  Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Ставим на голевой обмен!

    Албания — Латвия: прогноз на ЧМ-2026, ставка на матч — 2.56

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Албании Прогнозы на Сборная Латвии
    Прогноз и ставки на Албания — Латвия
    Андрей Циганикс
    9 сентября в 5-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Албания и Латвия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Албания — Латвия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа K 09 Сентября 2025 года

    Албания

  • Тирана
    •  Албания 21:45 Латвия

    Латвия

  • Рига
    Албания

    Турнирное положение: Албанцы неудачно проводит текущую квалификацию. На текущий момент команда в своей отборочной группе пребывает на 3 позиции.

    При этом Албания имеет довольно скромный подбор игроков. Зато команда не проигрывает уже 4 матча к кряду.

    Албания — Латвия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Албанцы одолели Гибралтар (1:0).

    При этом чуть ранее Албания подписала мировую с Латвией (1:1). Да и поединок с Сербией завершился паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Албания добыла 2 виктории. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Албанцы на данном этапе выглядят довольно монолитно. А вот в плане реализации команда не преуспевает, отличившись 4 раза в 4 матчах.

    При всем при этом Албания исторически сложно противостоит Румынии. В пяти последних очных поединках соперники подписывали мирные соглашения.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Албанцы явно постараются подтянуться к дуэту лидеров.

    Латвия

    Турнирное положение: Латвийцы сражаются за второе место. Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы своей отборочной группы.

    Причем Латвия на три очка отстает от заветной 2 позиции. Да и забивает команда в среднем реже одного мяча за матч.

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Латвийцы были биты Сербией (0:1).

    До того команда расписала мировую с Албанией (1:1). А еще чуть ранее она не сумела одолеть Азербайджан (0:0).

    Вообще же, Латвия в 5 своих последних матчах добыла одну победу. Забила в них команда 2 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Латвийцы имеют скромный подбор атакующих исполнителей. Да и вообще, стабильности результатов нет даже в первом приближении.

    При этом Латвия не могут победить уже 4 матча кряду. А вот в свои ворота команда пропустила 5 мячей в 4 матчах квалификации.

    Команда традиционно не боится никого, и иногда дает знатный бой фаворитам. Латвийцы постараются не отставать от дуэта лидеров.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Латвийцам по силам преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Латвия не может победить 4 матча кряду

    • Албания не проигрывала в 4 своих последних поединках

    • Латвийцы в среднем забивают реже одного мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Албания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 9.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: Латвийцам палец в рот не клади, и они явно постараются разжиться очками.

    Номинальные гости способны еще поднатореть в плане реализации, да и албанцы забивают с явной натугой.

    Ставка: Обе забьют за 2.56.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

    Албания — Латвия: прогноз и ставка за 2.56, статистика, коэффициенты матча 09.09.202521:45. Ставим на голевой обмен!
