Катар — Бахрейн. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 3 сентября 2025 года

3 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Катар и Бахрейн. Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч Катар — Бахрейн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Катар

Турнирное положение: Катарцы крепки, однако не блещут стабильностью результатов. Команда чередует яркие поединки с блеклыми.

При этом Катар имеет весьма качественный подбор игроков. Особенно стоит выделить креативного Акрама Афифа.

Катар — Бахрейн: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.803.364.81Бонус$1500

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Катарцы уступили Ливану (0:1).

При этом чуть ранее Катар одолел Катар (U23) (3:1). А вот поединок с «Удинезе» завершился коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах Катар добыл 2 виктории. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Катарцы на данном этапе выглядят не лучшим образом. Да и в плане надежности тылов у команды имеются сложности.

При всем при этом Катар традиционно неудачно противостоит Бахрейну. Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при двух коллизиях.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Катарцы постараются добыть долгожданную викторию.

Бахрейн

Турнирное положение: Бахрейнцы нынче выглядят симпатично. Впрочем, команде явно недостает пресловутой стабильности.

Причем Бахрейн до последней виктории уступил 5 раз кряду. Да и вообще, в матчах с крепкими соперниками команда часто проваливается.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бахрейнцы смогли одолеть «Приморье» (2:1).

До того команда была бита «Истрой 1961» (1:3). А еще чуть раньше она с минимальным счетом уступила Китаю (0:1).

Вообще же, Бахрейн в 5 своих последних матчах добыл одну победу. Забила в них команда 3 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бахрейнцы имеют весьма скромный подбор игроков. Да и летом команда уступила в трех матчах из четырех.

При этом Бахрейн вполне способен прибавить. А вот в созидательном плане у команды имеются серьезные проблемы.

Команда имеет не столь надежные тылы. Бахрейнцы не боятся никого, да и Катарцам не проигрывают уже почти четыре года.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Бахрейнцы способны найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Бахрейн до последней победы уступил 5 раз кряду

Катарцы уже почти 4 года не обыгрывают Бахрейн

Катар неизменно пропускал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Катар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 2.70, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 3.05 и 1.38.

Прогноз: Катарцы выглядят сильнее соперника, и уж точно активно понесутся к его владениям.

Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, да и Бахрейн крайне нестабилен.

Ставка: Победа Катара за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 3.05