Оренбург — Зенит. Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Кубок России, 26 августа 2025 года

26 августа в третьем туре группы А Кубка России по футболу сыграют «Оренбург» и «Зенит». Матч начнется в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Зенит», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оренбург»

Турнирное положение: «Оренбург» после двух туров находится на третьей строчке в квартете A Кубка России.

Команда смогла заработать три очка. «Оренбург» поразил ворота соперников два раза, пропустив три мяча в свои.

Последние матчи: свой предыдущий поединок в Кубке команда выиграла. «Оренбург» одолел «Ахмат» со счетом 2:1.

В первом туре «Оренбург» проиграл «Рубину» со счетом 2:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Оренбург» в последних матчах смог обрести стабильность и найти свою игру.

Команда не проигрывает в трех последних матчах Кубка и чемпионата России. Однако предстоящая игра сулит встречу с грозным и мотивированным соперником.

«Зенит»

Турнирное положение: «Зенит» после двух матче в Кубке России возглавляет турнирную таблицу квартета A.

Петербуржцы заработали максимальные шесть очков из шести. В активе команды пять забитых мяча при одном пропущенном.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда смогла выиграть. «Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 3:0.

До того команда нанесла поражение «Ахмату» в гостях, переиграв соперника со счетом 2:1.

Не сыграют: травмированы голкипер Богдан Москвичев и защитник Вячеслав Караваев.

Состояние команды: «Зенит» намерен завершить первый круг матчей в квартете A с максимальным количеством очков в активе.

Со старта сезона у команды всего одно поражение в семи матчах Кубка России и чемпионата страны.

Статистика для ставок

«Оренбург» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

«Зенит» побеждает в 3 последних очных матчах

«Зенит» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в 7.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.23.

Прогноз: «Зенит», скорее всего, будет использовать ротацию в составе, поэтому «Оренбург» с большей долей вероятности может рассчитывать на удачный сценарий.

Однако на бумаге, перед игрой, шансы хозяев сильно туманны и пока не видно, с помощью чего команда сможет одолеть фаворита.

Ставка: Обе команды забьют за 1.87.

Прогноз: Кубковые матчи всегда дарят большое количество мячей. Можно сыграть на этом.

Ставка: ТБ 3 в матче за 3.80.