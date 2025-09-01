Сиэтл Саундерс — Интер Майами. Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, Кубок лиг КОНКАКАФ, 1 сентября 2025 года

1 сентября в финале плей-офф Кубка лиг КОНКАКАФ по футболу сыграют «Сиэтл Саундерс» и «Интер Майами». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Интер Майами», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сиэтл Саундерс»

Турнирное положение: «Сиэтл Саундерс» продуктивно проводит нынешний чемпионат США. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Сиэтл Саундерс» на 9 очков отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 48 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сиэтл Саундерс» одолел «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Спортингу Канзас-Сити» (5:2). Да и поединок с «Пуэблой» принес викторию в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Сиэтл Саундерс» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сиэтл Саундерс» нынче находится в приличных кондициях. Команда победила дважды кряду.

Причем «Сиэтл Саундерс» неудачно противостоит «Интер Майами». Единственная очная встреча завершилась коллизией (0:1).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда воспользоваться проблемами соперника.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Интер Майами» проводит не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Интер Майами» на 4 очка отстает от третьей позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 25 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Цапли» одолели «Орландо Сити» (3:1).

До того команда не сумела одолеть «ДС Юнайтед» (1:1). А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Тигрес» (2:1).

При этом «Интер Майами» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Интер Майами» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 54 мяча в 25 поединках чемпионата.

При этом «Интер Майами» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот не проигрывает команда уже четыре матча кряду.

Команда на данном этапе находится в приличных кондициях. Да и Лионель Месси наколотил уже 19 мячей в МЛС.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Интер Майами» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Сиэтл Саундерс» победил в 2 своих последних поединках

«Интер Майами» не проигрывает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сиэтл Саундерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.61 и 2.29.

Прогноз: «Сиэтл Саундерс» нынче выглядит выгодно, и явно проведет поединок максимально агрессивно.

Номинальные хозяева несколько прибавили в последних матчах, тогда как оппонент слишком зависит от формы своей главной звезды.

Ставка: Победа «Сиэтл Саундерс» за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.44