Байер — Хоффенхайм: прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.30

Байер
Хоффенхайм
«Байер»
Турнирное положение: «Фармацевты» новый сезон начали продуктивно. Команда уже прошла один раунд Кубка Германии.
При этом «Байер» летом провел 5 контрольных поединков. В них команда добыла три виктории при двух поражениях.
Байер — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Фармацевты» разгромили «Гроссашпах» (4:0).
До того команда уступила «Челси» (0:2). А вот поединок с «Пизой» завершился уверенной викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Байер» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Фармацевты» явно намерены побороться за самые высокие места. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне прилично.
Причем «Байер» традиционно успешно противостоит «Хоффенхайму». В 5 последних очных поединках команда победила 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Леверкузенцы намерены с первых туров закрепиться в группе лидеров.
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: «Деревенские» новый сезон начали успешно. Команда прошла первый раунд Кубка страны.
Причем «Хоффенхайм» летом успел провести 8 контрольных поединков. В них команда победила 8 раз.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Деревенские» одолели «Ганзу» (4:0).
До того команда учинила разгром «Мецу» (8:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с крепким «Вердером» (3:0).
При этом «Хоффенхайм» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 21 забитым мячом при одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Деревенские» нынче выглядят впечатляюще. Команда победила 9 раз кряду.
При этом «Хоффенхайм» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и серия ярких побед явно придает оптимизма.
Команда не пропускала в 4 своих последних поединках. Причем в них она не сумела отличиться 16 результативными выстрелами.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Хоффенхайм» победил в 9 своих последних матчах
- «Байер» одолел «Хоффенхайм» в 5 последних очных поединках
- «Деревенские» не пропускают 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
Прогноз: «Байер» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева намерены сразу закрепиться среди лидеров, к тому же имеют в своем составе опытных исполнителей.
Ставка: Фора «Байера» -1.5 за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.20