Рубин — Спартак: прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.45

Рубин
Спартак
«Рубин»
Турнирное положение: казанский коллектив взял отличный старт в новом сезоне российского чемпионата.
За пять туров казанцы смогли набрать 10 очков и идут на четвертом месте в таблице РПЛ.
Рубин — Спартак: коэффициенты букмекеров
За это время команда из столицы Татарстана как забила, так и пропустила по 8 мячей.
Последние матчи: в прошлых турах «красно-зеленые» победили «Ростов» (1:0), но проиграли ЦСКА (1:5).
До этого же «рубиновые» также выиграли у «Сочи» (2:1) и сыграли вничью с «Зенитом» (2:2).
В Кубке России команда из Казани переиграла «Оренбург» (2:0), но уступила «Зениту» (0:3).
Не сыграют: под вопросом выход на поле Дмитрия Кабутова и Даниила Кузнецова.
Состояние команды: подопечные Рашида Рахимова, если продолжат в том же духе, вполне могут рассчитывать на борьбу за топ-5. У «Рубина» отлично поставленная игра, один из лучших форвардов лиги и стабильность.
Старт сезона выдался для «Рубина» очень хорошим, но нужно продолжать также и дальше, что сделать будет крайне сложно. В целом, это один из самых крепких середняков лиги.
«Спартак»
Турнирное положение: спартаковцы в очередной раз провалили старт нового сезона.
Московская команда за пять матчей смогла набрать лишь 5 очков и идет на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.
«Красно-белые» забили всего шесть мячей, а пропустили целых десять.
Последние матчи: в прошлых турах москвичи сыграли вничью с «Зенитом» (2:2) и проиграли «Локомотиву» (2:4).
До этого «народная команда» поделила очки с «Акроном» (1:1) и крупно уступила «Балтике» (0:3).
А вот в Кубке России коллектив из Москвы по пенальти проиграл махачкалинскому «Динамо» и выиграл у «Ростова» (2:0).
Не сыграют: у команды из столицы России травмированы Тео Бонгонда и Леви Гарсия.
Состояние команды: подопечные Деяна Станковича находятся в плохом как психологическом, так и функциональном состоянии. «Спартак» играет крайне неважно и игра столичной команды не приносит результат.
Думается, что «Спартак» в итоге должен подняться вверх по турнирной таблице, однако зацепиться не то, что за чемпионство, а даже за топ-3 будет крайне проблематично.
Прогноз Дмитрия Булыкина
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru оценил шансы красно-белых в выездном матче 6-го тура РПЛ против «Рубина».
Статистика для ставок
- «Рубин» проиграл 2 из последних 3 матчей
- «Спартак» не может выиграть на протяжении 4 матчей
- В последней очной игре «Рубин» победил «Спартак» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа «Рубина» — в 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.88 и 1.92.
Прогноз: обе команды любят забивать, поэтому поставим на результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3 за 2.45.
Прогноз: исход поединка угадать крайне сложно, а вот в первом тайме вполне может быть ничья.
Ставка: ничья после первого тайма за 2.25.