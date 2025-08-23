Айнтрахт — Вердер: прогноз на матч Бундеслиги и ставка за 1.93

23 августа в 1-м туре чемпионата Германии сыграют «Айнтрахт» Франкфурт и «Вердер». Начало встречи — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Вердер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Айнтрахт» Франкфурт

Турнирное положение: «Айнтрахт» Франкфурт в прошлом сезоне немецкой Бундеслиги финишировал на третьей позиции, благодаря чему пробился в зону Лиги чемпионов.

Команда на 22 очка отстала от ставшей чемпионом «Баварии» и на девять — от второго в таблице «Байера», а также на три балла опередила своего ближайшего преследователя «Боруссию» Дортмунд.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Германии клуб на чужом поле со счетом 5:0 разгромил заштатный «Энгерс».

Перед этим в контрольной встрече коллектив уже не смог победить, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 0:1 потерпел поражение от английского «Фулхэма».

Не сыграют: травмированы — Кая Сантос, Нганкам и Скири, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были товарищескими, а один — официальным, «Айнтрахт» Франкфурт выиграл лишь дважды при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Рицу Доан — лучший бомбардир команды в новом сезоне с двумя голами.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердер» в прошлой кампании немецкого первенства финишировал в середине таблицы на восьмой позиции.

Команда в итоге лишь на один балл отстала от зоны континентальных турниров (топ-6), а также на один пункт опередила своего ближайшего преследователя — «Штутгарт».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Германии клуб на чужом поле потерпел сенсационное поражение от представителя второго дивизиона «Арминии» (0:1).

Перед этим в контрольной встрече коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 1:2 оказался слабее итальянского «Удинезе».

Не сыграют: травмированы — Деман, Пипер, Стаге, Вайзер и Вобер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были товарищескими, а один — официальным, «Вердер» проиграл, а в шести последних матчах ни разу не выиграл.

Это сулит гостям явно плохие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Команда пока что не забивала в новом сезоне.

Статистика для ставок

в семи из девяти последних матчей «Айнтрахта» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в восьми из девяти последних матчей «Айнтрахта» забивали больше 3,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Вердера» хотя бы одна команда не забивала

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.15, победа «Вердера» — в 4.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.

Прогноз: в восьми из девяти последних матчей хозяева не проиграли, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Между тем, в двух из четырех последних матчей гости проиграли, и при этом было забито больше 2,5 голов.

Ставка: «Айнтрахт» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в восьми из девяти последних матчей «Айнтрахта».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35