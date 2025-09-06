ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Тяжелая победа Боснии над Сан-Марино была случайностью?

    Сан-Марино — Босния и Герцеговина: прогноз (к. 1.85) и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 6 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на Сборная Сан-Марино Прогнозы на сборную Боснии и Герцеговины
    Прогноз и ставки на Сан-Марино — Босния и Герцеговина
    Эдин Джеко (Босния)
    6 сентября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Сан-Марино и Босния и Герцеговина. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Сан-Марино — Босния и Герцеговина, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа H 06 Сентября 2025 года

    Сан-Марино

  • Сан-Марино
    •  Сан-Марино 21:45 Босния и Герцеговина

    Босния и Герцеговина

  • Сараево
    Сан-Марино

    Турнирное положение: Сан-Марино после четырех туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает последнюю, пятую позицию в группе без очков в активе.

    Команда на шесть баллов отстает от второй позиции, которая позволяет сыграть в плей-офф за право сыграть на мундиале, а также на три очка от четвертого в квинтете Кипра.

    Сан-Марино — Босния и Герцеговина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах потерпела поражение от клуба «Модена» результатом 1:4.

    Перед этим в рамках четвертого тура квалификации на мировой форум коллектив в очередной раз потерпел неудачу, когда теперь уже на домашней арене был разгромлен Австрии (0:4).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были официальными, а один — контрольным, Сан-Марино проиграл.

    Такая форма говорит о плохих шансах хозяев даже на минимальное поражение, особенно если учесть явный перевес соперника в классе, хотя минимальное поражение на выезде от этого же соперника может внушать им оптимизм.

    Самуэле Дзаннони — автор пока единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.

    Босния и Герцеговина

    Турнирное положение: Босния и Герцеговина после трех матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает первую позицию, набрав максимум очков — девять.

    Команда на три балла опережает ближайшего преследователя Австрию, которая провела на одну игру меньше, и третью в таблице Румынию, у которой на один поединок больше.

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах потерпела поражение от Словении результатом 1:2.

    Перед этим в рамках квалификации на мировой форум балканский коллектив набрал максимум очков, когда теперь уже на домашней арене разобрался как раз с Сан-Марино (1:0) благодаря единственному голу во втором тайме.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были официальными, а один — контрольным, Босния и Герцеговина выиграл три раза при одном поражении.

    Такая форма говорит о высоких шансах гостей на максимальный результат, даже несмотря на фактор чужого поля, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

    Четыре гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Сан-Марино забивали больше 3,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей Боснии и Герцеговины забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей Боснии и Герцеговины забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Босния и Герцеговина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.03. Ничья — в 25.00, успех Сан-Марино — в 75.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.29 и 3.34.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    И хотя в пяти последних матчах гостей забивали меньше 3,5 голов, их явный перевес в классе обещает более результативный поединок.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, забьют оба соперника, ведь так было в трех из пяти последних матчей Боснии и Герцеговины.

    Ставка: обе команды забьют за 3.82

