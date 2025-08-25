ПерерывКрылья Советов — КраснодарОнлайн
    Эюпспор — Аланьяспор: прогноз на футбол и ставка за 1.90

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции
    Прогноз и ставки на «Эюпспор» — «Аланьяспор»
    «Эюпспор»
    25 августа в третьем туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Эюпспор» и «Аланьяспор». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эюпспор» — «Аланьяспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Турция. Суперлига 25 Августа 2025 года

    Эюпспор

  • Стамбул
    •  Эюпспор 19:00 Аланьяспор

    Аланьяспор

    «Эюпспор»

    Турнирное положение: «Эюпспор» пока не имеет очков в активе и после первого тура турецкого первенства занимает лишь 16-ю позицию.

    Команда находится в зоне вылета (16-18-я строчки), лишь по дополнительным показателям (по разнице мячей) отставая от спасительного 15-го места.

    Эюпспор — Аланьяспор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках второго тура нового розыгрыша чемпионата Турции клуб потерпел выездное поражение от «Бешикташа» со счетом 1:2.

    Перед этим в первом туре национального первенства коллектив в домашних стенах крупно проиграл «Коньяспору» с результатом 1:4.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в девяти последних поединках, восемь из которых были официальными, а один — товарищеским, «Эюпспор» проиграл семь раз при двух победах.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы не то, что на три, а даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть примерно тот же класс их нынешнего соперника.

    Мам Тиам и Халил Акбунар — автор двух голов команды в турецкой Суперлиге нового сезона.

    «Аланьяспор»

    Турнирное положение: «Аланьяспор» имеет в своем активе один балл и после одного сыгранного поединка в турецком первенстве занимает 10-ю строчку.

    Команда находится в середине таблицы с отставанием в пять очков от зоны еврокубков (топ-4), а также с отрывом в один балл от зоны вылета (16-18-я позиции).

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках второго тура нового розыгрыша чемпионата Турции клуб на своем поле сыграл вничью с «Ризеспором» (0:0).

    Перед этим в контрольной встрече коллектив уже оказался на высоте, когда теперь на чужой арене одержал победу над «Кайсериспором» с результатом 2:0.

    Не сыграют: травмированы — Буайи-Киала, Эль-Аззузи и Диоманде, дисквалифицирован — Сиве.

    Состояние команды: в 10-ти последних поединках, шесть из которых были официальными, а четыре — товарищескими, «Аланьяспор» ни разу не проиграл при пяти победах и трех ничьих.

    Это сулит гостям неплохие шансы если не на три, то по крайней мере на один пункт, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть, что соперник все-таки не выглядит сильнее его.

    Команда пока что не забивала в новом сезоне турецкой Суперлиги.

    Статистика для ставок

    • в восьми последних матчах «Эюпспора» забивали больше 2,5 голов

    • в шести последних матчах «Аланьяспора» забивали меньше 2,5 голов

    • в шести последних матчах «Аланьяспора» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эюпспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.40, победа «Аланьяспора» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: в шести последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    И хотя в восьми последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов, надежность тылов их соперника, а также невысокая результативность его атаки обещают стать решающим фактором.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в шести последних матчах «Аланьяспора».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.15

    Эюпспор — Аланьяспор: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 25.08.202519:00. Прекратит ли «Эюпспор» проигрывать?
