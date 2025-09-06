Сан-Марино — Босния и Герцеговина: прогноз (к. 1.85) и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 6 сентября 2025 года

Сан-Марино
Турнирное положение: Сан-Марино после четырех туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает последнюю, пятую позицию в группе без очков в активе.
Команда на шесть баллов отстает от второй позиции, которая позволяет сыграть в плей-офф за право сыграть на мундиале, а также на три очка от четвертого в квинтете Кипра.
Сан-Марино — Босния и Герцеговина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах потерпела поражение от клуба «Модена» результатом 1:4.
Перед этим в рамках четвертого тура квалификации на мировой форум коллектив в очередной раз потерпел неудачу, когда теперь уже на домашней арене был разгромлен Австрии (0:4).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были официальными, а один — контрольным, Сан-Марино проиграл.
Такая форма говорит о плохих шансах хозяев даже на минимальное поражение, особенно если учесть явный перевес соперника в классе, хотя минимальное поражение на выезде от этого же соперника может внушать им оптимизм.
Самуэле Дзаннони — автор пока единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.
Босния и Герцеговина
Турнирное положение: Босния и Герцеговина после трех матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает первую позицию, набрав максимум очков — девять.
Команда на три балла опережает ближайшего преследователя Австрию, которая провела на одну игру меньше, и третью в таблице Румынию, у которой на один поединок больше.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах потерпела поражение от Словении результатом 1:2.
Перед этим в рамках квалификации на мировой форум балканский коллектив набрал максимум очков, когда теперь уже на домашней арене разобрался как раз с Сан-Марино (1:0) благодаря единственному голу во втором тайме.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были официальными, а один — контрольным, Босния и Герцеговина выиграл три раза при одном поражении.
Такая форма говорит о высоких шансах гостей на максимальный результат, даже несмотря на фактор чужого поля, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.
Четыре гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Сан-Марино забивали больше 3,5 голов
- в трех из пяти последних матчей Боснии и Герцеговины забивали меньше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей Боснии и Герцеговины забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Босния и Герцеговина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.03. Ничья — в 25.00, успех Сан-Марино — в 75.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.29 и 3.34.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.
И хотя в пяти последних матчах гостей забивали меньше 3,5 голов, их явный перевес в классе обещает более результативный поединок.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, забьют оба соперника, ведь так было в трех из пяти последних матчей Боснии и Герцеговины.
Ставка: обе команды забьют за 3.82