Севилья — Хетафе: прогноз на матч Ла Лиги и ставка за 2.16

25 августа во 2-м туре Примеры сыграют «Севилья» и «Хетафе». Начало встречи — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Хетафе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: после первого тура «Севилья» не набрал ни одного очка и занимает текущее 16-е место в турнирной таблице с отрицательной разницей мячей — 2:3.

В минувшем сезоне «бланкос» заняли 17-е место в Примере, набрав 41 очко за 38 встреч с разницей мячей 42:55.

Последние матчи: на прошлой неделе «бланкос» потерпели поражение в гостях от «Атлетика» — 2:3.

До этого в товарищеских матчах «Севилья» сыграл вничью против «Тулузы» (1:1) и «Аль-Кадисии» (2:2).

Не сыграют: травмирован Альваро Лемос, дисквалифицирован Альберто Рейна.

Состояние команды: «Севилья» в минувшем сезоне была близка к тому, чтобы вылететь в Сегунду, но смогла спастись в последнем туре.

Команда провела неплохую предсезонку, которая внушает определенный оптимизм насчет дальнейшего выступления «бланкос» в этом сезоне.

«Хетафе»

Турнирное положение: после первого тура «Хетафе» с 3 очками в активе занимают текущее 5-е место в турнирной таблице с двумя забитым голом в активе.

В минувшем сезоне команда из пригорода Мадрида заняла 13-е место в Примере, набрав 42 очка за 38 встреч с разницей мячей 34:39.

Последние матчи: на прошлой неделе «Хетафе» одержал уверенную победу над «Сельтой» в 1-м туре Примеры — 2:0.

До этого же подопечные Хосе Бордаласа в товарищеских встречах дважды проиграли и трижды сыграли вничью.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хетафе» неожиданно хорошо стартовал, одержав победу в первом же туре Примеры после крайне плохой предсезонки.

Касаемо перспектив на сезон, команда Бордаласа как способна побороться за еврокубки, так и бороться за выживание.

Статистика для ставок

«Севилья» выиграла только одну из пяти последних встреч

«Хетафе» одержал две победы в последних 10 встречах

Последняя очная встреча завершилась нулевой ничьей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.05, а победа «Хетафе» — в 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.60 и 1.48.

Прогноз: «Хетафе» хорошо провел матч первого тура, но и «Севилья» достойно смотрелась в матче против «Атлетика». Стоит ожидать, что команды обменяются голами

Ставка: Обе забьют — Да за 2.16.

Прогноз: учитывая как любит «вязать» своих соперников «Хетафе», можем ожидать того, что в матче победитель не будет выявлен

Ставка: Ничья за 3.05.