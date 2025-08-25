Эюпспор — Аланьяспор: прогноз на футбол и ставка за 1.90

Эюпспор
Аланьяспор
«Эюпспор»
Турнирное положение: «Эюпспор» пока не имеет очков в активе и после первого тура турецкого первенства занимает лишь 16-ю позицию.
Команда находится в зоне вылета (16-18-я строчки), лишь по дополнительным показателям (по разнице мячей) отставая от спасительного 15-го места.
Эюпспор — Аланьяспор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках второго тура нового розыгрыша чемпионата Турции клуб потерпел выездное поражение от «Бешикташа» со счетом 1:2.
Перед этим в первом туре национального первенства коллектив в домашних стенах крупно проиграл «Коньяспору» с результатом 1:4.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних поединках, восемь из которых были официальными, а один — товарищеским, «Эюпспор» проиграл семь раз при двух победах.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы не то, что на три, а даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть примерно тот же класс их нынешнего соперника.
Мам Тиам и Халил Акбунар — автор двух голов команды в турецкой Суперлиге нового сезона.
«Аланьяспор»
Турнирное положение: «Аланьяспор» имеет в своем активе один балл и после одного сыгранного поединка в турецком первенстве занимает 10-ю строчку.
Команда находится в середине таблицы с отставанием в пять очков от зоны еврокубков (топ-4), а также с отрывом в один балл от зоны вылета (16-18-я позиции).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках второго тура нового розыгрыша чемпионата Турции клуб на своем поле сыграл вничью с «Ризеспором» (0:0).
Перед этим в контрольной встрече коллектив уже оказался на высоте, когда теперь на чужой арене одержал победу над «Кайсериспором» с результатом 2:0.
Не сыграют: травмированы — Буайи-Киала, Эль-Аззузи и Диоманде, дисквалифицирован — Сиве.
Состояние команды: в 10-ти последних поединках, шесть из которых были официальными, а четыре — товарищескими, «Аланьяспор» ни разу не проиграл при пяти победах и трех ничьих.
Это сулит гостям неплохие шансы если не на три, то по крайней мере на один пункт, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть, что соперник все-таки не выглядит сильнее его.
Команда пока что не забивала в новом сезоне турецкой Суперлиги.
Статистика для ставок
- в восьми последних матчах «Эюпспора» забивали больше 2,5 голов
- в шести последних матчах «Аланьяспора» забивали меньше 2,5 голов
- в шести последних матчах «Аланьяспора» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эюпспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.40, победа «Аланьяспора» — в 2.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.
Прогноз: в шести последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.
И хотя в восьми последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов, надежность тылов их соперника, а также невысокая результативность его атаки обещают стать решающим фактором.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в шести последних матчах «Аланьяспора».
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.15