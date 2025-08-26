1-й таймУдинезе — ВеронаОнлайн
    Голов будет в достатке

    Сандерленд — Хаддерсфилд. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Кубок Английской лиги, 26 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Лиги
    Прогноз и ставки на «Сандерленд» — «Хаддерсфилд»
    «Сандерленд»
    26 августа в 1/32 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Сандерленд» и «Хаддерсфилд». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Сандерленд» — «Хаддерсфилд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Турнирное положение: «Чёрные коты» выдали не худший старт сезона. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Сандерленд» набрал 3 очка в двух первых турах. А вот пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чёрные коты» уступили «Бёрнли» (0:2).

    До того команда уверенно переиграла «Вест Хэм» (3:0). А вот поединок с «Райо Вальекано» завершился коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сандерленд» забил 4 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Чёрные коты» не блещут пресловутой стабильностью. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    Причем «Сандерленд» традиционно неудачно противостоит «Хаддерсфилд». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при трех поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда банально превосходит соперника в классе.

    «Хаддерсфилд»

    Турнирное положение: «Терьеры» нынче выступают в третьем по рангу английском дивизионе. Команда на данный момент находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Хаддерсфилд» в пяти турах набрал 12 очков. А вот отличилась команда 10 результативными выстрелами.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Терьеры» одолели «Стивенейдж» (1:0).

    До того команда по всем статьям переиграла «Донкастер» (2:0). А вот чуть ранее она уступила «Блэкпулу» (2:3).

    При этом «Хаддерсфилд» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Терьеры» вполне преуспевают в плане реализации. Да и победила команда в 2 последних матчах.

    При этом «Хаддерсфилд» уже почти 3 года не проигрывает «чёрным котам». Да и в нынешней диспозиции команда выглядит слабее оппонента.

    Команда на данном этапе вполне преуспевает в плане игры и результатов. «Терьеры» пропускают в среднем реже гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Терьеры» вполне способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Сандерленд» не обыгрывает «терьеров» уже почти 3 года

    • «Хаддерсфилд» победил в 2 последних поединках

    • «Терьеры» в среднем забивают 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

    Прогноз: «Чёрные коты» явно сильнее соперника, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.

    «Сандерленд» способен прибавить во всех компонентах, да и «терьеры» не собираются лишь обороняться.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 5.50

