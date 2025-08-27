ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Борис Игнатьев: «Динамо» провело свой лучший матч под руководством Карпина
  • 11:25
    • «Спартак» отказался от трансфера Куэсты
  • 14:46
    • «СЭ»: «Сочи» интересен защитник греческого АЕКа
  • 14:29
    • Президент Серии А: Существует риск отзыва заявки на проведение Евро-2032
  • 13:42
    • Нико Ковач и «Боруссия» Дортмунд продлили контракт
  • 11:46
    • Матич подписал контракт с «Сассуоло»
  • 08:08
    • Хачанов вышел во второй круг US Open, обыграв Басаваредди
  • 07:08
    • Мирра Андреева разгромила Паркс в первом круге US Open
    Карабах — Ференцварош: прогноз на футбол, Лига чемпионов, ставка на матч — 2.10

    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Ференцварош»
    «Карабах» — «Шелбурн». Лига чемпионов 2025/2026
    «Карабах» из Азербайджана сыграет дома против венгерского «Ференцвароша» в ответном матче финала квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 27 августа, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Карабах» — «Ференцварош», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 27 Августа 2025 года

    Карабах

  • Агдам
    •  Карабах 19:45 Ференцварош

    Ференцварош

  • Будапешт
    «Карабах»

    Турнирная таблица: В чемпионате Азербайджана «Карабах» пока занимает 11 место, но эта позиция условная, так как «скакуны» провели лишь одну встречу. В первом туре «скакуны» уступили клубу «Сумгаит» (0:1).

    Последние матчи: «Карабах» находится в шаге от выход в основной этап Лиги чемпионов. В первой игре азербайджанцы переиграли венгерский «Ференцварош» (3:1).

    В Лиге чемпионов лучшая команда Азербайджана нанес поражение ирландскому «Шелбурну» (1:0 — победа дома, 3:0 — победа в гостях), македонской «Шкендии» (5:1 — победа дома, 1:0 — победа в гостях).

    Не сыграют: «Скакунам» в предстоящей игре не смогут помочь полузащитник Хонатан Кабайеро и вратарь Амин Рамазанов. Оба игрока получили травмы бедра и колена соответственно.

    Состояние команды: Отметим, что поражением в матче азербайджанского первенства прервалась победная серия «Карабаха», которая состояла из пяти встреч.

    «Ференцварош»

    Турнирная таблица: В венгерском первенстве «Ференцварош» занимает 4 место, набрав 7 очков. В стартовых матчах чемпион Венгрии одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и один поединок проиграл.

    • Последние матчи: Первую дуэль финала квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» проиграл «Карабаху» (1:3).

    До встречи с азербайджанцами венгерский коллектив в Лиге чемпионов обыграл лучшую команду Болгарии — «Лудогорец» (3:0 — победа дома и 0:0 — ничья в гостях) и армянский «Ноа» (4:3 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).

    Не сыграют: Из-за мышечной травмы «Ференцварошу» не поможет Кристиан Листеш.

    Состояние команды: «Ференцварош» потерпел поражение во втором матче подряд, уступив не только в Лиге чемпионов, но и в чемпионате Венгрии. На внутренней арене участник ЛЧ уступил команде «Пушкаш Академи» (1:2).

    Статистика для ставок

    • «Ференцварош» в Лиге чемпионов выиграл у «Лудогорца» и «Ноа»

    • «Карабах» в Лиге чемпионов переиграл «Шелбурн» и «Шкендию»

    • «Карабах» переиграл «Ференцварош» со счётом 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.55, а победа «Ференцвароша» — в 3.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Карабах» сделал серьёзную заявку на выход в основную сетку Лиги чемпионов. В ответной игре «скакуны» могут рассчитывать на более скромный результат, ничья или минимальное поражение — устроит чемпиона Азербайджана. «Карабах» вполне может забить гол и не проиграть венгерскому коллективу.

    Ставка: Индивидуальный тотал голов «Карабаха» больше 1.5 с коэффициентом 2.10.

    Прогноз: Также предлагаем сыграть на результативности матча, не исключаем, что «Ференцварош» и «Карабах» забьют друг другу и сыграют в верховой футбол. Наша ставка — тотал больше 2.5.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  1.80.

    Карабах — Ференцварош: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 27.08.202519:45. «Карабах» обеспечит место в основной сетке ЛЧ?
