    Команды сыграют результативно?

    Кристал Пэлас — Ноттингем Форест: прогноз на АПЛ и ставка за 2.10

    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест»
    «Ноттингем Форест»
    «Кристал Пэлас» встретится с «Ноттингем Форест» в матче 2-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 24 августа и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Августа 2025 года

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 16:00 Ноттингем Форест

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: После 1-го тура в новом сезоне АПЛ «орлы» занимают 12-е место в таблице с 1-м очком в активе. «Кристал Пэлас» может удивить в нынешнем сезоне.

    Напомним, что в прошедшем сезоне команда стала обладателем Кубка Англии, в финале обыграв «Манчестер Сити» (1:0). Таким образом, в нынешнем сезоне «Кристал Пэлас» выступит в Лиге конференций.

    Кристал Пэлас — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем поединке «орлы» обыграли «Фредрикстадом» (1:0) в квалификации Лиги конференций. До этого «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Челси» (0:0).

    Стоит отметить, что команда не проиграла ни одного официального матча из 3-х в нынешнем сезоне. За этот отрезок «Кристал Пэлас» также обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии.

    Не сыграют: Дукоре, Матеус Франка, Нкетиа и Риад (у всех — травмы).

    Состояние команды: В прошедшем сезоне «Кристал Пэлас» действительно удивил, завоевав долгожданный трофей. В нынешнем сезоне «орлы» попытаются повторить результат.

    В составе «Кристал Пэлас» есть нападающий Жан-Филип Матета, который в последнее время результативен. За последние 3 встречи форвард сумел дважды поразить ворота соперников.

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Красные» занимают 6-е место в таблице АПЛ с 3 очками в активе после 1-го тура. «Ноттингем Форест» удачно стартовал в нынешнем сезоне.

    К тому же, команда провела отличный прошедший сезон, заняв 7-е место в таблице с 65-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» пробился в Лигу конференций.

    • Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «красные» обыграли «Брентфорд» со счетом 3:1. «Ноттингем Форест» забил все голы уже в 1-м тайме.

    До этого команда провела 7 товарищеских встреч этим летом. «Ноттингем Форест» за этот отрезок ни разу не победил, 5 раз сыграл вничью и дважды проиграл.

    Не сыграет: Николас Домингес из-за травмы.

    Состояние команды: В прошедшем сезоне «Ноттингем Форест» довольно долго стабильно набирал очки и находился в числе лидеров чемпионата, но затем опустился до 7-й строчки.

    В нынешнем сезоне отлично стартовал нападающий Крис Вуд, который оформил дубль в прошедшем матче против «Брентфорда». Этот форвард может стать ключевым игроком в предстоящем поединке против «Кристал Пэлас».

    Статистика для ставок

    • «Кристал Пэлас» не проиграл ни одного официального матча из 3-х в нынешнем сезоне

    • В 1-м туре АПЛ «Ноттингем Форест» обыграл «Брентфорд» со счетом 3:1

    • В последних 5-и очных встречах команды 4 раза сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Кристал Пэлас» — 2.35, победа «Ноттингем Форест» — 3.15, ничья — за 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: Команды способны сыграть результативно. Прогнозируем, что «Пэлас» и «Форест» забьют минимум 3 гола.

    Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.10.

    Прогноз: В 1-м тайме одна из команд откроет счет.

    Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.93.

    •
    Кристал Пэлас — Ноттингем Форест: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 24.08.202516:00. Команды сыграют результативно?
