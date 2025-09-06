ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Ламин ЯмальКлючевая позиция эпохи: почему левоногие вингеры стали самыми ценными в футболе Владислав ПрусовВладислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя Рафинья Бразилия — Чили 3:0. Онлайн, прямая трансляция
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    • Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 07:22
    • Бразилия разгромила Чили в отборе на ЧМ-2026, Луис Энрике сделал голевую передачу
  • 23:48
    • Германия потерпела гостевое поражение от Словакии, Северная Ирландия одолела Люксембург
  • 23:44
    • Польша спаслась от поражения в гостевом матче против Нидерландов
  • 23:39
    • Испания и Бельгия одержали разгромные победы в гостях
    США и Южная Корея не определят сильнейшего?

    США — Южная Корея: прогноз на товарищеский матч за 2.60

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную США Прогнозы на сборную Южной Кореи
    Прогноз и ставки на США — Южная Корея
    сборная США
    7 сентября в товарищеском матче по футболу сыграют США и Южная Корея. Начало встречи — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч США — Южная Корея, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 06 Сентября 2025 года

    США

  • Вашингтон
    •  США 13:00 Южная Корея

    Южная Корея

  • Сеул
    США

    Турнирное положение: американская сборная совсем недавно принимала участие в Золотом Кубке КОНКАКАФ.

    Американцы смогли выиграть все три матча своей группы, набрали девять очков и вышли в плей-офф.

    США — Южная Корея: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.343.202.95Бонус$1500
    Потом главная команда США прошла четвертьфинальную и полуфинальную стадии, но проиграла в финале.

    Последние матчи: на групповом этапе Золотого Кубка КОНКАКАФ США обыграли Тринидад и Тобаго (5:0), Саудовскую Аравию (1:0) и Гаити (2:1).

    После этого сборная США смогла выиграть по пенальти у Коста-Рики и обыграть Гватемалу (2:1).

    В финальном же поединке подопечные Маурисио Почеттино уступили Мексике (1:2).

    Не сыграют: все футболисты, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.

    Состояние команды: сборная США ведет подготовку к домашнему чемпионату мира. Команда сейчас не проводит официальные встречи, а в планах лишь спарринги.

    Оценивать силу американской «националки» можно будет только на Мундиале с сильными соперниками и когда есть должная мотивация и задачи, но перспективы у команды хорошие.

    Южная Корея

    Турнирное положение: южнокорейская сборная досрочно квалифицировалась на чемпионат мира.

    Главная команда Южной Кореи смогла набрать 22 очка и выиграла свою отборочную группу.

    • Южнокорейцы смогли за 10 матчей забить 20 мячей, а пропустили всего семь.

    Последние матчи: в июне в товарищеском турнире южнокорейская «националка» выиграла у Китая (3:0) и Гонконга (2:0), но проиграла Японии (0:1).

    До этого же Южная Корея переиграла Кувейт (4:0) и Ирак (2:0) в квалификации ЧМ-2026.

    Перед этим сборная Южной Кореи сыграла вничью с Иорданией (1:1), Оманом (1:1) и Палестиной (1:1).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: сборная Южной Кореи всегда является одной из самых грозных на своем континенте. Против этой сборной всегда нелегко другим командам на чемпионатах мира, однако какие-то запредельные результаты она все же не показывает.

    Квалификацию в Азии Южная Корея прошла легко, однако на самом чемпионате мира будет в разы сложнее и там уже увидим настоящую силу команды.

    Статистика для ставок

    • Южная Корея не проигрывает на протяжении 14 официальных матчей подряд

    • США выиграли 5 из последних 6 матчей

    • В последнем очном матче в 2014 году США победили Южную Корею со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: США — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа Южной Кореи — в 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: это товарищеский матч, поэтому команды вполне могут забить много мячей.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.60.

    Прогноз: встречаются команда примерно одного уровня, поэтому все может завершиться ничьей.

    Ставка: ничья за 3.30.

