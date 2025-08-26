Сандерленд — Хаддерсфилд. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Кубок Английской лиги, 26 августа 2025 года

Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
«Сандерленд»
Турнирное положение: «Чёрные коты» выдали не худший старт сезона. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Сандерленд» набрал 3 очка в двух первых турах. А вот пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.
Сандерленд — Хаддерсфилд Таун: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чёрные коты» уступили «Бёрнли» (0:2).
До того команда уверенно переиграла «Вест Хэм» (3:0). А вот поединок с «Райо Вальекано» завершился коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сандерленд» забил 4 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Чёрные коты» не блещут пресловутой стабильностью. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
Причем «Сандерленд» традиционно неудачно противостоит «Хаддерсфилд». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при трех поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда банально превосходит соперника в классе.
«Хаддерсфилд»
Турнирное положение: «Терьеры» нынче выступают в третьем по рангу английском дивизионе. Команда на данный момент находится на 2 строчке турнирной таблицы.
Причем «Хаддерсфилд» в пяти турах набрал 12 очков. А вот отличилась команда 10 результативными выстрелами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Терьеры» одолели «Стивенейдж» (1:0).
До того команда по всем статьям переиграла «Донкастер» (2:0). А вот чуть ранее она уступила «Блэкпулу» (2:3).
При этом «Хаддерсфилд» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Терьеры» вполне преуспевают в плане реализации. Да и победила команда в 2 последних матчах.
При этом «Хаддерсфилд» уже почти 3 года не проигрывает «чёрным котам». Да и в нынешней диспозиции команда выглядит слабее оппонента.
Команда на данном этапе вполне преуспевает в плане игры и результатов. «Терьеры» пропускают в среднем реже гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Терьеры» вполне способны преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Сандерленд» не обыгрывает «терьеров» уже почти 3 года
- «Хаддерсфилд» победил в 2 последних поединках
- «Терьеры» в среднем забивают 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.
Прогноз: «Чёрные коты» явно сильнее соперника, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.
«Сандерленд» способен прибавить во всех компонентах, да и «терьеры» не собираются лишь обороняться.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 5.50