Россия (U21) — Саудовская Аравия (U23). Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 сентября 2025 года

8 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Россия (U21) и Саудовская Аравия (U23). Начало игры — в 14:15 мск. Ставка и прогноз на матч Россия (U21) — Саудовская Аравия (U23), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Россия (U21)

Турнирное положение: Молодые россияне нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом Россия (U21) имеет довольно качественный подбор игроков. Да и до последней коллизии команда победила дважды кряду.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Молодые россияне уступили аравийцам (1:2).

При этом чуть ранее Россия (U21) разгромила узбеков (6:3). Да и еще один поединок с этим же соперником завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Россия (U21) добыла 2 победы. При этом игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Молодые россияне на данном этапе выглядят относительно выгодно. Да и в плане реализации команда преуспевает.

При всем при этом Россия (U21) в кадровом плане несколько изменилась. Да и жажда реванша за недавнее поражение имеется.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Молодые россияне способны еще поднатореть в плане реализации.

Саудовская Аравия (U23)

Турнирное положение: Саудиты в этой возрастной категории выглядят довольно выгодно. Команда весьма неплохо атакует.

Причем Саудовская Аравия (U23) до последней виктории уступила трижды кряду. А вот пропускает команда довольно часто.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Саудиты сумели одолеть россиян (2:1).

До того команда уступила Японии (U23) (0:2). А еще чуть ранее она потерпела поражение от узбекских сверстников (1:3).

Вообще же, Саудовская Аравия (U23) в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 9 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Саудиты имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей. Да и недавняя виктория над россиянами получилась вполне логичной.

При этом Саудовская Аравия (U23) вполне способна прибавить. Да и вообще, команда уже продемонстрировала свое умение забивать.

Команда традиционно не боится никого, и даже в матчах с сильными оппонентами частенько преуспевает. Да и недавняя победа над россиянами прибавила положительных эмоций.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Саудиты способны найти свои шансы в контратаках.

Статистика для ставок

Саудовская Аравия (U23) до последней виктории уступила 3 раза кряду

Молодые россияне до последней неудачи победили 2 раза подряд

Молодые россияне три дня назад уступили аравийцам (1:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Россия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 6.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.72.

Прогноз: Молодые россияне намерены реабилитироваться за последнее поражение от аравийцев, и уж точно сразу активно понесутся к их владениям.

Номинальные хозяева способны еще поднатореть в плане реализации, да и саудиты не столь стабильны.

Ставка: Победа России (U21) в 1 тайме за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.22