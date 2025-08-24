Кристал Пэлас — Ноттингем Форест: прогноз на АПЛ и ставка за 2.10

«Кристал Пэлас» встретится с «Ноттингем Форест» в матче 2-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 24 августа и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: После 1-го тура в новом сезоне АПЛ «орлы» занимают 12-е место в таблице с 1-м очком в активе. «Кристал Пэлас» может удивить в нынешнем сезоне.

Напомним, что в прошедшем сезоне команда стала обладателем Кубка Англии, в финале обыграв «Манчестер Сити» (1:0). Таким образом, в нынешнем сезоне «Кристал Пэлас» выступит в Лиге конференций.

Последние матчи: В прошедшем поединке «орлы» обыграли «Фредрикстадом» (1:0) в квалификации Лиги конференций. До этого «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Челси» (0:0).

Стоит отметить, что команда не проиграла ни одного официального матча из 3-х в нынешнем сезоне. За этот отрезок «Кристал Пэлас» также обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии.

Не сыграют: Дукоре, Матеус Франка, Нкетиа и Риад (у всех — травмы).

Состояние команды: В прошедшем сезоне «Кристал Пэлас» действительно удивил, завоевав долгожданный трофей. В нынешнем сезоне «орлы» попытаются повторить результат.

В составе «Кристал Пэлас» есть нападающий Жан-Филип Матета, который в последнее время результативен. За последние 3 встречи форвард сумел дважды поразить ворота соперников.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Красные» занимают 6-е место в таблице АПЛ с 3 очками в активе после 1-го тура. «Ноттингем Форест» удачно стартовал в нынешнем сезоне.

К тому же, команда провела отличный прошедший сезон, заняв 7-е место в таблице с 65-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» пробился в Лигу конференций.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «красные» обыграли «Брентфорд» со счетом 3:1. «Ноттингем Форест» забил все голы уже в 1-м тайме.

До этого команда провела 7 товарищеских встреч этим летом. «Ноттингем Форест» за этот отрезок ни разу не победил, 5 раз сыграл вничью и дважды проиграл.

Не сыграет: Николас Домингес из-за травмы.

Состояние команды: В прошедшем сезоне «Ноттингем Форест» довольно долго стабильно набирал очки и находился в числе лидеров чемпионата, но затем опустился до 7-й строчки.

В нынешнем сезоне отлично стартовал нападающий Крис Вуд, который оформил дубль в прошедшем матче против «Брентфорда». Этот форвард может стать ключевым игроком в предстоящем поединке против «Кристал Пэлас».

Статистика для ставок

«Кристал Пэлас» не проиграл ни одного официального матча из 3-х в нынешнем сезоне

В 1-м туре АПЛ «Ноттингем Форест» обыграл «Брентфорд» со счетом 3:1

В последних 5-и очных встречах команды 4 раза сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Кристал Пэлас» — 2.35, победа «Ноттингем Форест» — 3.15, ничья — за 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 соответственно.

Прогноз: Команды способны сыграть результативно. Прогнозируем, что «Пэлас» и «Форест» забьют минимум 3 гола.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.10.

Прогноз: В 1-м тайме одна из команд откроет счет.

Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.93.