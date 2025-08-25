Севилья — Хетафе: прогноз на матч Ла Лиги и ставка за 2.16

Севилья
Хетафе
«Севилья»
Турнирное положение: после первого тура «Севилья» не набрал ни одного очка и занимает текущее 16-е место в турнирной таблице с отрицательной разницей мячей — 2:3.
В минувшем сезоне «бланкос» заняли 17-е место в Примере, набрав 41 очко за 38 встреч с разницей мячей 42:55.
Севилья — Хетафе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: на прошлой неделе «бланкос» потерпели поражение в гостях от «Атлетика» — 2:3.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
До этого в товарищеских матчах «Севилья» сыграл вничью против «Тулузы» (1:1) и «Аль-Кадисии» (2:2).
Не сыграют: травмирован Альваро Лемос, дисквалифицирован Альберто Рейна.
Состояние команды: «Севилья» в минувшем сезоне была близка к тому, чтобы вылететь в Сегунду, но смогла спастись в последнем туре.
Команда провела неплохую предсезонку, которая внушает определенный оптимизм насчет дальнейшего выступления «бланкос» в этом сезоне.
«Хетафе»
Турнирное положение: после первого тура «Хетафе» с 3 очками в активе занимают текущее 5-е место в турнирной таблице с двумя забитым голом в активе.
В минувшем сезоне команда из пригорода Мадрида заняла 13-е место в Примере, набрав 42 очка за 38 встреч с разницей мячей 34:39.
Последние матчи: на прошлой неделе «Хетафе» одержал уверенную победу над «Сельтой» в 1-м туре Примеры — 2:0.
До этого же подопечные Хосе Бордаласа в товарищеских встречах дважды проиграли и трижды сыграли вничью.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Хетафе» неожиданно хорошо стартовал, одержав победу в первом же туре Примеры после крайне плохой предсезонки.
Касаемо перспектив на сезон, команда Бордаласа как способна побороться за еврокубки, так и бороться за выживание.
Статистика для ставок
- «Севилья» выиграла только одну из пяти последних встреч
- «Хетафе» одержал две победы в последних 10 встречах
- Последняя очная встреча завершилась нулевой ничьей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.05, а победа «Хетафе» — в 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.60 и 1.48.
Прогноз: «Хетафе» хорошо провел матч первого тура, но и «Севилья» достойно смотрелась в матче против «Атлетика». Стоит ожидать, что команды обменяются голами
Ставка: Обе забьют — Да за 2.16.
Прогноз: учитывая как любит «вязать» своих соперников «Хетафе», можем ожидать того, что в матче победитель не будет выявлен
Ставка: Ничья за 3.05.