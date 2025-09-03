ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Сумеет ли Катар переиграть сборную Бахрейна?

    Катар — Бахрейн. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 3 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Катара
    Прогноз и ставки на Катар — Бахрейн
    Акрам Афиф
    3 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Катар и Бахрейн. Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч Катар — Бахрейн, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 03 Сентября 2025 года

    Катар

  • Доха
    •  Катар 18:15 Бахрейн

    Бахрейн

  • Манама
    Катар

    Турнирное положение: Катарцы крепки, однако не блещут стабильностью результатов. Команда чередует яркие поединки с блеклыми.

    При этом Катар имеет весьма качественный подбор игроков. Особенно стоит выделить креативного Акрама Афифа.

    Катар — Бахрейн: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.803.364.81Бонус$1500
    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Катарцы уступили Ливану (0:1).

    При этом чуть ранее Катар одолел Катар (U23) (3:1). А вот поединок с «Удинезе» завершился коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Катар добыл 2 виктории. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Катарцы на данном этапе выглядят не лучшим образом. Да и в плане надежности тылов у команды имеются сложности.

    При всем при этом Катар традиционно неудачно противостоит Бахрейну. Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при двух коллизиях.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Катарцы постараются добыть долгожданную викторию.

    Бахрейн

    Турнирное положение: Бахрейнцы нынче выглядят симпатично. Впрочем, команде явно недостает пресловутой стабильности.

    Причем Бахрейн до последней виктории уступил 5 раз кряду. Да и вообще, в матчах с крепкими соперниками команда часто проваливается.

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бахрейнцы смогли одолеть «Приморье» (2:1).

    До того команда была бита «Истрой 1961» (1:3). А еще чуть раньше она с минимальным счетом уступила Китаю (0:1).

    Вообще же, Бахрейн в 5 своих последних матчах добыл одну победу. Забила в них команда 3 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Бахрейнцы имеют весьма скромный подбор игроков. Да и летом команда уступила в трех матчах из четырех.

    При этом Бахрейн вполне способен прибавить. А вот в созидательном плане у команды имеются серьезные проблемы.

    Команда имеет не столь надежные тылы. Бахрейнцы не боятся никого, да и Катарцам не проигрывают уже почти четыре года.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Бахрейнцы способны найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Бахрейн до последней победы уступил 5 раз кряду

    • Катарцы уже почти 4 года не обыгрывают Бахрейн

    • Катар неизменно пропускал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Катар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 2.70, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 3.05 и 1.38.

    Прогноз: Катарцы выглядят сильнее соперника, и уж точно активно понесутся к его владениям.

    Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, да и Бахрейн крайне нестабилен.

    Ставка: Победа Катара за 2.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 3.05

