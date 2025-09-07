Чикаго Файр — Нью-Инглэнд Революшн. Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, МЛС, 7 сентября 2025 года

7 сентября в 29-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Чикаго Файр» и «Нью-Инглэнд Революшн». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго Файр» — «Нью-Инглэнд Революшн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Чикаго Файр»

Турнирное положение: «Чикаго Файр» нынешний сезон проводит бледновато. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Чикаго Файр» в 27 поединках набрал 39 очков. В них команда отличилась 50 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чикаго Файр» был бит «Филадельфией Юнион» (0:4).

До того команда нанесла поражение «Сент-Луис Сити» (3:2). А вот поединок с «Лос-Анджелесом» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Чикаго Файр» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Чикаго Файр» нынче выглядит не столь монолитно. Команда на один зачетный пункт отстает от топ-9.

Причем «Чикаго Файр» традиционно сложно противостоит «Нью-Инглэнд Революшн». В 5 последних очных поединках команда победила и уступила по разу.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Чикаго Файр» способен еще поднатореть в плане реализации.

«Нью-Инглэнд Революшн»

Турнирное положение: «Нью-Инглэнд Революшн» нынешний чемпионат проводит не столь удачно. Команда на данный момент находится на 11 месте.

Причем «Нью-Инглэнд Революшн» набрал всего 31 очко в 28 матчах МЛС. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нью-Инглэнд Революшн» уступил «Шарлотту» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Коламбус Крю» (2:1). А вот чуть ранее она была бита «Лос-Анджелесом» (0:2).

При этом «Нью-Инглэнд Революшн» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Нью-Инглэнд Революшн» крепок, но стабильностью не блещет. Да и оборона частенько совершает результативные сбои.

При этом «Нью-Инглэнд Революшн» чередует успешные поединки с блеклыми. Да и вообще, команда нынче не выглядит монолитно.

Команда явно постарается подтянуться к зоне плей-офф. Да и оборона соперника нередко допускает результативные ошибки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Нью-Инглэнд Революшн» в среднем забивает чаще гола за матч

«Чикаго Файр» три месяца назад одолел «Нью-Инглэнд Революшн» (3:1)

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Чикаго Файр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.47 и 2.58.

Прогноз: «Чикаго Файр» нынче выглядит монолитнее оппонента, плюс максимально мотивирован подтянуться к зоне плей-офф.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных исполнителей, и уж точно сразу понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Чикаго Файр» в 1 тайме за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.14