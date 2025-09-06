Ирландия — Венгрия. Ставка (к. 1.84) и прогноз на отборочный матч ЧМ-2026 6 сентября 2025 года

6 сентября в отборе на ЧМ-2026 по футболу сыграют Ирландия и Венгрия. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Ирландия — Венгрия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ирландия

Турнирное положение: пока сборная Ирландии не сыграла ни одного матча в отборе на ЧМ-2026.

Последние матчи: ирландцы в последних двух товарищеских встречах сыграли вничью против Сенегала (1:1) и Люксембурга (0:0)

Ранее Ирландия осталась в Лиге наций B, обыграв в двух матчах Болгарию (2:1, 2:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ирландская сборная с 2016-го года не принимает участие на крупных международных турнирах и переживала не самые лучшие времена. Появления некоторых молодых талантов, среди которых нападающий Эван Фергюсон дает надежду на возрождение местной национальной команды, да и клубный футбол в данной стране находится на подъеме — дублинские «Шелбурн» и «Шемрок Роверс» вышли в основной этап Лиги конференций. Ранее ирландский клубный футбол не был представлен двумя командами в основной сетке еврокубков.

Венгрия

Турнирное положение: это будет первый тур отбора на ЧМ-2026.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в июне Венгрия провела две товарищеские встречи — сначала было домашнее поражение от Швеции (0:2), а затем победа в гостях над Азербайджаном (2:1).

Ранее венгры не смогли остаться в Лиге наций А, проиграв в двухматчевом противостоянии Греции (1:0, 0:3).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: венгерская команда с 2016-го года является постоянным участником чемпионата Европы, но до выхода в финальную часть чемпионата мира потомкам Ференца Пушкаша либо совсем не хватает, либо немного. В нынешней сборной лидером по праву является Доминик Собослаи, который уже потихоньку становится одним из важных игроков в «Ливерпуле».

Статистика для ставок

Команды имеют абсолютный паритет в личных встречах — по две победы и три ничьи

В последней игре ирландцы победили венгров со счетом 2:1

Венгрия не может обыграть Ирландию на протяжении пяти встреч кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Ирландия является фаворитом встречи с коэффициентом 2.65, победу Венгрии оценивают в 3.15, ничейный результат букмекерами котируется в 2.90.

Тотал меньше 2.5 идет за 1.64, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.22.

Прогноз: вряд ли стоит ожидать сверхрезультативную встречу, где одна из команд точно уйдет без забитого гола

Основная ставка: Обе забьют — Нет за 1,84.

Прогноз: в качестве более рискованного прогноза можно поставить на то, что хозяева смогут продолжить беспроигрышную серию и одержат победу при своих фанатах

Дополнительная ставка: Победа Ирландии за 2,65.