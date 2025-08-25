Жувентуде — Ботафого. Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 25 августа 2025 года

Жувентуде
Ботафого
«Жувентуде»
Турнирное положение: «Жувентуде» сражается за выживание. Команда нынче пребывает на 18 месте турнирной таблицы.
При этом «Жувентуде» на один пункт отстает от спасительной 16 позиции. А вот отличились игроки команды 17 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Жувентуде» одолел «Васко да Гама» (2:0).
До того команда расписала мировую с «Виторией» (2:2). А вот поединок с «Коринтиансом» принес три очка (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Жувентуде» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Жувентуде» нынче находится в приличных кондициях. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.
Причем «Жувентуде» традиционно неудачно противостоит «Ботафого». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается выбраться из зоны вылета.
«Ботафого»
Турнирное положение: «Ботафого» проводит довольно посредственный сезон. Команда на данный момент находится на 5 строчке турнирной таблицы.
Причем «Ботафого» на 4 очка отстает от первой четверки. А вот в собственные ворота команда пропустила 11 мячей в 18 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ботафого» уступил «ЛДУ Кито» (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Палмейраса» (0:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «ЛДУ Кито» (1:0).
При этом «Ботафого» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ботафого» не особенно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 23 мяча в 18 поединках чемпионата.
При этом «Ботафого» пропускает в среднем реже гола за матч. Да и победила команда лишь в 8 поединках чемпионата из 18.
Команда на данном этапе находится на спаде. «Ботафого» уступил в двух своих последних поединках, не отличившись ни разу.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается подтянуться к лидирующей группе.
Статистика для ставок
- «Ботафого» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Жувентуде» не проигрывает 3 матча кряду
- «Ботафого» уступил в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Жувентуде» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.
Прогноз: «Ботафого» сильнее оппонента, и явно начнет поединок максимально агрессивно.
Номинальные гости мотивированы подтянуться к лидерам, к тому же оппонент забивает с некоторой натугой.
Ставка: Победа «Ботафого» в 1 тайме за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.00