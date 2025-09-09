ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Азербайджан — Украина. Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 2-го тура квалификации Чемпионата Мира 2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Азербайджана Сборная Украины Футбол Украины
    Вся лентаСамое главное
    Деле АллиОт «Уэмбли» до скамейки в «Комо»: что случилось с карьерой Деле Алли Петер ШмейхельРейтинг вратарей «Манчестер Юнайтед»: от обиженного шотландца до великого датчанина Нассурдин Имавов против Кайо БорральоИмавов играючи разобрал Борральо. У Чимаева есть новый соперник
  • 15:36
    • Постекоглу стал главным тренером «Ноттингем Форест»
  • 18:21
    • Тедеско назначен новым главным тренером «Фенербахче»
  • 17:17
    • ЦСКА сделал новое предложение «Бока Хуниорс» по трансферу Кевина Сенона
  • 15:44
    • Форвард «Генгама» Жан-Жульен Сиве близок к переходу в казанский «Рубин»
  • 15:32
    • Илиан Илиев уволен с поста главного тренера сборной Болгарии
  • 14:56
    • Артур Григорьянц: КДК РФС рассмотрит удаление Джона Кордобы
  • 14:15
    • «Барселона» объявила о травме Френки де Йонга
    Все новости спорта
    Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров
    Во вторник, 9 сентября, сборная Азербайджана примет сборную Украины в рамках 2-го тура квалификации Чемпионата Мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

    До матча

    18:54 Команды появляются на поле, скоро матч начнется!

    18:50 Матч пройдёт на стадионе « Тофика Бахрамова» в Баку, вмещающем 31 850 зрителей.

    18:40 Главным арбитром матча будет Василис Фотиас из Греции.

    Стартовые составы команд

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Азербайджан: Магомедалиев, Алиев, Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаргулиев, Махмудов, Ахундзаде, Эмрели, Дадашов.

    Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Очеретько, Калюжный, Бондаренко, Зубков, Судаков, Ванат.

    Азербайджан

    Азербайджан после одного тура квалификации на чемпионат мира 2026 года не имеет очков в активе и занимает последнюю, четвертую позицию в группе. Команда на три балла отстает от лидера группы Исландии и второй в квартете Франции, а также по дополнительным показателям уступает нынешнему сопернику, который идет третьим. В своем предыдущем поединке в рамках первого тура отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах разгромно проиграла Исландии с результатом 0:5. Перед этим в матче, который был товарищеским, коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже на домашней арене потерпел поражение от Венгрии (1:2).

    В шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Азербайджан пять раз проиграл и ни разу не выиграл. Такая форма говорит об откровенно плохих шансах хозяев даже на ничью, пусть даже и на своем поле особенно если учесть перевес соперника в классе. Команда пока что не забивала в отборе на ЧМ-2026. Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Украина

    Украина после одного тура квалификации на чемпионат мира 2026 года не имеет очков в активе и занимает предпоследнюю, третью позицию в группе. Команда на три балла отстает от лидера группы Исландии и второй в квартете Франции, а также по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника, который идет четвертым. В своем предыдущем поединке в рамках первого тура отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах проиграла Франции с результатом 0:2. Перед этим в матче, который был товарищеским, коллектив уже оказался на высоте, когда теперь уже на чужой арене одержал победу над Новой Зеландией (2:1).

    В четырех последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Украина выиграла лишь раз при трех поражениях. Такая форма вроде бы говорит о небольших шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество над соперником в классе. Команда пока что не забивала в отборе на ЧМ-2026. Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Личные встречи

    За всю историю команды сыграли 1 матч. Товарищеская игра в феврале 2006 года закончилась нулевой ничьей.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Армения — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч ЮАР — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эстония — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Де Схеппер — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Франция — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Норвегия — Молдова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Кипр — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Армения — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Франция — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Норвегия — Молдова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры