Эюпспор — Аланьяспор: прогноз на футбол и ставка за 1.90

25 августа в третьем туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Эюпспор» и «Аланьяспор». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эюпспор» — «Аланьяспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эюпспор»

Турнирное положение: «Эюпспор» пока не имеет очков в активе и после первого тура турецкого первенства занимает лишь 16-ю позицию.

Команда находится в зоне вылета (16-18-я строчки), лишь по дополнительным показателям (по разнице мячей) отставая от спасительного 15-го места.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках второго тура нового розыгрыша чемпионата Турции клуб потерпел выездное поражение от «Бешикташа» со счетом 1:2.

Перед этим в первом туре национального первенства коллектив в домашних стенах крупно проиграл «Коньяспору» с результатом 1:4.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в девяти последних поединках, восемь из которых были официальными, а один — товарищеским, «Эюпспор» проиграл семь раз при двух победах.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы не то, что на три, а даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть примерно тот же класс их нынешнего соперника.

Мам Тиам и Халил Акбунар — автор двух голов команды в турецкой Суперлиге нового сезона.

«Аланьяспор»

Турнирное положение: «Аланьяспор» имеет в своем активе один балл и после одного сыгранного поединка в турецком первенстве занимает 10-ю строчку.

Команда находится в середине таблицы с отставанием в пять очков от зоны еврокубков (топ-4), а также с отрывом в один балл от зоны вылета (16-18-я позиции).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках второго тура нового розыгрыша чемпионата Турции клуб на своем поле сыграл вничью с «Ризеспором» (0:0).

Перед этим в контрольной встрече коллектив уже оказался на высоте, когда теперь на чужой арене одержал победу над «Кайсериспором» с результатом 2:0.

Не сыграют: травмированы — Буайи-Киала, Эль-Аззузи и Диоманде, дисквалифицирован — Сиве.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, шесть из которых были официальными, а четыре — товарищескими, «Аланьяспор» ни разу не проиграл при пяти победах и трех ничьих.

Это сулит гостям неплохие шансы если не на три, то по крайней мере на один пункт, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть, что соперник все-таки не выглядит сильнее его.

Команда пока что не забивала в новом сезоне турецкой Суперлиги.

Статистика для ставок

в восьми последних матчах «Эюпспора» забивали больше 2,5 голов

в шести последних матчах «Аланьяспора» забивали меньше 2,5 голов

в шести последних матчах «Аланьяспора» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эюпспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.40, победа «Аланьяспора» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в шести последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

И хотя в восьми последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов, надежность тылов их соперника, а также невысокая результативность его атаки обещают стать решающим фактором.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в шести последних матчах «Аланьяспора».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.15