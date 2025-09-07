ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ» Гранит ДжакаВертикальный лифт или жесткая реальность: смогут ли «Лидс», «Сандерленд» и «Бернли» сломать проклятие новичков АПЛ Дэниел ЛевиКонец эпохи Леви: спорное наследие и рискованный поворот для «Тоттенхэма»
  • 23:50
    • Франция обыграла Украину в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:46
    • Италия одержала победу над Эстонией в матче отбора на ЧМ-2026
  • 22:11
    • «Локомотив» обыграл «Трактор» в первом матче нового сезона КХЛ
  • 00:08
    • Гол Крамарича обеспечил Хорватии победу над Фарерскими островами в матче отбора на ЧМ-2026
  • 23:56
    • Словения сыграла вничью со Швецией, а Швейцария разгромила Косово
  • 23:40
    • Греция разгромила Беларусь, а Дания сыграла вничью с Шотландией
  • 20:16
    • Мбаппе признан лучшим игроком «Реала» в августе
    Все новости спорта

    Три очка для «Далласа»?

    Сент-Луис Сити — Даллас. Ставка (к. 3.35) и прогноз на футбол, МЛС, 7 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Сент-Луис Сити» — «Даллас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Петар Муса
    7 сентября в 29-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Сент-Луис Сити» и «Даллас». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис Сити» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 07 Сентября 2025 года

    Сент-Луис Сити

  • США. MLS
    •  Сент-Луис Сити 03:30 Даллас

    Даллас

  • Даллас
    •

    «Сент-Луис Сити»

    Турнирное положение: «Сент-Луис Сити» нынешний сезон проваливает. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сент-Луис Сити» в 28 турах набрал 21 очко. В них команда отличилась 33 результативными выстрелами.

    Сент-Луис Сити — Даллас: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сент-Луис Сити» уступил «Хьюстон Динамо» (2:3).

    До того команда была бита «Ванкувер Уайткэпс» (2:3). Да и поединок с «Чикаго Файр» завершился коллизией (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сент-Луис Сити» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сент-Луис Сити» нынче угодил в кризис. Команда уступила в трех своих последних матчах.

    Причем «Сент-Луис Сити» традиционно сложно противостоит «Далласу». В 5 последних очных поединках команда победила и уступила по 2 раза.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сент-Луис Сити» способен поднатореть в плане реализации.

    «Даллас»

    Турнирное положение: «Даллас» нынешний чемпионат проводит не столь успешно. Команда на данный момент находится на 12 месте.

    Причем «Даллас» на 5 очков отстает от зоны плей-офф. Да и забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

  • Плохие парни. Как и почему МЛС закрывает глаза на выходки Месси и остальных звезд «Интер Майами»
  • Команда Лионеля Месси соответствует всем элементам шоу
  • 04/09/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Даллас» не смог переиграть «Лос-Анджелес» (1:1).

    До того команда подписала мировую с «Остином» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Портленд Тимберс» (2:0).

    При этом «Даллас» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Даллас» достаточно силен, но стабильностью не блещет. Да и оборона частенько совершает результативные сбои.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Даллас» не проигрывает уже 3 матча кряду. Да и «Сент-Луис Сити» команда обыграла лишь полтора месяца назад (3:0).

    Команда явно постарается попасть в плей-офф. Да и форвард Петар Муса нынче пребывает в весьма приличных кондициях.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда твердо намерена подтянуться к топ-9.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» не проигрывает 3 матча кряду

    • «Сент-Луис Сити» уступил в 3 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сент-Луис Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.52.

    Прогноз: «Даллас» нынче выглядит монолитнее оппонента, плюс максимально мотивирован подтянуться к зоне плей-офф.

    Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и «Сент-Луис Сити» крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Далласа» за 3.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.19

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Бермудские острова — Ямайка
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Синнер — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Гаити — Гондурас
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Тринидад и Тобаго — Кюрасао
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Никарагуа — Коста-Рика
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Мексика — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Латвия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Англия — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нигерия — Руанда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Краснодар — ФК 10
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сент-Луис Сити — Даллас: прогноз и ставка за 3.35, статистика, коэффициенты матча 07.09.202503:30. Три очка для «Далласа»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры