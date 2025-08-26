Престон — Рексхэм. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок Английской лиги, 26 августа 2025 года

26 августа в 1/32 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Престон» и «Рексхэм». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Престон» — «Рексхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Престон»

Турнирное положение: Престонцы выдали не худший старт сезона. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

При этом «Престон» набрал 7 очков в трех первых турах. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Престонцы одолели «Ипсвич» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Лестеру» (2:1). Да и поединок с «Барроу» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Престон» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Престонцы постепенно набирают обороты. Команда победила в 3 своих последних матчах.

Причем «Престон» традиционно успешно противостоит «Рексхэму». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда банально превосходит соперника в классе.

«Рексхэм»

Турнирное положение: «Драконы» нынче выступают в Чемпионшипе. Команда на данный момент находится на 19 строчке турнирной таблицы.

Причем «Рексхэм» в трех турах набрал лишь один балл. А вот отличилась команда 5 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Драконы» не смогли переиграть «Шеффилд Уэнсдей» (2:2).

До того команда досадным образом уступила «Вест Бромвичу» (2:3). А вот чуть ранее она в серии пенальти одолела «Халл».

При этом «Рексхэм» в 5 своих последних поединках добыл всего 2 ничьих. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Драконы» пропускают уж чересчур часто. Да и не побеждала команда в 6 последних матчах.

При этом «Рексхэм» еще ни разу не обыгрывал престонцев. Да и в нынешней диспозиции команда выглядит явно слабее оппонента.

Команда на данном этапе не преуспевает в плане игры и результатов. «Драконы» пропускают в среднем 2 гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Драконы» постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Престон» еще ни разу не проигрывал «драконам»

«Рексхэм» не побеждал в 6 последних поединках

«Престон» победил в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Престон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: Престонцы явно сильнее соперника, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.

«Престон» прибавляет с каждым матчем, да и «драконы» имеют проблемы в плане надежности тылов.

Ставка: Победа «Престона» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10