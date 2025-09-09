ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Увезет ли Украина победу из Азербайджана?

    Азербайджан — Украина: прогноз на ЧМ-2026, ставка на матч — 1.85

    Прогноз и ставки на Азербайджан — Украина
    Артем Довбик (Украина)
    9 сентября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Азербайджан и Украина. Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Азербайджан — Украина, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа D 09 Сентября 2025 года

    Азербайджан

  • Баку
    •  Азербайджан 19:00 Украина

    Украина

  • Киев
    Азербайджан

    Турнирное положение: Азербайджан после одного тура квалификации на чемпионат мира 2026 года не имеет очков в активе и занимает последнюю, четвертую позицию в группе.

    Команда на три балла отстает от лидера группы Исландии и второй в квартете Франции, а также по дополнительным показателям уступает нынешнему сопернику, который идет третьим.

    Азербайджан — Украина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах разгромно проиграла Исландии с результатом 0:5.

    Перед этим в матче, который был товарищеским, коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже на домашней арене потерпел поражение от Венгрии (1:2).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Азербайджан пять раз проиграл и ни разу не выиграл.

    Такая форма говорит об откровенно плохих шансах хозяев даже на ничью, пусть даже и на своем поле особенно если учесть перевес соперника в классе.

    Команда пока что не забивала в отборе на ЧМ-2026.

    Украина

    Турнирное положение: Украина после одного тура квалификации на чемпионат мира 2026 года не имеет очков в активе и занимает предпоследнюю, третью позицию в группе.

    Команда на три балла отстает от лидера группы Исландии и второй в квартете Франции, а также по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника, который идет четвертым.

  • Четыре проблемы Тухеля: что нужно исправить сборной Англии перед ЧМ-2026
  • Пока совсем нет ощущения, что сборная Англии будет готова бороться за победу на ЧМ-2026
  • 06/09/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах проиграла Франции с результатом 0:2.

    Перед этим в матче, который был товарищеским, коллектив уже оказался на высоте, когда теперь уже на чужой арене одержал победу над Новой Зеландией (2:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Украина выиграла лишь раз при трех поражениях.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такая форма вроде бы говорит о небольших шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество над соперником в классе.

    Команда пока что не забивала в отборе на ЧМ-2026.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей Азербайджана хотя бы одна команда не забивала

    • в пяти из шести последних матчей Украины забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Украина проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Украина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья — в 4.20, успех Азербайджана — в 5.90.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    При этом такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей Украины.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35

