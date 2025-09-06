США — Южная Корея: прогноз на товарищеский матч за 2.60

7 сентября в товарищеском матче по футболу сыграют США и Южная Корея. Начало встречи — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч США — Южная Корея, коэффициенты, форма соперников и статистика.

США

Турнирное положение: американская сборная совсем недавно принимала участие в Золотом Кубке КОНКАКАФ.

Американцы смогли выиграть все три матча своей группы, набрали девять очков и вышли в плей-офф.

США — Южная Корея: коэффициенты букмекеров 1X2 2.343.202.95

Потом главная команда США прошла четвертьфинальную и полуфинальную стадии, но проиграла в финале.

Последние матчи: на групповом этапе Золотого Кубка КОНКАКАФ США обыграли Тринидад и Тобаго (5:0), Саудовскую Аравию (1:0) и Гаити (2:1).

После этого сборная США смогла выиграть по пенальти у Коста-Рики и обыграть Гватемалу (2:1).

В финальном же поединке подопечные Маурисио Почеттино уступили Мексике (1:2).

Не сыграют: все футболисты, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.

Состояние команды: сборная США ведет подготовку к домашнему чемпионату мира. Команда сейчас не проводит официальные встречи, а в планах лишь спарринги.

Оценивать силу американской «националки» можно будет только на Мундиале с сильными соперниками и когда есть должная мотивация и задачи, но перспективы у команды хорошие.

Южная Корея

Турнирное положение: южнокорейская сборная досрочно квалифицировалась на чемпионат мира.

Главная команда Южной Кореи смогла набрать 22 очка и выиграла свою отборочную группу.

Южнокорейцы смогли за 10 матчей забить 20 мячей, а пропустили всего семь.

Последние матчи: в июне в товарищеском турнире южнокорейская «националка» выиграла у Китая (3:0) и Гонконга (2:0), но проиграла Японии (0:1).

До этого же Южная Корея переиграла Кувейт (4:0) и Ирак (2:0) в квалификации ЧМ-2026.

Перед этим сборная Южной Кореи сыграла вничью с Иорданией (1:1), Оманом (1:1) и Палестиной (1:1).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: сборная Южной Кореи всегда является одной из самых грозных на своем континенте. Против этой сборной всегда нелегко другим командам на чемпионатах мира, однако какие-то запредельные результаты она все же не показывает.

Квалификацию в Азии Южная Корея прошла легко, однако на самом чемпионате мира будет в разы сложнее и там уже увидим настоящую силу команды.

Статистика для ставок

Южная Корея не проигрывает на протяжении 14 официальных матчей подряд

США выиграли 5 из последних 6 матчей

В последнем очном матче в 2014 году США победили Южную Корею со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: США — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа Южной Кореи — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: это товарищеский матч, поэтому команды вполне могут забить много мячей.

Ставка: тотал больше 3 за 2.60.

Прогноз: встречаются команда примерно одного уровня, поэтому все может завершиться ничьей.

Ставка: ничья за 3.30.