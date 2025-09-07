Сент-Луис Сити — Даллас. Ставка (к. 3.35) и прогноз на футбол, МЛС, 7 сентября 2025 года

7 сентября в 29-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Сент-Луис Сити» и «Даллас». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис Сити» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сент-Луис Сити»

Турнирное положение: «Сент-Луис Сити» нынешний сезон проваливает. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Сент-Луис Сити» в 28 турах набрал 21 очко. В них команда отличилась 33 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сент-Луис Сити» уступил «Хьюстон Динамо» (2:3).

До того команда была бита «Ванкувер Уайткэпс» (2:3). Да и поединок с «Чикаго Файр» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сент-Луис Сити» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сент-Луис Сити» нынче угодил в кризис. Команда уступила в трех своих последних матчах.

Причем «Сент-Луис Сити» традиционно сложно противостоит «Далласу». В 5 последних очных поединках команда победила и уступила по 2 раза.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сент-Луис Сити» способен поднатореть в плане реализации.

«Даллас»

Турнирное положение: «Даллас» нынешний чемпионат проводит не столь успешно. Команда на данный момент находится на 12 месте.

Причем «Даллас» на 5 очков отстает от зоны плей-офф. Да и забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Даллас» не смог переиграть «Лос-Анджелес» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Остином» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Портленд Тимберс» (2:0).

При этом «Даллас» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Даллас» достаточно силен, но стабильностью не блещет. Да и оборона частенько совершает результативные сбои.

При этом «Даллас» не проигрывает уже 3 матча кряду. Да и «Сент-Луис Сити» команда обыграла лишь полтора месяца назад (3:0).

Команда явно постарается попасть в плей-офф. Да и форвард Петар Муса нынче пребывает в весьма приличных кондициях.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда твердо намерена подтянуться к топ-9.

Статистика для ставок

«Даллас» не проигрывает 3 матча кряду

«Сент-Луис Сити» уступил в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сент-Луис Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.52.

Прогноз: «Даллас» нынче выглядит монолитнее оппонента, плюс максимально мотивирован подтянуться к зоне плей-офф.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и «Сент-Луис Сити» крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Далласа» за 3.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.19