    Адриен Рабьо«Марсель» снова погрузился в хаос: первый матч нового сезона обернулся грандиозным скандалом Эберечи ЭзеСердце выбрало «Арсенал»: почему Эзе отверг «Тоттенхэм» и чем это может обернуться Диллиан Уайт и Мозес ИтаумаТак быстро Уайта никто не побеждал. Итаума — главная надежда Британии в тяжелом весе
  • 12:42
    • «Динамо» рассталось с Лаксальтом
  • 16:27
    • «СЭ»: Антон Миранчук стал футболистом «Динамо»
  • 16:02
    • Ренату Вейга стал игроком «Вильярреала»
  • 15:21
    • Ари покинул пост спортивного директора «Торпедо»
  • 12:52
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с Диашем
  • 10:40
    • Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
  • 09:08
    • Тренер «Саутгемптона» отреагировал на срыв сделки по Сперцяну
    Дортмундцы совершат блицкриг

    Санкт-Паули — Боруссия Д: прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.25

    Прогноз и ставки на «Санкт-Паули» — «Боруссия» Д
    Серу Гирасси
    23 августа в 1-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Санкт-Паули» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Боруссия» Д, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Августа 2025 года

    Санкт-Паули

  • Гамбург
    •  Санкт-Паули 19:30 Боруссия Д

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: «Пираты» новый сезон начали продуктивно. Команда уже прошла один раунд Кубка Германии.

    При этом «Санкт-Паули» летом провел 7 контрольных поединков. В них команда добыла 5 побед при одном поражении.

    Санкт-Паули — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Пираты» в серии пенальти одолели «Айнтрахт» Нордерштедт.

    До того команда нанесла поражение «Вероне» (1:0). А вот поединок с «Ковентри» завершился боевой ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Санкт-Паули» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Пираты» явно намерены избежать борьбы за выживание. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне прилично.

    Причем «Санкт-Паули» традиционно неудачно противостоит дортмундцам. В 5 последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда уступила дортмундцам в двух последних очных поединках.

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Дортмундцы новый сезон начали успешно. Команда прошла первый раунд Кубка Германии.

    Причем «Боруссия» Д летом участвовал в КЧМ. Команда там дошла до четвертьфинала, уступив мадридскому «Реалу» (2:3).

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Дортмундцы одолели «Эссен» (1:0).

    До того команда была бита «Ювентусом» (1:2). А вот чуть ранее она с боем расправилась с крепким «Лиллем» (3:2).

    При этом «Боруссия» Д в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 15 забитым мячом при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Дортмундцы нынче не особенно стабильны. Команда победила в двух летних спаррингах из трех.

    При этом «Боруссия» Д летом существенно изменилась в кадровом виде. Зато на месте результативный форвард Серу Гирасси.

    Команда не проигрывала «пиратам» уже больше трех лет. Да и в нынешней диспозиции дортмундцы обязаны бороться за самые высокие места.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается стартовать в чемпионате с победы.

    Статистика для ставок

    • Дортмундцы летом дошли до 1/4 финала КЧМ

    • «Боруссия» Д одолела «пиратов» в 2 последних очных поединках

    • «Санкт-Паули» не пропускает 2 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.83 и 2.03.

    Прогноз: «Боруссия» Д выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости намерены сразу закрепиться среди лидеров, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа «Боруссии» Д в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Санкт-Паули — Боруссия Д: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 23.08.202519:30. Дортмундцы совершат блицкриг
