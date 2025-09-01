ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Анхель Ди МарияОт Ди Марии до Верратти: 20 летних трансферов, которые вы могли пропустить Хильберто МораМексиканский Иньеста: кто такой Хильберто Мора и почему его хотят «Реал», «Барса» и «Ман Сити» Жозе МоуриньюНи минуты покоя: пять вариантов работы для Моуринью после «Фенербахче»
    Таджикистан не заметит афганцев

    Афганистан — Таджикистан. Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Кубок наций ЦАФА, 1 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЦАФА Прогнозы на Сборная Таджикистана
    Прогноз и ставки на Афганистан — Таджикистан
    Таджикистан
    1 сентября во 2-м туре группового этапа Кубка наций ЦАФА по футболу сыграют Афганистан и Таджикистан. Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Афганистан — Таджикистан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Афганистан

    Турнирное положение: Афганцы стартовали неудачно. В группе B они пребывают на 4 позиции турнирной таблицы своей группы.

    При этом Афганистан уступил в 7 своих последних поединках. А вот не побеждает команда уже почти полтора года.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Афганцы были биты Ираном (1:3).

    При этом чуть ранее Афганистан уступил Сирии (0:1). Да и поединок с Мьянмой завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Афганистан уступил 5 раз. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Афганцы на данном этапе выглядят неубедительно. Да и в плане надежности тылов у команды имеются проблемы.

    При всем при этом Афганистан традиционно неудачно противостоит Таджикистану. Из пяти последних очных поединков команда уступила 4 раза при одном паритете.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Афганцы постараются найти свои шансы в контригре.

    Таджикистан

    Турнирное положение: Таджики намерены побороться за одно из двух первых мест в квартете. А вот нынешний турнир команда начала неудачно.

    Причем Таджикистан нынче пребывает на 3 строчке турнирной таблицы. А вот не побеждает команда уже 2 матча кряду.

  • Ожидаемый исход. Моуринью не простили вылет из ЛЧ и его отношение к «Фенербахче»
  • «Особенный» и турецкий футбол могли бы идеально подойти друг другу, но не срослось
  • 29/08/2025

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Таджики уступили Индии (1:2).

    До того команда не смогла переиграть Филиппины (2:2). А вот чуть раньше она нанесла поражение Камбодже (2:1).

    Вообще же, Таджикистан в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. Забила в них команда 6 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Таджики имеют весьма скромный по именам состав. Да и афганцам команда не проигрывала еще ни разу.

    При этом Таджикистан вполне способен прибавить в плане реализации. Да и афганцев команда обыгрывать априори обязана.

    Команда явно постарается запрыгнуть в дуэт лидеров группы. Таджики не боятся никого, да и оппонент забивает с огромной натугой.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Таджики намерены воспользоваться проблемами оппонента.

    Статистика для ставок

    • Таджикистан не побеждал в 2 своих последних матчах

    • Афганцы уступили в 7 последних поединках

    • Афганистан еще ни разу в истории не обыгрывал таджиков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Таджикистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 7.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.81 и 1.94.

    Прогноз: Таджики способны прибавить в плане реализации, и явно будут активно атаковать.

    Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, да и афганцы испытывают сложности в созидательном плане.

    Ставка: Фора Таджикистана -1.5 за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.08

