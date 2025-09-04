Камерун — Эсватини. Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 4 сентября 2025 года

4 сентября в 7-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Камерун и Эсватини. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Камерун — Эсватини, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Камерун

Турнирное положение: Камерунцы продуктивно проводят текущий отборочный цикл. По итогам 6 туров команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом Камерун набрал 12 зачетных баллов. Причем команда пропустила 4 мяча в собственные ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Камерунцы не смогли одолеть Экваториальную Гвинею (1:1).

При этом чуть ранее Камерун уверенно переиграл Уганду (3:0). Да и поединок с Ливией завершился победой (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Камерун добыл 2 виктории. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Камерунцы на данном этапе выглядят выгодно. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

При всем при этом Камерун традиционно удачно противостоит Эсватини. В трех очных поединках команда победила 1 раз при 2 паритетах.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Камерунцы имеют качественный подбор атакующих исполнителей.

Эсватини

Турнирное положение: Свати вряд ли смогут побороться за выход на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 6 месте в своем секстете.

Причем Эсватини в среднем забивает реже гола за матч. А вот отставание от второй позиции составляет 10 зачетных баллов.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Свати уступили Танзании (1:2).

До того команда подписала мировую с Мадагаскаром (1:1). А еще чуть раньше она не сумела одолеть Маврикий (3:3).

Вообще же, Эсватини в 5 своих последних матчах добыла одну победу. Забила в них команда 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Свати имеют скромный подбор игроков. А вот мотивация выбраться со дна таблицы огромная.

При этом Эсватини вполне способна пободаться с камерунцами. Да и оппонент явно небезгрешен в плане надежности тылов.

Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Свати не боятся никого, да и не стоит исключать банальной недооценки со стороны соперника.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Свати постараются зацепиться за очки.

Статистика для ставок

Эсватини в среднем забивает реже гола за матч

Камерунцы не проигрывают 4 матча подряд

Камерун еще ни разу в истории не пропускал от Эсватини

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Камерун — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 9.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.19 и 1.65.

Прогноз: Камерунцы довольно сильны в плане реализации, и явно активно понесутся к воротам соперника.

Номинальные хозяева на голову превосходят оппонента, да и оборона Эсватини не отличается высокой надежностью.

Ставка: Фора Камеруна -1.5 за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.19