Россия (U21) — Саудовская Аравия (U23). Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 сентября 2025 года

Россия (U21)
Турнирное положение: Молодые россияне нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
При этом Россия (U21) имеет довольно качественный подбор игроков. Да и до последней коллизии команда победила дважды кряду.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Молодые россияне уступили аравийцам (1:2).
При этом чуть ранее Россия (U21) разгромила узбеков (6:3). Да и еще один поединок с этим же соперником завершился уверенной викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Россия (U21) добыла 2 победы. При этом игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Молодые россияне на данном этапе выглядят относительно выгодно. Да и в плане реализации команда преуспевает.
При всем при этом Россия (U21) в кадровом плане несколько изменилась. Да и жажда реванша за недавнее поражение имеется.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Молодые россияне способны еще поднатореть в плане реализации.
Саудовская Аравия (U23)
Турнирное положение: Саудиты в этой возрастной категории выглядят довольно выгодно. Команда весьма неплохо атакует.
Причем Саудовская Аравия (U23) до последней виктории уступила трижды кряду. А вот пропускает команда довольно часто.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Саудиты сумели одолеть россиян (2:1).
До того команда уступила Японии (U23) (0:2). А еще чуть ранее она потерпела поражение от узбекских сверстников (1:3).
Вообще же, Саудовская Аравия (U23) в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 9 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Саудиты имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей. Да и недавняя виктория над россиянами получилась вполне логичной.
При этом Саудовская Аравия (U23) вполне способна прибавить. Да и вообще, команда уже продемонстрировала свое умение забивать.
Команда традиционно не боится никого, и даже в матчах с сильными оппонентами частенько преуспевает. Да и недавняя победа над россиянами прибавила положительных эмоций.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Саудиты способны найти свои шансы в контратаках.
Статистика для ставок
- Саудовская Аравия (U23) до последней виктории уступила 3 раза кряду
- Молодые россияне до последней неудачи победили 2 раза подряд
- Молодые россияне три дня назад уступили аравийцам (1:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Россия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 6.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.72.
Прогноз: Молодые россияне намерены реабилитироваться за последнее поражение от аравийцев, и уж точно сразу активно понесутся к их владениям.
Номинальные хозяева способны еще поднатореть в плане реализации, да и саудиты не столь стабильны.
Ставка: Победа России (U21) в 1 тайме за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.22