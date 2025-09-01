ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Игроки и тренерский штаб Наполи празднуют победуАнгисса спас «Наполи» на последних секундах: «Кальяри» не смог отобрать очки у чемпиона Гарри Кейн, Майкл Олисе и Йозуа Киммих«Бавария» запаниковала в концовке, но удержала победу в дерби с «Аугсбургом» Кирнан Дьюзбери-Холл и Джек ГрилишГрилиш снова сияет! «Вулверхэмптон» остался без очков после поражения от «Эвертона»
  • 00:30
    • «Реал» в волевом стиле победил «Мальорку»
  • 00:18
    • Рублев в пяти сетах обыграл Вона и вышел в 1/8 финала US Open
  • 00:07
    • «ПСЖ» разгромил «Тулузу» в матче с 9-ю голами
  • 23:53
    • Синнер одолел Шаповалова и вышел в четвертый круг US Open
  • 23:42
    • Гол Замбо-Ангисса принес победу «Наполи» над Кальяри
  • 23:41
    • «Рома» одержала минимальную победу над «Пизой»
  • 23:33
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Лиги чемпионов сезона 2025/26
    Команду Месси ждёт коллизия?!

    Сиэтл Саундерс — Интер Майами. Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, Кубок лиг КОНКАКАФ, 1 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Интер Майами
    Прогноз и ставки на «Сиэтл Саундерс» — «Интер Майами»
    Лионель Месси
    1 сентября в финале плей-офф Кубка лиг КОНКАКАФ по футболу сыграют «Сиэтл Саундерс» и «Интер Майами». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Интер Майами», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Сиэтл Саундерс»

    Турнирное положение: «Сиэтл Саундерс» продуктивно проводит нынешний чемпионат США. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Сиэтл Саундерс» на 9 очков отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 48 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сиэтл Саундерс» одолел «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Спортингу Канзас-Сити» (5:2). Да и поединок с «Пуэблой» принес викторию в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Сиэтл Саундерс» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сиэтл Саундерс» нынче находится в приличных кондициях. Команда победила дважды кряду.

    Причем «Сиэтл Саундерс» неудачно противостоит «Интер Майами». Единственная очная встреча завершилась коллизией (0:1).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда воспользоваться проблемами соперника.

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Интер Майами» проводит не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 6 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Интер Майами» на 4 очка отстает от третьей позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 25 матчах.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Цапли» одолели «Орландо Сити» (3:1).

    До того команда не сумела одолеть «ДС Юнайтед» (1:1). А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Тигрес» (2:1).

    При этом «Интер Майами» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Интер Майами» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 54 мяча в 25 поединках чемпионата.

    При этом «Интер Майами» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот не проигрывает команда уже четыре матча кряду.

    Команда на данном этапе находится в приличных кондициях. Да и Лионель Месси наколотил уже 19 мячей в МЛС.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Интер Майами» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «Сиэтл Саундерс» победил в 2 своих последних поединках

    • «Интер Майами» не проигрывает 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сиэтл Саундерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.61 и 2.29.

    Прогноз: «Сиэтл Саундерс» нынче выглядит выгодно, и явно проведет поединок максимально агрессивно.

    Номинальные хозяева несколько прибавили в последних матчах, тогда как оппонент слишком зависит от формы своей главной звезды.

    Ставка: Победа «Сиэтл Саундерс» за 2.33.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.44

    Сиэтл Саундерс — Интер Майами: прогноз и ставка за 2.33, статистика, коэффициенты матча 01.09.202503:00. Команду Месси ждёт коллизия?!
