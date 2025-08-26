Оренбург — Зенит. Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Кубок России, 26 августа 2025 года

Оренбург
Зенит
«Оренбург»
Турнирное положение: «Оренбург» после двух туров находится на третьей строчке в квартете A Кубка России.
Команда смогла заработать три очка. «Оренбург» поразил ворота соперников два раза, пропустив три мяча в свои.
Оренбург — Зенит: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок в Кубке команда выиграла. «Оренбург» одолел «Ахмат» со счетом 2:1.
В первом туре «Оренбург» проиграл «Рубину» со счетом 2:0.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Оренбург» в последних матчах смог обрести стабильность и найти свою игру.
Команда не проигрывает в трех последних матчах Кубка и чемпионата России. Однако предстоящая игра сулит встречу с грозным и мотивированным соперником.
«Зенит»
Турнирное положение: «Зенит» после двух матче в Кубке России возглавляет турнирную таблицу квартета A.
Петербуржцы заработали максимальные шесть очков из шести. В активе команды пять забитых мяча при одном пропущенном.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда смогла выиграть. «Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 3:0.
До того команда нанесла поражение «Ахмату» в гостях, переиграв соперника со счетом 2:1.
Не сыграют: травмированы голкипер Богдан Москвичев и защитник Вячеслав Караваев.
Состояние команды: «Зенит» намерен завершить первый круг матчей в квартете A с максимальным количеством очков в активе.
Со старта сезона у команды всего одно поражение в семи матчах Кубка России и чемпионата страны.
Статистика для ставок
- «Оренбург» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
- «Зенит» побеждает в 3 последних очных матчах
- «Зенит» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в 7.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.23.
Прогноз: «Зенит», скорее всего, будет использовать ротацию в составе, поэтому «Оренбург» с большей долей вероятности может рассчитывать на удачный сценарий.
Однако на бумаге, перед игрой, шансы хозяев сильно туманны и пока не видно, с помощью чего команда сможет одолеть фаворита.
Ставка: Обе команды забьют за 1.87.
Прогноз: Кубковые матчи всегда дарят большое количество мячей. Можно сыграть на этом.
Ставка: ТБ 3 в матче за 3.80.