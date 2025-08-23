Рубин — Спартак: прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.45

ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Спартак»
    Мирлинд Даку («Рубин»)
    23 августа в 6-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Рубин» и «Спартак». Начало встречи — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Спартак», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Августа 2025 года

    Рубин

  • Казань
    •  Рубин 14:00 Спартак

    Спартак

  • Москва
    «Рубин»

    Турнирное положение: казанский коллектив взял отличный старт в новом сезоне российского чемпионата.

    За пять туров казанцы смогли набрать 10 очков и идут на четвертом месте в таблице РПЛ.

    Рубин — Спартак: коэффициенты букмекеров

    За это время команда из столицы Татарстана как забила, так и пропустила по 8 мячей.

    Последние матчи: в прошлых турах «красно-зеленые» победили «Ростов» (1:0), но проиграли ЦСКА (1:5).

    До этого же «рубиновые» также выиграли у «Сочи» (2:1) и сыграли вничью с «Зенитом» (2:2).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В Кубке России команда из Казани переиграла «Оренбург» (2:0), но уступила «Зениту» (0:3).

    Не сыграют: под вопросом выход на поле Дмитрия Кабутова и Даниила Кузнецова.

    Состояние команды: подопечные Рашида Рахимова, если продолжат в том же духе, вполне могут рассчитывать на борьбу за топ-5. У «Рубина» отлично поставленная игра, один из лучших форвардов лиги и стабильность.

    Старт сезона выдался для «Рубина» очень хорошим, но нужно продолжать также и дальше, что сделать будет крайне сложно. В целом, это один из самых крепких середняков лиги.

    «Спартак»

    Турнирное положение: спартаковцы в очередной раз провалили старт нового сезона.

    Московская команда за пять матчей смогла набрать лишь 5 очков и идет на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.

    • «Красно-белые» забили всего шесть мячей, а пропустили целых десять.

    Последние матчи: в прошлых турах москвичи сыграли вничью с «Зенитом» (2:2) и проиграли «Локомотиву» (2:4).

    До этого «народная команда» поделила очки с «Акроном» (1:1) и крупно уступила «Балтике» (0:3).

    А вот в Кубке России коллектив из Москвы по пенальти проиграл махачкалинскому «Динамо» и выиграл у «Ростова» (2:0).

    Не сыграют: у команды из столицы России травмированы Тео Бонгонда и Леви Гарсия.

    Состояние команды: подопечные Деяна Станковича находятся в плохом как психологическом, так и функциональном состоянии. «Спартак» играет крайне неважно и игра столичной команды не приносит результат.

    Думается, что «Спартак» в итоге должен подняться вверх по турнирной таблице, однако зацепиться не то, что за чемпионство, а даже за топ-3 будет крайне проблематично.

    Прогноз Дмитрия Булыкина

    Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru оценил шансы красно-белых в выездном матче 6-го тура РПЛ против «Рубина».

  • «Спартак» все еще не вышел на эталонный осенний уровень прошлого года, допускает много ошибок впереди и сзади, теряет концентрацию. Физическая форма далека от идеала. Психологически неуверенны — как игроки, так и тренерский штаб. Пока нет результата, так оно и будет. Но пара побед способна все изменить, особенно в таком матче, как против «Рубина». Думаю, с появлением Самошникова добавится вариативность на флангах, большая прочность в оборонительных действиях. Наверняка, выйдет уже в субботу — он готов, времени на адаптацию не должно потребоваться. Угальде вновь сыграет в атаке, а Заболотному уготована роль первого ему на смену. Тем более что Барко играет по сути левого нападающего,а больших рисков в Казани спартаковцы на себя не возьмут. Всех интересует, будет ли аргентинец вновь бить пенальти, если такая возможность представится? Думаю, да. Более всего, не радует Максименко, который допускает много промахов, как ляп с «Зенитом». «Рубин», всем понятно, — команда серьезная, ошибок не прощающая. Пока показывает не просто организованный футбол, а действительно хороший. Даку чуть хуже провел предыдущую встречу, но на такую его настраивать лишний раз не надо. «Спартаку» для победы необходимо выложиться на все сто. Но помним, как «Рубин» против «Зенита» отыгрался с 0:2. С учетом всех привходящих — 1:1.
  • Дмитрий Булыкин

    • Статистика для ставок

    • «Рубин» проиграл 2 из последних 3 матчей

    • «Спартак» не может выиграть на протяжении 4 матчей

    • В последней очной игре «Рубин» победил «Спартак» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа «Рубина» — в 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.88 и 1.92.

    Прогноз: обе команды любят забивать, поэтому поставим на результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.45.

    Прогноз: исход поединка угадать крайне сложно, а вот в первом тайме вполне может быть ничья.

    Ставка: ничья после первого тайма за 2.25.

    Рубин — Спартак: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 23.08.202514:00. Ждем много голов
