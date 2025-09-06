ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ» Гранит ДжакаВертикальный лифт или жесткая реальность: смогут ли «Лидс», «Сандерленд» и «Бернли» сломать проклятие новичков АПЛ Дэниел ЛевиКонец эпохи Леви: спорное наследие и рискованный поворот для «Тоттенхэма»
  • 16:39
    • Сборная России: известен состав на матч с Катаром
  • 16:01
    • Евсеев возглавил «Черноморец»
  • 13:13
    • Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    • Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
  • 07:22
    • Бразилия разгромила Чили в отборе на ЧМ-2026, Луис Энрике сделал голевую передачу
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
    Ирландцы одержат сухую победу над венграми?

    Ирландия — Венгрия. Ставка (к. 1.84) и прогноз на отборочный матч ЧМ-2026 6 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на УЕФА Прогнозы на сборную Ирландии Прогнозы на сборную Венгрии
    Прогноз и ставки на Ирландия — Венгрия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эван Фергюсон
    6 сентября в отборе на ЧМ-2026 по футболу сыграют Ирландия и Венгрия. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Ирландия — Венгрия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа F 06 Сентября 2025 года

    Ирландия

  • Дублин
    •  Ирландия 21:45 Венгрия

    Венгрия

  • Будапешт
    •

    Ирландия

    Турнирное положение: пока сборная Ирландии не сыграла ни одного матча в отборе на ЧМ-2026.

    Последние матчи: ирландцы в последних двух товарищеских встречах сыграли вничью против Сенегала (1:1) и Люксембурга (0:0)

    Ирландия — Венгрия: коэффициенты букмекеров

    Ранее Ирландия осталась в Лиге наций B, обыграв в двух матчах Болгарию (2:1, 2:1).

  • Без щита и сердца: надежды Испании на ЧМ зависят от Родри
  • Травма лидера центра поля обнажила главную проблему чемпионов Европы
  • 03/09/2025

    • Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ирландская сборная с 2016-го года не принимает участие на крупных международных турнирах и переживала не самые лучшие времена. Появления некоторых молодых талантов, среди которых нападающий Эван Фергюсон дает надежду на возрождение местной национальной команды, да и клубный футбол в данной стране находится на подъеме — дублинские «Шелбурн» и «Шемрок Роверс» вышли в основной этап Лиги конференций. Ранее ирландский клубный футбол не был представлен двумя командами в основной сетке еврокубков.

    Венгрия

    Турнирное положение: это будет первый тур отбора на ЧМ-2026.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в июне Венгрия провела две товарищеские встречи — сначала было домашнее поражение от Швеции (0:2), а затем победа в гостях над Азербайджаном (2:1).

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Ранее венгры не смогли остаться в Лиге наций А, проиграв в двухматчевом противостоянии Греции (1:0, 0:3).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: венгерская команда с 2016-го года является постоянным участником чемпионата Европы, но до выхода в финальную часть чемпионата мира потомкам Ференца Пушкаша либо совсем не хватает, либо немного. В нынешней сборной лидером по праву является Доминик Собослаи, который уже потихоньку становится одним из важных игроков в «Ливерпуле».

    Статистика для ставок

    • Команды имеют абсолютный паритет в личных встречах — по две победы и три ничьи

    • В последней игре ирландцы победили венгров со счетом 2:1

    • Венгрия не может обыграть Ирландию на протяжении пяти встреч кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Ирландия является фаворитом встречи с коэффициентом 2.65, победу Венгрии оценивают в 3.15, ничейный результат букмекерами котируется в 2.90.

    Тотал меньше 2.5 идет за 1.64, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.22.

    Прогноз: вряд ли стоит ожидать сверхрезультативную встречу, где одна из команд точно уйдет без забитого гола

    Основная ставка: Обе забьют — Нет за 1,84.

    Прогноз: в качестве более рискованного прогноза можно поставить на то, что хозяева смогут продолжить беспроигрышную серию и одержат победу при своих фанатах

    Дополнительная ставка: Победа Ирландии за 2,65.

    Ирландия — Венгрия: прогноз и ставка за 1.84, статистика, коэффициенты матча 06.09.202521:45. Ирландцы одержат сухую победу над венграми?
