ОАЭ — Бахрейн. Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 сентября 2025 года

8 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют ОАЭ и Бахрейн. Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч ОАЭ — Бахрейн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

ОАЭ

Турнирное положение: Эмиратцы намерены наконец-то квалифицироваться на чемпионат мира. В своей отборочной группе команда финишировала на 3 позиции.

При этом ОАЭ имеет довольно качественный подбор игроков. Да и победила команда в двух своих последних поединках.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Эмиратцы нанесли поражение Сирии (3:1).

При этом чуть ранее ОАЭ переиграл «Лечче» (3:1). А вот поединок с Кыргызстаном завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах ОАЭ добыл 3 победы. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Эмиратцы на данном этапе выглядят весьма выгодно. Да и в плане реализации команда вполне преуспевает.

При всем при этом ОАЭ исторически неудачно противостоит Бахрейну. Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 2 коллизиях.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Эмиратцы уже два с половиной года не проигрывают бахрейнцам.

Бахрейн

Турнирное положение: Бахрейнцы нынче выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает 2 матча подряд.

Причем Бахрейн неизменно забивал в 3 своих последних поединках. А вот в двух последних матчах команда забивала по 2 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бахрейнцы не уступили Катару (2:2).

До того команда нанесла поражение «Приморье» (2:1). А еще чуть ранее она по всем статьям уступила «Истре 1961» (1:3).

Вообще же, Бахрейн в 5 своих последних матчах добыл одну победу. Забила в них команда 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бахрейнцы имеют скромный подбор атакующих исполнителей. Да и поединки с крепкими оппонентами команде даются натужно.

При этом Бахрейн вполне способен прибавить в плане реализации. Вот только команда имеет не столь надежные тылы.

Команда традиционно не боится никого, но стабильностью не блещет. Да и в последних матчах она выглядела довольно выгодно.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Бахрейнцы способны найти свои шансы в контратаках.

Статистика для ставок

Бахрейн не проигрывает 2 матча кряду

Эмиратцы победили в 2 своих последних матчах

Бахрейнцы уже 2 с половиной года не могут обыграть ОАЭ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ОАЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.44 и 1.56.

Прогноз: Эмиратцы весьма неплохо атакуют, да и бахрейнцы нынче не столь стабильны.

Номинальные хозяева способны еще поднатореть в плане реализации, к тому же победили в двух своих последних поединках.

Ставка: Победа ОАЭ за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.09