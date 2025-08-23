2-й таймРеал Бетис — АлавесОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эктор Беллерин«Реал Бетис» — «Алавес». Онлайн, прямая трансляция Руслан ПименовРуслан Пименов: Болельщики думали, что мы пришли увольнять Осинькина Сергей Семак и Деян СтанковичПод прицелом. Кто из тренеров РПЛ будет уволен следующим?
  • 23:59
    • «Челси» одержал уверенную победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ
  • 23:40
    • ПСЖ обыграл «Анже» в матче Лиги 1
  • 23:31
    • Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Лейпциг» в матче Бундеслиги
  • 20:01
    • «Оренбург» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»
  • 21:44
    • «Ак Барс» одолел московское «Динамо» в товарищеском матче
  • 21:05
    • Форвард «Динамо» Тюкавин заявил, что полноценно тренируется с командой
  • 12:42
    • «Динамо» рассталось с Лаксальтом
    Все новости спорта

    «Байер» легко расправится с «деревенскими»

    Байер — Хоффенхайм: прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.30

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Байер Прогнозы на Хоффенхайм 1899 Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Байер» — «Хоффенхайм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Патрик Шик
    23 августа в 1-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Хоффенхайм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Августа 2025 года

    Байер

  • Леверкузен
    •  Байер 16:30 Хоффенхайм

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •

    «Байер»

    Турнирное положение: «Фармацевты» новый сезон начали продуктивно. Команда уже прошла один раунд Кубка Германии.

    При этом «Байер» летом провел 5 контрольных поединков. В них команда добыла три виктории при двух поражениях.

    Байер — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Фармацевты» разгромили «Гроссашпах» (4:0).

    До того команда уступила «Челси» (0:2). А вот поединок с «Пизой» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Байер» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Фармацевты» явно намерены побороться за самые высокие места. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне прилично.

    Причем «Байер» традиционно успешно противостоит «Хоффенхайму». В 5 последних очных поединках команда победила 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Леверкузенцы намерены с первых туров закрепиться в группе лидеров.

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Деревенские» новый сезон начали успешно. Команда прошла первый раунд Кубка страны.

    Причем «Хоффенхайм» летом успел провести 8 контрольных поединков. В них команда победила 8 раз.

  • Гола Шакири не хватило: «Базель» не удержал победу над «Копенгагеном»
  • Швейцарский полузащитник снова сверкнул в еврокубках
  • 21/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Деревенские» одолели «Ганзу» (4:0).

    До того команда учинила разгром «Мецу» (8:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с крепким «Вердером» (3:0).

    При этом «Хоффенхайм» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 21 забитым мячом при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Деревенские» нынче выглядят впечатляюще. Команда победила 9 раз кряду.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Хоффенхайм» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и серия ярких побед явно придает оптимизма.

    Команда не пропускала в 4 своих последних поединках. Причем в них она не сумела отличиться 16 результативными выстрелами.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Хоффенхайм» победил в 9 своих последних матчах

    • «Байер» одолел «Хоффенхайм» в 5 последних очных поединках

    • «Деревенские» не пропускают 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: «Байер» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева намерены сразу закрепиться среди лидеров, к тому же имеют в своем составе опытных исполнителей.

    Ставка: Фора «Байера» -1.5 за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Паркс — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боузкова — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Перейра — Дакас
  • Бои
  • Сегодня в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Павлович — Кортес-Акоста
  • Бои
  • Сегодня в 14:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ортега — Стерлинг
  • Бои
  • Сегодня в 14:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Уокер — Чжан
  • Бои
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Брентфорд — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Мальорка — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Париж
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Байер — Хоффенхайм: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 23.08.202516:30. «Байер» легко расправится с «деревенскими»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры