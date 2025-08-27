Карабах — Ференцварош: прогноз на футбол, Лига чемпионов, ставка на матч — 2.10

«Карабах» из Азербайджана сыграет дома против венгерского «Ференцвароша» в ответном матче финала квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 27 августа, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Карабах» — «Ференцварош», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Карабах»

Турнирная таблица: В чемпионате Азербайджана «Карабах» пока занимает 11 место, но эта позиция условная, так как «скакуны» провели лишь одну встречу. В первом туре «скакуны» уступили клубу «Сумгаит» (0:1).

Последние матчи: «Карабах» находится в шаге от выход в основной этап Лиги чемпионов. В первой игре азербайджанцы переиграли венгерский «Ференцварош» (3:1).

В Лиге чемпионов лучшая команда Азербайджана нанес поражение ирландскому «Шелбурну» (1:0 — победа дома, 3:0 — победа в гостях), македонской «Шкендии» (5:1 — победа дома, 1:0 — победа в гостях).

Не сыграют: «Скакунам» в предстоящей игре не смогут помочь полузащитник Хонатан Кабайеро и вратарь Амин Рамазанов. Оба игрока получили травмы бедра и колена соответственно.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Отметим, что поражением в матче азербайджанского первенства прервалась победная серия «Карабаха», которая состояла из пяти встреч.

«Ференцварош»

Турнирная таблица: В венгерском первенстве «Ференцварош» занимает 4 место, набрав 7 очков. В стартовых матчах чемпион Венгрии одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и один поединок проиграл.

Последние матчи: Первую дуэль финала квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» проиграл «Карабаху» (1:3).

До встречи с азербайджанцами венгерский коллектив в Лиге чемпионов обыграл лучшую команду Болгарии — «Лудогорец» (3:0 — победа дома и 0:0 — ничья в гостях) и армянский «Ноа» (4:3 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).

Не сыграют: Из-за мышечной травмы «Ференцварошу» не поможет Кристиан Листеш.

Состояние команды: «Ференцварош» потерпел поражение во втором матче подряд, уступив не только в Лиге чемпионов, но и в чемпионате Венгрии. На внутренней арене участник ЛЧ уступил команде «Пушкаш Академи» (1:2).

Статистика для ставок

«Ференцварош» в Лиге чемпионов выиграл у «Лудогорца» и «Ноа»

«Карабах» в Лиге чемпионов переиграл «Шелбурн» и «Шкендию»

«Карабах» переиграл «Ференцварош» со счётом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.55, а победа «Ференцвароша» — в 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Карабах» сделал серьёзную заявку на выход в основную сетку Лиги чемпионов. В ответной игре «скакуны» могут рассчитывать на более скромный результат, ничья или минимальное поражение — устроит чемпиона Азербайджана. «Карабах» вполне может забить гол и не проиграть венгерскому коллективу.

Ставка: Индивидуальный тотал голов «Карабаха» больше 1.5 с коэффициентом 2.10.

Прогноз: Также предлагаем сыграть на результативности матча, не исключаем, что «Ференцварош» и «Карабах» забьют друг другу и сыграют в верховой футбол. Наша ставка — тотал больше 2.5.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.