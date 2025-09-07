ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ» Гранит ДжакаВертикальный лифт или жесткая реальность: смогут ли «Лидс», «Сандерленд» и «Бернли» сломать проклятие новичков АПЛ Дэниел ЛевиКонец эпохи Леви: спорное наследие и рискованный поворот для «Тоттенхэма»
  • 23:50
    • Франция обыграла Украину в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:46
    • Италия одержала победу над Эстонией в матче отбора на ЧМ-2026
  • 22:11
    • «Локомотив» обыграл «Трактор» в первом матче нового сезона КХЛ
  • 00:08
    • Гол Крамарича обеспечил Хорватии победу над Фарерскими островами в матче отбора на ЧМ-2026
  • 23:56
    • Словения сыграла вничью со Швецией, а Швейцария разгромила Косово
  • 23:40
    • Греция разгромила Беларусь, а Дания сыграла вничью с Шотландией
  • 20:16
    • Мбаппе признан лучшим игроком «Реала» в августе
    Чикаго Файр — Нью-Инглэнд Революшн. Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, МЛС, 7 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на «Чикаго Файр» — «Нью-Инглэнд Революшн»
    «Чикаго Файр»
    7 сентября в 29-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Чикаго Файр» и «Нью-Инглэнд Революшн». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго Файр» — «Нью-Инглэнд Революшн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Чикаго Файр

  Чикаго
    Чикаго Файр 03:30 Нью-Инглэнд Революшн

    Нью-Инглэнд Революшн

  Фоксборо
    «Чикаго Файр»

    Турнирное положение: «Чикаго Файр» нынешний сезон проводит бледновато. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Чикаго Файр» в 27 поединках набрал 39 очков. В них команда отличилась 50 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чикаго Файр» был бит «Филадельфией Юнион» (0:4).

    До того команда нанесла поражение «Сент-Луис Сити» (3:2). А вот поединок с «Лос-Анджелесом» завершился паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Чикаго Файр» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Чикаго Файр» нынче выглядит не столь монолитно. Команда на один зачетный пункт отстает от топ-9.

    Причем «Чикаго Файр» традиционно сложно противостоит «Нью-Инглэнд Революшн». В 5 последних очных поединках команда победила и уступила по разу.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Чикаго Файр» способен еще поднатореть в плане реализации.

    «Нью-Инглэнд Революшн»

    Турнирное положение: «Нью-Инглэнд Революшн» нынешний чемпионат проводит не столь удачно. Команда на данный момент находится на 11 месте.

    Причем «Нью-Инглэнд Революшн» набрал всего 31 очко в 28 матчах МЛС. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

  • Плохие парни. Как и почему МЛС закрывает глаза на выходки Месси и остальных звезд «Интер Майами»
  • Команда Лионеля Месси соответствует всем элементам шоу
  • 04/09/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нью-Инглэнд Революшн» уступил «Шарлотту» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Коламбус Крю» (2:1). А вот чуть ранее она была бита «Лос-Анджелесом» (0:2).

    При этом «Нью-Инглэнд Революшн» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Нью-Инглэнд Революшн» крепок, но стабильностью не блещет. Да и оборона частенько совершает результативные сбои.

    При этом «Нью-Инглэнд Революшн» чередует успешные поединки с блеклыми. Да и вообще, команда нынче не выглядит монолитно.

    Команда явно постарается подтянуться к зоне плей-офф. Да и оборона соперника нередко допускает результативные ошибки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Инглэнд Революшн» в среднем забивает чаще гола за матч

    • «Чикаго Файр» три месяца назад одолел «Нью-Инглэнд Революшн» (3:1)

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Чикаго Файр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.47 и 2.58.

    Прогноз: «Чикаго Файр» нынче выглядит монолитнее оппонента, плюс максимально мотивирован подтянуться к зоне плей-офф.

    Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных исполнителей, и уж точно сразу понесутся в атаку.

    Ставка: Победа «Чикаго Файр» в 1 тайме за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.14

    Чикаго Файр — Нью-Инглэнд Революшн: прогноз и ставка за 2.27, статистика, коэффициенты матча 07.09.202503:30. Чикагцы совершат блицкриг
