    Разгромит ли «Айнтрахт» «Вердер»?

    Айнтрахт — Вердер: прогноз на матч Бундеслиги и ставка за 1.93

    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Вердер»
    Рицу Доан
    23 августа в 1-м туре чемпионата Германии сыграют «Айнтрахт» Франкфурт и «Вердер». Начало встречи — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Вердер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Августа 2025 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 16:30 Вердер

    Вердер

  • Бремен
    «Айнтрахт» Франкфурт

    Турнирное положение: «Айнтрахт» Франкфурт в прошлом сезоне немецкой Бундеслиги финишировал на третьей позиции, благодаря чему пробился в зону Лиги чемпионов.

    Команда на 22 очка отстала от ставшей чемпионом «Баварии» и на девять — от второго в таблице «Байера», а также на три балла опередила своего ближайшего преследователя «Боруссию» Дортмунд.

    Айнтрахт Ф — Вердер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Германии клуб на чужом поле со счетом 5:0 разгромил заштатный «Энгерс».

    Перед этим в контрольной встрече коллектив уже не смог победить, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 0:1 потерпел поражение от английского «Фулхэма».

    Не сыграют: травмированы — Кая Сантос, Нганкам и Скири, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были товарищескими, а один — официальным, «Айнтрахт» Франкфурт выиграл лишь дважды при одном поражении и одной ничьей.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Рицу Доан — лучший бомбардир команды в новом сезоне с двумя голами.

    «Вердер»

    Турнирное положение: «Вердер» в прошлой кампании немецкого первенства финишировал в середине таблицы на восьмой позиции.

    Команда в итоге лишь на один балл отстала от зоны континентальных турниров (топ-6), а также на один пункт опередила своего ближайшего преследователя — «Штутгарт».

  • Доминирование отменяется? Три главных вопроса к «Баварии» перед началом сезона
  • В межсезонье «Баварии» так и не удалось решить сразу несколько серьезных проблем
  • 19/08/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Германии клуб на чужом поле потерпел сенсационное поражение от представителя второго дивизиона «Арминии» (0:1).

    Перед этим в контрольной встрече коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 1:2 оказался слабее итальянского «Удинезе».

    Не сыграют: травмированы — Деман, Пипер, Стаге, Вайзер и Вобер, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были товарищескими, а один — официальным, «Вердер» проиграл, а в шести последних матчах ни разу не выиграл.

    Это сулит гостям явно плохие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Команда пока что не забивала в новом сезоне.

    Статистика для ставок

    • в семи из девяти последних матчей «Айнтрахта» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в восьми из девяти последних матчей «Айнтрахта» забивали больше 3,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Вердера» хотя бы одна команда не забивала

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.15, победа «Вердера» — в 4.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.

    Прогноз: в восьми из девяти последних матчей хозяева не проиграли, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    Между тем, в двух из четырех последних матчей гости проиграли, и при этом было забито больше 2,5 голов.

    Ставка: «Айнтрахт» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в восьми из девяти последних матчей «Айнтрахта».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35

    Айнтрахт — Вердер: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 23.08.202516:30. Разгромит ли «Айнтрахт» «Вердер»?
