Азербайджан — Украина: прогноз на ЧМ-2026, ставка на матч — 1.85

9 сентября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Азербайджан и Украина. Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Азербайджан — Украина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Азербайджан

Турнирное положение: Азербайджан после одного тура квалификации на чемпионат мира 2026 года не имеет очков в активе и занимает последнюю, четвертую позицию в группе.

Команда на три балла отстает от лидера группы Исландии и второй в квартете Франции, а также по дополнительным показателям уступает нынешнему сопернику, который идет третьим.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах разгромно проиграла Исландии с результатом 0:5.

Перед этим в матче, который был товарищеским, коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже на домашней арене потерпел поражение от Венгрии (1:2).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Азербайджан пять раз проиграл и ни разу не выиграл.

Такая форма говорит об откровенно плохих шансах хозяев даже на ничью, пусть даже и на своем поле особенно если учесть перевес соперника в классе.

Команда пока что не забивала в отборе на ЧМ-2026.

Украина

Турнирное положение: Украина после одного тура квалификации на чемпионат мира 2026 года не имеет очков в активе и занимает предпоследнюю, третью позицию в группе.

Команда на три балла отстает от лидера группы Исландии и второй в квартете Франции, а также по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника, который идет четвертым.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах проиграла Франции с результатом 0:2.

Перед этим в матче, который был товарищеским, коллектив уже оказался на высоте, когда теперь уже на чужой арене одержал победу над Новой Зеландией (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Украина выиграла лишь раз при трех поражениях.

Такая форма вроде бы говорит о небольших шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество над соперником в классе.

Команда пока что не забивала в отборе на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей Азербайджана хотя бы одна команда не забивала

в пяти из шести последних матчей Украины забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Украина проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Украина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья — в 4.20, успех Азербайджана — в 5.90.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей Украины.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35