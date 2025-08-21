ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Греческая команда уверенно победит?

    Панатинаикос — Самсунспор: прогноз на квалификацию Лиги Европы и ставка за 2.15

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Панатинаикос Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Панатинаикос» — «Самсунспор»
    «Панатинаикос»
    «Панатинаикос» встретится с «Самсунспором» в 1-м матче финала квалификации Лиги Европы. Поединок пройдет 21 августа и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Панатинаикос» — «Самсунспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Панатинаикос

  • Афины
    •  Панатинаикос 21:00 Самсунспор

    Самсунспор

  • Самсун
    «Панатинаикос»

    Путь к финалу: Греческая команда изначально попала в 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов и не смогла пройти дальше. «Панатинаикос» по сумме 2-х встреч проиграл «Рейнджерсу» (0:2 и 1:1).

    Команда вылетела в 1/2 финала квалификации Лиги Европы, где «Панатинаикос» прошел «Шахтер». В 1-м матче команды сыграли вничью (0:0), а в ответной игре греки победили со счетом 1:0.

    Последние матчи: До поединков в квалификации «Панатинаикос» провел товарищеские встречи. В одной из встреч команда обыграла «Вестерло» со счетом 3:1.

    Стоит отметить, что в последних 4-х встречах квалификации «Панатинаикос» выиграл только 1 раз, дважды сыграл вничью и однажды проиграл. За этот отрезок команда забила 1 гол при 3-х пропущенных.

    Состояние команды: «Панатинаикос» будет пытаться доминировать в 1-м матче против «Самсунспора» на своем поле. Команде необходимо создать преимущество перед ответным поединком на чужом поле.

    «Панатинаикос» не очень здорово выступает на своем поле в последнее время. В последних 5-и встречах дома команда дважды проиграла и трижды сыграла вничью.

    «Самсунспор»

    Путь к финалу: Эта турецкая команда напрямую попала в финал квалификации Лиги Европы. «Самсунспору» необходимо только пройти «Панатинаикос», чтобы попасть на групповой этап турнира.

    К тому же, команда довольно успешно начала нынешний сезон чемпионата Турции. «Самсунспор» набрал максимальные 6 очков за 2 тура, занимая 4-е место в лиге.

    • Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Турции «Самсунспор» обыграл «Коджаелиспор» со счетом 1:0, забив победный гол на 82-й минуте.

    До этого команда также одержала победу над «Генчлербирлиги» (2:1), забив по голу в каждом тайме. У «Самсунспора» продолжается беспроигрышная серия в официальных встречах, которая насчитывает уже 7 матчей подряд.

    Состояние команды: «Самсунспор» набрал отличную форму, выигрывая матч за матчем. Несмотря на это, против «Панатинаикоса» будет тяжело на чужом поле, ведь команда уже выступала в еврокубках этим летом.

    У «Самсунспора» есть результативный полузащитник Эмре Кылынч, который в последних 4-х встречах отметился 3 голевыми передачами. Он точно сможет помочь своей команде в предстоящем матче.

    Статистика для ставок

    • В последних 4-х встречах в квалификации «Панатинаикос» забил только 1 гол

    • «Самсунспор» не проигрывает на протяжении 7-и последних официальных матчей

    • В последних 5-и встречах на своем поле «Панатинаикос» ни разу не победил

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Панатинаикоса» — 1.60, победа «Самсунспора» — 5.80, ничья — за 3.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: «Панатинаикос» будет доминировать в матче и уверенно победит.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Самсунспора» 0.5 меньше за 2.15.

    Прогноз: «Самсунспор» не сможет взломать оборону соперника на чужом поле.

    Ставка: Победа «Панатинаикоса» с форой (-1) за 2.02.

