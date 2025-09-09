Азербайджан — Украина. Онлайн, прямая трансляция

Во вторник, 9 сентября, сборная Азербайджана примет сборную Украины в рамках 2-го тура квалификации Чемпионата Мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча

18:54 Команды появляются на поле, скоро матч начнется!

18:50 Матч пройдёт на стадионе « Тофика Бахрамова» в Баку, вмещающем 31 850 зрителей.

18:40 Главным арбитром матча будет Василис Фотиас из Греции.

Стартовые составы команд

Азербайджан: Магомедалиев, Алиев, Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаргулиев, Махмудов, Ахундзаде, Эмрели, Дадашов.

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Очеретько, Калюжный, Бондаренко, Зубков, Судаков, Ванат.

Азербайджан

Азербайджан после одного тура квалификации на чемпионат мира 2026 года не имеет очков в активе и занимает последнюю, четвертую позицию в группе. Команда на три балла отстает от лидера группы Исландии и второй в квартете Франции, а также по дополнительным показателям уступает нынешнему сопернику, который идет третьим. В своем предыдущем поединке в рамках первого тура отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах разгромно проиграла Исландии с результатом 0:5. Перед этим в матче, который был товарищеским, коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже на домашней арене потерпел поражение от Венгрии (1:2).

В шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Азербайджан пять раз проиграл и ни разу не выиграл. Такая форма говорит об откровенно плохих шансах хозяев даже на ничью, пусть даже и на своем поле особенно если учесть перевес соперника в классе. Команда пока что не забивала в отборе на ЧМ-2026. Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Украина

Украина после одного тура квалификации на чемпионат мира 2026 года не имеет очков в активе и занимает предпоследнюю, третью позицию в группе. Команда на три балла отстает от лидера группы Исландии и второй в квартете Франции, а также по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника, который идет четвертым. В своем предыдущем поединке в рамках первого тура отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах проиграла Франции с результатом 0:2. Перед этим в матче, который был товарищеским, коллектив уже оказался на высоте, когда теперь уже на чужой арене одержал победу над Новой Зеландией (2:1).

В четырех последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Украина выиграла лишь раз при трех поражениях. Такая форма вроде бы говорит о небольших шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество над соперником в классе. Команда пока что не забивала в отборе на ЧМ-2026. Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 1 матч. Товарищеская игра в феврале 2006 года закончилась нулевой ничьей.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35