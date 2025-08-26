1-й таймУдинезе — ВеронаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лоренцо Лукка«Удинезе» — «Верона». Онлайн, прямая трансляция Борис ИгнатьевБорис Игнатьев: «Динамо» провело свой лучший матч под руководством Карпина Тимо ВернерИдеальные на бумаге. Топ-10 провальных трансферов, которые должны были выстрелить
  • 19:21
    • The Athletic: Родриго твердо намерен покинуть «Реал»
  • 18:56
    • «Урал» разгромил «Волгу» в матче Первой лиги
  • 17:44
    • «Матч ТВ» будет транслировать все матчи сборной России в 2025 году
  • 16:55
    • «Спартак» сыграет против «МЛ Витебск» в товарищеской игре
  • 15:14
    • L’Équipe: Полузащитник «Уотфорда» ведет переговоры с «Локомотивом»
  • 14:59
    • BBC: Букайо Сака выбыл на четыре недели из-за травмы
  • 13:24
    • Между московским «Динамо» и «Алавесом» нет переговоров по Маричалю
    Все новости спорта

    Продолжат ли престонцы побеждать?

    Престон — Рексхэм. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок Английской лиги, 26 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на Престон Норт Энд Прогнозы на Рексем
    Прогноз и ставки на «Престон» — «Рексхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Престон»
    26 августа в 1/32 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Престон» и «Рексхэм». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Престон» — «Рексхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок Лиги 26 Августа 2025 года

    Престон Норт Энд

  • Престон
    •  Престон Норт Энд 21:45 Рексем

    Рексем

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Престон»

    Турнирное положение: Престонцы выдали не худший старт сезона. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    При этом «Престон» набрал 7 очков в трех первых турах. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Престонцы одолели «Ипсвич» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Лестеру» (2:1). Да и поединок с «Барроу» завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Престон» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Престонцы постепенно набирают обороты. Команда победила в 3 своих последних матчах.

    Причем «Престон» традиционно успешно противостоит «Рексхэму». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда банально превосходит соперника в классе.

    «Рексхэм»

    Турнирное положение: «Драконы» нынче выступают в Чемпионшипе. Команда на данный момент находится на 19 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Рексхэм» в трех турах набрал лишь один балл. А вот отличилась команда 5 результативными выстрелами.

  • Домой на «Эмирейтс»: как «Арсенал» перехватил Эзе у «шпор»
  • «Канониры» заплатили почти £70 млн за воспитанника
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Драконы» не смогли переиграть «Шеффилд Уэнсдей» (2:2).

    До того команда досадным образом уступила «Вест Бромвичу» (2:3). А вот чуть ранее она в серии пенальти одолела «Халл».

    При этом «Рексхэм» в 5 своих последних поединках добыл всего 2 ничьих. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Драконы» пропускают уж чересчур часто. Да и не побеждала команда в 6 последних матчах.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Рексхэм» еще ни разу не обыгрывал престонцев. Да и в нынешней диспозиции команда выглядит явно слабее оппонента.

    Команда на данном этапе не преуспевает в плане игры и результатов. «Драконы» пропускают в среднем 2 гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Драконы» постараются преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Престон» еще ни разу не проигрывал «драконам»

    • «Рексхэм» не побеждал в 6 последних поединках

    • «Престон» победил в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Престон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: Престонцы явно сильнее соперника, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.

    «Престон» прибавляет с каждым матчем, да и «драконы» имеют проблемы в плане надежности тылов.

    Ставка: Победа «Престона» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Калинская — Нгунуэ
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Гомес — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Фонсека — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ротор — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Удинезе — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Мертенс — Ан
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рыбакина — Пареха
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тиафо — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Беллуччи — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Таунсенд — Рузич
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Букша — Лью
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Пассаро — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Касаткина — Рузе
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Престон — Рексхэм: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 26.08.202521:45. Продолжат ли престонцы побеждать?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры