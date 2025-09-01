Афганистан — Таджикистан. Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Кубок наций ЦАФА, 1 сентября 2025 года

1 сентября во 2-м туре группового этапа Кубка наций ЦАФА по футболу сыграют Афганистан и Таджикистан. Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Афганистан — Таджикистан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Афганистан

Турнирное положение: Афганцы стартовали неудачно. В группе B они пребывают на 4 позиции турнирной таблицы своей группы.

При этом Афганистан уступил в 7 своих последних поединках. А вот не побеждает команда уже почти полтора года.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Афганцы были биты Ираном (1:3).

При этом чуть ранее Афганистан уступил Сирии (0:1). Да и поединок с Мьянмой завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Афганистан уступил 5 раз. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Афганцы на данном этапе выглядят неубедительно. Да и в плане надежности тылов у команды имеются проблемы.

При всем при этом Афганистан традиционно неудачно противостоит Таджикистану. Из пяти последних очных поединков команда уступила 4 раза при одном паритете.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Афганцы постараются найти свои шансы в контригре.

Таджикистан

Турнирное положение: Таджики намерены побороться за одно из двух первых мест в квартете. А вот нынешний турнир команда начала неудачно.

Причем Таджикистан нынче пребывает на 3 строчке турнирной таблицы. А вот не побеждает команда уже 2 матча кряду.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Таджики уступили Индии (1:2).

До того команда не смогла переиграть Филиппины (2:2). А вот чуть раньше она нанесла поражение Камбодже (2:1).

Вообще же, Таджикистан в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. Забила в них команда 6 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Таджики имеют весьма скромный по именам состав. Да и афганцам команда не проигрывала еще ни разу.

При этом Таджикистан вполне способен прибавить в плане реализации. Да и афганцев команда обыгрывать априори обязана.

Команда явно постарается запрыгнуть в дуэт лидеров группы. Таджики не боятся никого, да и оппонент забивает с огромной натугой.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Таджики намерены воспользоваться проблемами оппонента.

Статистика для ставок

Таджикистан не побеждал в 2 своих последних матчах

Афганцы уступили в 7 последних поединках

Афганистан еще ни разу в истории не обыгрывал таджиков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Таджикистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 7.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.81 и 1.94.

Прогноз: Таджики способны прибавить в плане реализации, и явно будут активно атаковать.

Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, да и афганцы испытывают сложности в созидательном плане.

Ставка: Фора Таджикистана -1.5 за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.08