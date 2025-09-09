Босния и Герцеговина — Австрия. Онлайн, прямая трансляция

Ход матча
31' Мяч перелетел абсолютно всех — будет удар от ворот Алекса Шлагера
31' Угловой в пользу хозяев
29' Катич ударил издалека — выше цели!
25' Гигович бьет — мимо!
24' Момент! Австрийцы могли открывать счет после стандарта, Линхарт в подкате мог поражать ворота оппонентов, но мяч пролетел выше ворот!
23' Зарабатывают штрафной австрийцы в центре поля.
21' Продолжает контролировать мяч австрийская команда, боснийцы изредка пытается прессинговать оппонентов, но безуспешно
18' Успокоилась игра по сравнению с первыми минутами
15' Мяч под контролем австрийцев
12' Удалось разыграть и навесить в штрафную, но безуспешно для гостей
11' Австрия зарабатывает угловой
10' Навес на правый фланг, затем скидка головой на Джеко, который попытался ударить через себя, но безуспешно!
10' Подбор за боснийцами и тут же зарабатывают потенциально опасный стандарт
9' Угловой заработала Босния
7' Сбавили темп боснийцы в прессинге — австрийцы спокойно и уверенно контролируют мяч.
5' Австрийцы вроде и стали больше владеть мячом, но боснийцы быстро перехватывают контроль и стараютс предпринять быстрые атаки на ворота Александера Шлагера.
2' Гигович смог подстроиться под подачу со штрафного и нанести удар головой, но мяч перелетел ворота гостей.
1' Бодро начали хозяева, навес на Джеко с левого фланга последовал, но капитан сборной Боснии и Герцеговины не попал по мячу толком — мимо ворот.
1' Боснийцы развели мяч, игра началась!
Перед матчем
21:39 Команды вышли на поле, сейчас исполнят гимны стран.
21:25 Матч пройдет в Зенице на стадионе «Билино поле», вмещающий 15 292 зрителя.
21:15 Главным судьёй на матч назначен Хесус Хиль Мансано из Испании.
Стартовые составы
Босния и Герцеговина: Василь, Катич, Мухамерович, Муякич, Дедич, Шуньич, Тахирович, Гигович, Мемич, Джеко, Демирович
Австрия: А. Шлагер, Мвене, Алаба, Линхарт, Зайвайльд, Лаймер, К. Шлагер, Баумгартнер, Шмид, Забитцер, Грегорич
Босния и Герцеговина
Балканская команда великолепно стартовала в своей отборочной группе на чемпионат мира-2026. Подопечные Сергея Барбареза одержали 4 победы в 4 матчах — дважды была обыграна команда Сан-Марино (6:0 в гостях, 1:0 дома), румыны (1:0) и киприоты (2:1).
Боснийцы уже играли на мировом первенстве в 2014-м году, но тогда команда Сафета Сушича не смогла выйти из своей группы в плей-офф турнира.
Австрия
Австрийская сборная также стартовала в квалификации успешно — 3 победы в 3 встречах у подопечных Ральфа Рангника. Были повержены команды Румынии (2:1), Сан-Марино (4:0) и Кипра (1:0).
Центральноевропейская команда не выходила на чемпионат мира с 1998 года.
Перед матчем
Команды играли между собой пять раз. Соперник одержали друг над другом по одной победе, а в остальных встречах была зафиксирована ничья.
