Белоруссия (U21) — Бельгия (U21). Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, квалификация молодежного Евро-2027, 4 сентября 2025 года

Беларусь U21
Бельгия U21
Белоруссия (U21)
Турнирное положение: Молодые белорусы нынче выглядят выгодно. Команда не проигрывает 4 матча кряду.
При этом Белоруссия (U21) до последней ничьей победили 3 раза кряду. Вот только пропускала команда во всех этих поединках.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Белорусы расписали мировую с Китаем (U22) (1:1).
При этом чуть ранее Белоруссия (U21) уверенно переиграла азербайджанцев (3:1). Да и поединок с турками завершился викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах Белоруссия (U21) разжился 3 победами. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Белорусы в последних матчах заметно прибавили. Да и в новом отборочном цикле команда намерена побороться за второе место.
При всем при этом Белоруссия (U21) способна дать бой кому угодно. Да и подбор игроков у «сябров» довольно качественный.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Белорусы намерены дать бой бельгийцам.
Бельгия (U21)
Турнирное положение: Бельгийцы явно намерены побороться за первое место в группе. У команды привычно крепкий подбор игроков.
Причем Бельгия (U21) победила в двух своих последних матчах. А вот не проигрывает команда уже три матча кряду.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бельгийцы разгромили андоррцев (4:0).
До того команда сумела одолеть шведов (2:1). А еще чуть раньше она подписала мировую с крепкими чехами (1:1).
Вообще же, Бельгия (U21) в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бельгийцы постепенно прибавляют. Да и мотивация успешно стартовать в отборе у команды огромная.
При этом Бельгия (U21) пропустила только 1 мяч в двух своих последних матчах. Да и в плане реализации команда преуспевает.
В составе команды стоит отметить Нормана Бассетта. В последнем матче форвард записал на свой счет дубль.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Бельгийцы постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- Бельгийцы победили в 2 последних матчах
- Белорусы не проигрывали в 4 своих последних поединках
- Бельгия (U21) не проигрывает 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Белоруссия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.72 и 2.18.
Прогноз: Бельгийцы способны прибавить в плане реализации, и явно будут активны в атаке.
Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, но и молодым белорусам палец в рот не клади.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 4.65