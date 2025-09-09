1-й таймКипр — РумынияОнлайн
    Босния и Герцеговина — Австрия. Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Боснии и Герцеговины Сборная Австрии
    Марко Арнаутович
    Марко Арнаутович
    Сборная Боснии и Грецеговины на своем поле примет команду Австрии в матче отборочного этапа ЧМ-2026. За ходом трансляции наблюдайте вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа H
    Босния и Герцеговина — Австрия 0:0
    Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Амар Дедич, Никола Катич, Тарик Мухаремович, Нихад Муякич, Amar Memic, Беньямин Тахирович, Иван Шуньич, Армин Гигович, Эдин Джеко, Эрмедин Демирович Австрия: Александр Шлагер, Филипп Мвене, Давид Алаба, Филипп Линхарт, Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер, Романо Шмид, Конрад Лаймер, Марсель Забитцер, Михаэль Грегорич

    Ход матча

    31' Мяч перелетел абсолютно всех — будет удар от ворот Алекса Шлагера

    31' Угловой в пользу хозяев

    29' Катич ударил издалека — выше цели!

    25' Гигович бьет — мимо!

    24' Момент! Австрийцы могли открывать счет после стандарта, Линхарт в подкате мог поражать ворота оппонентов, но мяч пролетел выше ворот!

    23' Зарабатывают штрафной австрийцы в центре поля.

    21' Продолжает контролировать мяч австрийская команда, боснийцы изредка пытается прессинговать оппонентов, но безуспешно

    18' Успокоилась игра по сравнению с первыми минутами

    15' Мяч под контролем австрийцев

    12' Удалось разыграть и навесить в штрафную, но безуспешно для гостей

    11' Австрия зарабатывает угловой

    10' Навес на правый фланг, затем скидка головой на Джеко, который попытался ударить через себя, но безуспешно!

    10' Подбор за боснийцами и тут же зарабатывают потенциально опасный стандарт

    9' Угловой заработала Босния

    7' Сбавили темп боснийцы в прессинге — австрийцы спокойно и уверенно контролируют мяч.

    5' Австрийцы вроде и стали больше владеть мячом, но боснийцы быстро перехватывают контроль и стараютс предпринять быстрые атаки на ворота Александера Шлагера.

    2' Гигович смог подстроиться под подачу со штрафного и нанести удар головой, но мяч перелетел ворота гостей.

    1' Бодро начали хозяева, навес на Джеко с левого фланга последовал, но капитан сборной Боснии и Герцеговины не попал по мячу толком — мимо ворот.

    1' Боснийцы развели мяч, игра началась!

    Перед матчем

    21:39 Команды вышли на поле, сейчас исполнят гимны стран.

    21:25 Матч пройдет в Зенице на стадионе «Билино поле», вмещающий 15 292 зрителя.

    21:15 Главным судьёй на матч назначен Хесус Хиль Мансано из Испании.

    Стартовые составы

    Босния и Герцеговина: Василь, Катич, Мухамерович, Муякич, Дедич, Шуньич, Тахирович, Гигович, Мемич, Джеко, Демирович

    Австрия: А. Шлагер, Мвене, Алаба, Линхарт, Зайвайльд, Лаймер, К. Шлагер, Баумгартнер, Шмид, Забитцер, Грегорич

    Босния и Герцеговина

    Балканская команда великолепно стартовала в своей отборочной группе на чемпионат мира-2026. Подопечные Сергея Барбареза одержали 4 победы в 4 матчах — дважды была обыграна команда Сан-Марино (6:0 в гостях, 1:0 дома), румыны (1:0) и киприоты (2:1).

    Боснийцы уже играли на мировом первенстве в 2014-м году, но тогда команда Сафета Сушича не смогла выйти из своей группы в плей-офф турнира.

    Австрия

    Австрийская сборная также стартовала в квалификации успешно — 3 победы в 3 встречах у подопечных Ральфа Рангника. Были повержены команды Румынии (2:1), Сан-Марино (4:0) и Кипра (1:0).

    Центральноевропейская команда не выходила на чемпионат мира с 1998 года.

    Перед матчем

    Команды играли между собой пять раз. Соперник одержали друг над другом по одной победе, а в остальных встречах была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.98.

