ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки и тренерский штаб Наполи празднуют победуАнгисса спас «Наполи» на последних секундах: «Кальяри» не смог отобрать очки у чемпиона Гарри Кейн, Майкл Олисе и Йозуа Киммих«Бавария» запаниковала в концовке, но удержала победу в дерби с «Аугсбургом» Кирнан Дьюзбери-Холл и Джек ГрилишГрилиш снова сияет! «Вулверхэмптон» остался без очков после поражения от «Эвертона»
  • 00:30
    • «Реал» в волевом стиле победил «Мальорку»
  • 00:18
    • Рублев в пяти сетах обыграл Вона и вышел в 1/8 финала US Open
  • 00:07
    • «ПСЖ» разгромил «Тулузу» в матче с 9-ю голами
  • 23:53
    • Синнер одолел Шаповалова и вышел в четвертый круг US Open
  • 23:42
    • Гол Замбо-Ангисса принес победу «Наполи» над Кальяри
  • 23:41
    • «Рома» одержала минимальную победу над «Пизой»
  • 23:33
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Лиги чемпионов сезона 2025/26
    Все новости спорта

    «Лос-Анджелес» начнёт без прелюдий

    Лос-Анджелес — Сан-Диего. Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, МЛС, 1 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Сан-Диего»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сон Хын Мин
    1 сентября в 29-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Лос-Анджелес» и «Сан-Диего». Начало игры — в 05:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Сан-Диего», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 01 Сентября 2025 года

    Лос-Анджелес

  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 05:45 San Diego

    San Diego

  • США. MLS
    •

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес» сражается за попадание в тройку. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Лос-Анджелес» на 8 очков отстает от третьей позиции. А вот отличились игроки команды 44 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лос-Анджелес» подписал мировую с «Далласом» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Нью-Инглэнд Революшн» (2:0). А вот поединок с «Чикаго Файром» принес боевой паритет (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Лос-Анджелес» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Лос-Анджелес» нынче находится в приличных кондициях. Команда не проигрывает уже 6 матчей кряду.

    Причем «Лос-Анджелес» неудачно противостоит «Сан-Диего». Единственный очный поединок завершился коллизией (2:3).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается подтянуться к лидерам.

    «Сан-Диего»

    Турнирное положение: «Сан-Диего» проводит весьма продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Сан-Диего» на 3 очка опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча в 28 матчах.

  • Алексей Смертин: Я неистово любил футбол и он меня отблагодарил
  • Легенда российского футбола в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — об адаптивном спорте, марафонском беге и опыте игры в Англии
  • 29/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сан-Диего» не смог одолеть «Портленд Тимберс» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (2:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Спортинг Канзас-Сити» (2:0).

    При этом «Сан-Диего» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сан-Диего» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 52 мяча в 28 поединках чемпионата.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Сан-Диего» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и не проигрывает команда уже 4 матча кряду.

    Команда на данном этапе находится на подъеме. «Сан-Диего» до последней ничьей победил трижды подряд.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается закрепиться на вершине таблицы.

    Статистика для ставок

    • «Сан-Диего» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «Лос-Анджелес» не проигрывает 6 матчей подряд

    • «Сан-Диего» не проигрывает 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 4.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.32.

    Прогноз: «Лос-Анджелес» сильнее оппонента, и явно начнет поединок максимально агрессивно.

    Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к лидерам, к тому же свое веское слово явно скажет опытнейший Сон Хын Мин.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелеса» в 1 тайме за 2.24.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.25

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Бублик — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Акрон — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Урал — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Маннарино — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Сельта — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Монако — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.45
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пегула — Ли
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  7.09
  • Экспресс дня 31 августа
  • Сегодня в 18:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лос-Анджелес — Сан-Диего: прогноз и ставка за 2.24, статистика, коэффициенты матча 01.09.202505:45. «Лос-Анджелес» начнёт без прелюдий
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры