Гола Шакири не хватило: «Базель» не удержал победу над «Копенгагеном»

На «Санкт-Якоб Парк» царила атмосфера настоящего еврокубкового вечера: флаги, пиротехника и баннер болельщиков с надписью «Всё или ничего! ». И команда Людовика Маньена действительно вышла на поле с таким настроем. «Базель» открыл счёт усилиями Шакири и владел инициативой, но упустил преимущество и завершил первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов ничьей 1:1 с «Копенгагеном».

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Базель — Копенгаген 1:1 Голы: 1:0 Шердан Шакири (пенальти) (14'), 1:1 Габриэл Перейра (45 + 3'), 1:2 (87'), 4:0 Хокон Эвьен (54') Базель: Марвин Хиц, Кэйго Цунэмото, Метиньо, Лео Леруа (Николя Вуйоз, 84'), Шердан Шакири, Албиан Аети (Мориц Брошински, 68'), Adrian Barisic, Jonas Adjei Adjetey, Dominik Robin Schmid, Marin Soticek (Коба Куандреди, 77'), Philip Otele Копенгаген: Доминик Котарски, Маркос Лопес, Пантелис Хацидиакос, Родриго Уэскас, Уильям Клем (Виктор Классон, 83'), Лукас Лерагер, Габриэл Перейра, Андреас Корнелиус, Мохамед Эльюнуссип, Джордан Ларссон (Магнус Маттссон, 70'), Robert (Юссуфа Мукоко, 64') Предупреждения: Родриго Уэскас (12'), Кэйго Цунэмото (28'), Jonas Adjei Adjetey (43'), Лео Леруа (45 + 2'), Лукас Лерагер (53'), Джордан Ларссон (62'), Jonas Adjei Adjetey (82'), Адриан Леон Баришич (90')

Хозяева начали игру с напором, сразу показав, что не собираются отсиживаться в обороне. Уже на 3-й минуте Альбиан Айети проверил реакцию Доминика Котарски, а вскоре Лео Леруа пробивал с линии штрафной.

Перфоманс фанатов Базеля перед матчем globallookpress.com

И активность «Базеля» вылилась в результат. После подачи Шакири с углового Айети оказался на газоне в борьбе с защитником, а английский арбитр Энтони Тейлор указал на «точку». К мячу подошёл сам Шакири — легенда клуба, вернувшийся домой спустя годы. Опытнейший полузащитник спокойно развёл мяч и вратаря по разным углам и вызвал восторг трибун.

«Базель» повёл в счёте и ещё минут тридцать держал инициативу, напоминая о тех еврокубковых вечерах, когда на этом стадионе срывались громкие сенсации. А имя 33-летнего Джердана Шакири снова слышно в Европе — швейцарец не забивал даже в квалификации еврокубков почти 10 лет!

Джердан Шакири globallookpress.com

Ошибка Хитца — ответ гостей

Но в концовке первого тайма хоязевам не хватило хладнокровия. Потеря мяча у своих ворот обернулась серией стандартов у владений Марвина Хитца. Голкипер сначала выручил после шикарного удара Лопеса со штрафного, но буквально через минуту сам же ошибся.

На подачу с углового он пошёл неуверенно, промахнулся мимо мяча — и Габриэль Перейра головой отправил его в пустые ворота. Холодный душ в самый ненужный момент — 1:1 на 45+3-й минуте.

Игроки Копенгагена празднуют гол globallookpress.com

Нервы и удаление во втором тайме

После перерыва «Базель» снова пытался играть первым номером. Леруа едва не забил дальним ударом, сам Шакири тоже проверял удачу издали. Но «Копенгаген» уже действовал увереннее, грамотно сбивая швейцарский темп.

На 82-й минуте ситуация для хозяев усложнилась окончательно. Йонас Аджетей в центре поля придержал соперника, за что получил вторую жёлтую. Основной центральный защитник не поедет на ответный матч в Данию. А локально красная карточка вынудила «Базель» перейти к обороне своих ворот, забыв о попытках выиграть матч.

Удаление Йонаса Аджетея globallookpress.com

И тут же последовал момент, который мог похоронить надежды. Андреас Корнелиус выскочил на передачу из глубины и точно пробил в угол — 1:2. «Копенгаген» уже праздновал, но радость прервал сигнал ВАР: минимальный офсайд спас швейцарцев.

Всё решится в Копенгагене

Оставшиеся минуты «Базель» провёл в очевидном напряжении, удерживая хотя бы ничью. Маньен после финального свистка выглядел не слишком довольным: его команда снова не показала нужной надёжности, а впереди — тяжелейший ответный матч на «Паркене».

Базель — Копенгаген globallookpress.com

«Копенгаген» же подтвердил свою репутацию опытного еврокубкового бойца: команда осталась без победы, но увозит из Швейцарии удобный результат.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Теперь судьба путёвки в групповой этап Лиги чемпионов решится через неделю в Дании. «Базель» мечтает вернуться в главный турнир Европы впервые с сезона-2017/18, но для этого в гостях придётся сыграть идеально. Намного лучше, чем дома — и без ошибок, которые стоили победы и численного меньшинства в первом матче.