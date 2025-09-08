ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Португальцы празднуют голРоналду и Феликс зажгли в Ереване: Португалия посвятила Диогу Жоте разгром в отборе на ЧМ Игроки сборной Ирландии празднуют голАйда спас Ирландию на последней минуте: камбек в Дублине против Венгрии Джон КордобаНакаленная обстановка. Станут ли слова Кордобы про уход из «Краснодара» реальностью?
  • 11:20
    • Мойзес летом мог перейти в «Спартак»
  • 07:54
    • Анисимова прокомментировала поражение в финале US Open 2025
  • 12:58
    • «ПСЖ» направил завявление сборной Франции на фоне травм Дембеле и Дуэ
  • 11:05
    • Беллингем на следующей неделе может начать тренировки с мячом
  • 08:25
    • Месси: Завершение карьеры? Я живу сегодняшним днем
  • 01:00
    • Соболенко обыграла Анисимову и стала чемпионкой US Open-2025
  • 21:09
    • «Зенит» одолел «Сьон» в результативном товарищеском матче
    Все новости спорта

    Молодые россияне будут спешить

    Россия (U21) — Саудовская Аравия (U23). Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную России Прогнозы на футбол России Прогнозы на сборную Саудовской Аравии
    Прогноз и ставки на Россия (U21) — Саудовская Аравия (U23)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Васильев
    8 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Россия (U21) и Саудовская Аравия (U23). Начало игры — в 14:15 мск. Ставка и прогноз на матч Россия (U21) — Саудовская Аравия (U23), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Россия (U21)

    Турнирное положение: Молодые россияне нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    При этом Россия (U21) имеет довольно качественный подбор игроков. Да и до последней коллизии команда победила дважды кряду.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Молодые россияне уступили аравийцам (1:2).

    При этом чуть ранее Россия (U21) разгромила узбеков (6:3). Да и еще один поединок с этим же соперником завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Россия (U21) добыла 2 победы. При этом игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Молодые россияне на данном этапе выглядят относительно выгодно. Да и в плане реализации команда преуспевает.

    При всем при этом Россия (U21) в кадровом плане несколько изменилась. Да и жажда реванша за недавнее поражение имеется.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Молодые россияне способны еще поднатореть в плане реализации.

    Саудовская Аравия (U23)

    Турнирное положение: Саудиты в этой возрастной категории выглядят довольно выгодно. Команда весьма неплохо атакует.

    Причем Саудовская Аравия (U23) до последней виктории уступила трижды кряду. А вот пропускает команда довольно часто.

  • Отказ от принципов: почему Гвардиола променял Эдерсона на Доннарумму
  • Вратарская революция в «Манчестер Сити» — одна из самых громких историй трансферного окна
  • 04/09/2025

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Саудиты сумели одолеть россиян (2:1).

    До того команда уступила Японии (U23) (0:2). А еще чуть ранее она потерпела поражение от узбекских сверстников (1:3).

    Вообще же, Саудовская Аравия (U23) в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 9 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Саудиты имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей. Да и недавняя виктория над россиянами получилась вполне логичной.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом Саудовская Аравия (U23) вполне способна прибавить. Да и вообще, команда уже продемонстрировала свое умение забивать.

    Команда традиционно не боится никого, и даже в матчах с сильными оппонентами частенько преуспевает. Да и недавняя победа над россиянами прибавила положительных эмоций.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Саудиты способны найти свои шансы в контратаках.

    Статистика для ставок

    • Саудовская Аравия (U23) до последней виктории уступила 3 раза кряду

    • Молодые россияне до последней неудачи победили 2 раза подряд

    • Молодые россияне три дня назад уступили аравийцам (1:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Россия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 6.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.72.

    Прогноз: Молодые россияне намерены реабилитироваться за последнее поражение от аравийцев, и уж точно сразу активно понесутся к их владениям.

    Номинальные хозяева способны еще поднатореть в плане реализации, да и саудиты не столь стабильны.

    Ставка: Победа России (U21) в 1 тайме за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.22

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Хиросима — Сёнан
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Касива — Йокогама Маринос
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Виссел Кобе — Йокогама
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Урава Ред
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хвалинска — Семенистая
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Грузия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Родина — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шинник — Волга Ульяновск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Торпедо Москва
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Ротор — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Россия (U21) — Саудовская Аравия (U23): прогноз и ставка за 2.17, статистика, коэффициенты матча 08.09.202514:15. Молодые россияне будут спешить
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры