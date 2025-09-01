Сиэтл Саундерс — Интер Майами. Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, Кубок лиг КОНКАКАФ, 1 сентября 2025 года

«Сиэтл Саундерс»
Турнирное положение: «Сиэтл Саундерс» продуктивно проводит нынешний чемпионат США. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы своей конференции.
При этом «Сиэтл Саундерс» на 9 очков отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 48 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сиэтл Саундерс» одолел «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Спортингу Канзас-Сити» (5:2). Да и поединок с «Пуэблой» принес викторию в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Сиэтл Саундерс» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сиэтл Саундерс» нынче находится в приличных кондициях. Команда победила дважды кряду.
Причем «Сиэтл Саундерс» неудачно противостоит «Интер Майами». Единственная очная встреча завершилась коллизией (0:1).
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда воспользоваться проблемами соперника.
«Интер Майами»
Турнирное положение: «Интер Майами» проводит не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 6 строчке турнирной таблицы.
Причем «Интер Майами» на 4 очка отстает от третьей позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 25 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Цапли» одолели «Орландо Сити» (3:1).
До того команда не сумела одолеть «ДС Юнайтед» (1:1). А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Тигрес» (2:1).
При этом «Интер Майами» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Интер Майами» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 54 мяча в 25 поединках чемпионата.
При этом «Интер Майами» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот не проигрывает команда уже четыре матча кряду.
Команда на данном этапе находится в приличных кондициях. Да и Лионель Месси наколотил уже 19 мячей в МЛС.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Интер Майами» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Сиэтл Саундерс» победил в 2 своих последних поединках
- «Интер Майами» не проигрывает 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сиэтл Саундерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.61 и 2.29.
Прогноз: «Сиэтл Саундерс» нынче выглядит выгодно, и явно проведет поединок максимально агрессивно.
Номинальные хозяева несколько прибавили в последних матчах, тогда как оппонент слишком зависит от формы своей главной звезды.
Ставка: Победа «Сиэтл Саундерс» за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.44