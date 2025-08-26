ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Адриен РабьоИнцидент крайней жестокости. Почему «Марсель» списал Рабьо и Роу Сергей Павлович против Вальдо Кортес-АкостыБез единого шанса. Новая версия Павловича доставила большие проблемы проспекту UFC Оливье Жиру и АлександроЖиру снова забивает победный! «Лилль» вырвал победу у «Монако» на последней минуте
  • 15:14
    • L’Équipe: Полузащитник «Уотфорда» ведет переговоры с «Локомотивом»
  • 14:59
    • BBC: Букайо Сака выбыл на четыре недели из-за травмы
  • 13:24
    • Между московским «Динамо» и «Алавесом» не переговоров по Маричалю
  • 12:36
    • Флориан Вирц объяснил, почему перешел в «Ливерпуль»
  • 12:31
    • Хаби Алонсо: Это была полная и очень надежная игра на выезде
  • 08:15
    • Медведев в пяти сетах проиграл Бонзи на старте US Open 2025
  • 07:30
    • Сафонов собирается провести полный сезон в «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Гости не станут долго ждать

    Оренбург — Зенит. Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Кубок России, 26 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Зенит Прогнозы на Оренбург Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Зенит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футбольный клуб «Зенит»
    26 августа в третьем туре группы А Кубка России по футболу сыграют «Оренбург» и «Зенит». Матч начнется в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Зенит», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Группа A 26 Августа 2025 года

    Оренбург

  • Оренбург
    •  Оренбург 18:30 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •

    «Оренбург»

    Турнирное положение: «Оренбург» после двух туров находится на третьей строчке в квартете A Кубка России.

    Команда смогла заработать три очка. «Оренбург» поразил ворота соперников два раза, пропустив три мяча в свои.

    Оренбург — Зенит: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок в Кубке команда выиграла. «Оренбург» одолел «Ахмат» со счетом 2:1.

    В первом туре «Оренбург» проиграл «Рубину» со счетом 2:0.

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Оренбург» в последних матчах смог обрести стабильность и найти свою игру.

    Команда не проигрывает в трех последних матчах Кубка и чемпионата России. Однако предстоящая игра сулит встречу с грозным и мотивированным соперником.

    «Зенит»

    Турнирное положение: «Зенит» после двух матче в Кубке России возглавляет турнирную таблицу квартета A.

    Петербуржцы заработали максимальные шесть очков из шести. В активе команды пять забитых мяча при одном пропущенном.

  • Почему Глушенков не играет за «Зенит» и чего ожидать: возвращения в «Локо» или ссылки в Сербию?
  • А совсем недавно Семак называл Глушенкова лучшим футболистом 2024 года
  • Вчера

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда смогла выиграть. «Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 3:0.

    До того команда нанесла поражение «Ахмату» в гостях, переиграв соперника со счетом 2:1.

    Не сыграют: травмированы голкипер Богдан Москвичев и защитник Вячеслав Караваев.

    Состояние команды: «Зенит» намерен завершить первый круг матчей в квартете A с максимальным количеством очков в активе.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Со старта сезона у команды всего одно поражение в семи матчах Кубка России и чемпионата страны.

    Статистика для ставок

    • «Оренбург» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

    • «Зенит» побеждает в 3 последних очных матчах

    • «Зенит» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в 7.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.23.

    Прогноз: «Зенит», скорее всего, будет использовать ротацию в составе, поэтому «Оренбург» с большей долей вероятности может рассчитывать на удачный сценарий.

    Однако на бумаге, перед игрой, шансы хозяев сильно туманны и пока не видно, с помощью чего команда сможет одолеть фаворита.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.87.

    Прогноз: Кубковые матчи всегда дарят большое количество мячей. Можно сыграть на этом.

    Ставка: ТБ 3 в матче за 3.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Урал — Волга Ульяновск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Самсонова — Юань
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Путинцева — Кочаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Ковачевич — Вонг
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Норри — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Баэс — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Дамм — Бланч
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Эмбер — Уолтон
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Жанжан — Хон
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Квитова — Парри
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Крейчикова — Мбоко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Комесана — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Киз — Сарасуа
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Оренбург — Зенит: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 26.08.202518:30. Гости не станут долго ждать
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры