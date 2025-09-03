Катар — Бахрейн. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 3 сентября 2025 года

Катар
Турнирное положение: Катарцы крепки, однако не блещут стабильностью результатов. Команда чередует яркие поединки с блеклыми.
При этом Катар имеет весьма качественный подбор игроков. Особенно стоит выделить креативного Акрама Афифа.
Катар — Бахрейн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Катарцы уступили Ливану (0:1).
При этом чуть ранее Катар одолел Катар (U23) (3:1). А вот поединок с «Удинезе» завершился коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах Катар добыл 2 виктории. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Катарцы на данном этапе выглядят не лучшим образом. Да и в плане надежности тылов у команды имеются сложности.
При всем при этом Катар традиционно неудачно противостоит Бахрейну. Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при двух коллизиях.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Катарцы постараются добыть долгожданную викторию.
Бахрейн
Турнирное положение: Бахрейнцы нынче выглядят симпатично. Впрочем, команде явно недостает пресловутой стабильности.
Причем Бахрейн до последней виктории уступил 5 раз кряду. Да и вообще, в матчах с крепкими соперниками команда часто проваливается.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бахрейнцы смогли одолеть «Приморье» (2:1).
До того команда была бита «Истрой 1961» (1:3). А еще чуть раньше она с минимальным счетом уступила Китаю (0:1).
Вообще же, Бахрейн в 5 своих последних матчах добыл одну победу. Забила в них команда 3 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бахрейнцы имеют весьма скромный подбор игроков. Да и летом команда уступила в трех матчах из четырех.
При этом Бахрейн вполне способен прибавить. А вот в созидательном плане у команды имеются серьезные проблемы.
Команда имеет не столь надежные тылы. Бахрейнцы не боятся никого, да и Катарцам не проигрывают уже почти четыре года.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Бахрейнцы способны найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Бахрейн до последней победы уступил 5 раз кряду
- Катарцы уже почти 4 года не обыгрывают Бахрейн
- Катар неизменно пропускал в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Катар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 2.70, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 3.05 и 1.38.
Прогноз: Катарцы выглядят сильнее соперника, и уж точно активно понесутся к его владениям.
Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, да и Бахрейн крайне нестабилен.
Ставка: Победа Катара за 2.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 3.05