    «Жувентуде» сразу придется несладко?

    Жувентуде — Ботафого. Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 25 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Жувентуде» — «Ботафого»
    «Жувентуде»
    25 августа в 21-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Жувентуде» и «Ботафого». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Жувентуде» — «Ботафого», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Бразилия. Серия А 25 Августа 2025 года

    Жувентуде

  • Бразилия. Серия А
    •  Жувентуде 00:30 Ботафого

    Ботафого

  • Клубный ЧМ. Группа B
    •

    «Жувентуде»

    Турнирное положение: «Жувентуде» сражается за выживание. Команда нынче пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

    При этом «Жувентуде» на один пункт отстает от спасительной 16 позиции. А вот отличились игроки команды 17 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Жувентуде» одолел «Васко да Гама» (2:0).

    До того команда расписала мировую с «Виторией» (2:2). А вот поединок с «Коринтиансом» принес три очка (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Жувентуде» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Жувентуде» нынче находится в приличных кондициях. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

    Причем «Жувентуде» традиционно неудачно противостоит «Ботафого». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается выбраться из зоны вылета.

    «Ботафого»

    Турнирное положение: «Ботафого» проводит довольно посредственный сезон. Команда на данный момент находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Ботафого» на 4 очка отстает от первой четверки. А вот в собственные ворота команда пропустила 11 мячей в 18 матчах.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ботафого» уступил «ЛДУ Кито» (0:2).

    До того команда потерпела поражение от «Палмейраса» (0:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «ЛДУ Кито» (1:0).

    При этом «Ботафого» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ботафого» не особенно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 23 мяча в 18 поединках чемпионата.

    При этом «Ботафого» пропускает в среднем реже гола за матч. Да и победила команда лишь в 8 поединках чемпионата из 18.

    Команда на данном этапе находится на спаде. «Ботафого» уступил в двух своих последних поединках, не отличившись ни разу.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается подтянуться к лидирующей группе.

    Статистика для ставок

    • «Ботафого» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Жувентуде» не проигрывает 3 матча кряду

    • «Ботафого» уступил в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жувентуде» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

    Прогноз: «Ботафого» сильнее оппонента, и явно начнет поединок максимально агрессивно.

    Номинальные гости мотивированы подтянуться к лидерам, к тому же оппонент забивает с некоторой натугой.

    Ставка: Победа «Ботафого» в 1 тайме за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

    Жувентуде — Ботафого: прогноз и ставка за 2.63, статистика, коэффициенты матча 25.08.202500:30. «Жувентуде» сразу придется несладко?
