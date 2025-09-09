Албания — Латвия: прогноз на ЧМ-2026, ставка на матч — 2.56

9 сентября в 5-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Албания и Латвия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Албания — Латвия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Албания

Турнирное положение: Албанцы неудачно проводит текущую квалификацию. На текущий момент команда в своей отборочной группе пребывает на 3 позиции.

При этом Албания имеет довольно скромный подбор игроков. Зато команда не проигрывает уже 4 матча к кряду.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Албанцы одолели Гибралтар (1:0).

При этом чуть ранее Албания подписала мировую с Латвией (1:1). Да и поединок с Сербией завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Албания добыла 2 виктории. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Албанцы на данном этапе выглядят довольно монолитно. А вот в плане реализации команда не преуспевает, отличившись 4 раза в 4 матчах.

При всем при этом Албания исторически сложно противостоит Румынии. В пяти последних очных поединках соперники подписывали мирные соглашения.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Албанцы явно постараются подтянуться к дуэту лидеров.

Латвия

Турнирное положение: Латвийцы сражаются за второе место. Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Латвия на три очка отстает от заветной 2 позиции. Да и забивает команда в среднем реже одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Латвийцы были биты Сербией (0:1).

До того команда расписала мировую с Албанией (1:1). А еще чуть ранее она не сумела одолеть Азербайджан (0:0).

Вообще же, Латвия в 5 своих последних матчах добыла одну победу. Забила в них команда 2 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Латвийцы имеют скромный подбор атакующих исполнителей. Да и вообще, стабильности результатов нет даже в первом приближении.

При этом Латвия не могут победить уже 4 матча кряду. А вот в свои ворота команда пропустила 5 мячей в 4 матчах квалификации.

Команда традиционно не боится никого, и иногда дает знатный бой фаворитам. Латвийцы постараются не отставать от дуэта лидеров.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Латвийцам по силам преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Латвия не может победить 4 матча кряду

Албания не проигрывала в 4 своих последних поединках

Латвийцы в среднем забивают реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Албания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: Латвийцам палец в рот не клади, и они явно постараются разжиться очками.

Номинальные гости способны еще поднатореть в плане реализации, да и албанцы забивают с явной натугой.

Ставка: Обе забьют за 2.56.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10