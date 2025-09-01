Лос-Анджелес — Сан-Диего. Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, МЛС, 1 сентября 2025 года

Лос-Анджелес
San Diego
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: «Лос-Анджелес» сражается за попадание в тройку. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы своей конференции.
При этом «Лос-Анджелес» на 8 очков отстает от третьей позиции. А вот отличились игроки команды 44 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лос-Анджелес» подписал мировую с «Далласом» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Нью-Инглэнд Революшн» (2:0). А вот поединок с «Чикаго Файром» принес боевой паритет (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Лос-Анджелес» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лос-Анджелес» нынче находится в приличных кондициях. Команда не проигрывает уже 6 матчей кряду.
Причем «Лос-Анджелес» неудачно противостоит «Сан-Диего». Единственный очный поединок завершился коллизией (2:3).
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается подтянуться к лидерам.
«Сан-Диего»
Турнирное положение: «Сан-Диего» проводит весьма продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем «Сан-Диего» на 3 очка опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча в 28 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сан-Диего» не смог одолеть «Портленд Тимберс» (0:0).
До того команда нанесла поражение «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (2:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Спортинг Канзас-Сити» (2:0).
При этом «Сан-Диего» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сан-Диего» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 52 мяча в 28 поединках чемпионата.
При этом «Сан-Диего» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и не проигрывает команда уже 4 матча кряду.
Команда на данном этапе находится на подъеме. «Сан-Диего» до последней ничьей победил трижды подряд.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается закрепиться на вершине таблицы.
Статистика для ставок
- «Сан-Диего» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Лос-Анджелес» не проигрывает 6 матчей подряд
- «Сан-Диего» не проигрывает 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 4.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.32.
Прогноз: «Лос-Анджелес» сильнее оппонента, и явно начнет поединок максимально агрессивно.
Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к лидерам, к тому же свое веское слово явно скажет опытнейший Сон Хын Мин.
Ставка: Победа «Лос-Анджелеса» в 1 тайме за 2.24.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.25