Мвене, Давид Алаба, Филипп Линхарт, Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер, Романо Шмид, Конрад Лаймер, Марсель Забитцер, Михаэль Грегорич

Ход матча

31' Мяч перелетел абсолютно всех — будет удар от ворот Алекса Шлагера

31' Угловой в пользу хозяев

29' Катич ударил издалека — выше цели!

25' Гигович бьет — мимо!

24' Момент! Австрийцы могли открывать счет после стандарта, Линхарт в подкате мог поражать ворота оппонентов, но мяч пролетел выше ворот!

23' Зарабатывают штрафной австрийцы в центре поля.

21' Продолжает контролировать мяч австрийская команда, боснийцы изредка пытается прессинговать оппонентов, но безуспешно

18' Успокоилась игра по сравнению с первыми минутами

15' Мяч под контролем австрийцев

12' Удалось разыграть и навесить в штрафную, но безуспешно для гостей

11' Австрия зарабатывает угловой

10' Навес на правый фланг, затем скидка головой на Джеко, который попытался ударить через себя, но безуспешно!

10' Подбор за боснийцами и тут же зарабатывают потенциально опасный стандарт

9' Угловой заработала Босния

7' Сбавили темп боснийцы в прессинге — австрийцы спокойно и уверенно контролируют мяч.

5' Австрийцы вроде и стали больше владеть мячом, но боснийцы быстро перехватывают контроль и стараютс предпринять быстрые атаки на ворота Александера Шлагера.

2' Гигович смог подстроиться под подачу со штрафного и нанести удар головой, но мяч перелетел ворота гостей.

1' Бодро начали хозяева, навес на Джеко с левого фланга последовал, но капитан сборной Боснии и Герцеговины не попал по мячу толком — мимо ворот.

1' Боснийцы развели мяч, игра началась!

Перед матчем

21:39 Команды вышли на поле, сейчас исполнят гимны стран.

21:25 Матч пройдет в Зенице на стадионе «Билино поле», вмещающий 15 292 зрителя.

21:15 Главным судьёй на матч назначен Хесус Хиль Мансано из Испании.

Стартовые составы

Босния и Герцеговина: Василь, Катич, Мухамерович, Муякич, Дедич, Шуньич, Тахирович, Гигович, Мемич, Джеко, Демирович

Австрия: А. Шлагер, Мвене, Алаба, Линхарт, Зайвайльд, Лаймер, К. Шлагер, Баумгартнер, Шмид, Забитцер, Грегорич

Босния и Герцеговина

Балканская команда великолепно стартовала в своей отборочной группе на чемпионат мира-2026. Подопечные Сергея Барбареза одержали 4 победы в 4 матчах — дважды была обыграна команда Сан-Марино (6:0 в гостях, 1:0 дома), румыны (1:0) и киприоты (2:1).

Боснийцы уже играли на мировом первенстве в 2014-м году, но тогда команда Сафета Сушича не смогла выйти из своей группы в плей-офф турнира.

Австрия

Австрийская сборная также стартовала в квалификации успешно — 3 победы в 3 встречах у подопечных Ральфа Рангника. Были повержены команды Румынии (2:1), Сан-Марино (4:0) и Кипра (1:0).

Центральноевропейская команда не выходила на чемпионат мира с 1998 года.

Перед матчем

Команды играли между собой пять раз. Соперник одержали друг над другом по одной победе, а в остальных встречах была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.98.