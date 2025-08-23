Санкт-Паули — Боруссия Д: прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.25

23 августа в 1-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Санкт-Паули» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Боруссия» Д, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Пираты» новый сезон начали продуктивно. Команда уже прошла один раунд Кубка Германии.

При этом «Санкт-Паули» летом провел 7 контрольных поединков. В них команда добыла 5 побед при одном поражении.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Пираты» в серии пенальти одолели «Айнтрахт» Нордерштедт.

До того команда нанесла поражение «Вероне» (1:0). А вот поединок с «Ковентри» завершился боевой ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Санкт-Паули» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Пираты» явно намерены избежать борьбы за выживание. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне прилично.

Причем «Санкт-Паули» традиционно неудачно противостоит дортмундцам. В 5 последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда уступила дортмундцам в двух последних очных поединках.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы новый сезон начали успешно. Команда прошла первый раунд Кубка Германии.

Причем «Боруссия» Д летом участвовал в КЧМ. Команда там дошла до четвертьфинала, уступив мадридскому «Реалу» (2:3).

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Дортмундцы одолели «Эссен» (1:0).

До того команда была бита «Ювентусом» (1:2). А вот чуть ранее она с боем расправилась с крепким «Лиллем» (3:2).

При этом «Боруссия» Д в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 15 забитым мячом при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Дортмундцы нынче не особенно стабильны. Команда победила в двух летних спаррингах из трех.

При этом «Боруссия» Д летом существенно изменилась в кадровом виде. Зато на месте результативный форвард Серу Гирасси.

Команда не проигрывала «пиратам» уже больше трех лет. Да и в нынешней диспозиции дортмундцы обязаны бороться за самые высокие места.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается стартовать в чемпионате с победы.

Статистика для ставок

Дортмундцы летом дошли до 1/4 финала КЧМ

«Боруссия» Д одолела «пиратов» в 2 последних очных поединках

«Санкт-Паули» не пропускает 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.83 и 2.03.

Прогноз: «Боруссия» Д выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости намерены сразу закрепиться среди лидеров, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

Ставка: Победа «Боруссии» Д в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00