Риека — ПАОК: прогноз на Лигу Европы и ставка за 1.83

Турнирная таблица: «Риека» начала свой путь в Лиге Европы в третьем раунде квалификации, проиграв «Лудогорцу» в Лиге чемпионов (3:1).
Последние матчи: после поражения в квалификации Лиги чемпионов «Риека» смогла пройти ирландский клуб «Шелбурн».
Команда проиграла первый матч дома со счетом 1:2, однако в гостях проявила характер и уверенно победила соперника со счетом 3:1. Как итог, «Риека» с общим счетом 4:3 прошла в финальную стадию отбора и находится в шаге от основного турнира.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: из сильных сторон команды стоит выделить баланс в атаке. Клуб имеет в своем составе опытных исполнителей, среди которых выделим хорватского нападающего Анте Ореча с тремя голами в турнире и латвийского полузащитника Юстаса Ласицкаса с тремя ассистами в Лиге Европы.
«ПАОК»
Турнирная таблица: «ПАОК» начал путь в Лиге Европы в третьем раунде квалификации.
В прошлом розыгрыше чемпионата Греции «ПАОК» набрал 58 очков в 32 матчах, заняв четвертую строчку.
Последние матчи: на прошлой стадии «ПАОК» прошел в двух матчах австрийскую команду «Вольсфберг».
В первом матче команды сыграли вничью (0:0). Ответная встреча была близка к повторению сценария матча, однако «ПАОК» смог одержать минимальную победу в гостях со счетом 1:0.
Не сыграют: травмированы нападающий Кирилл Деспотов и Тайсон.
Состояние команды: «ПАОК» продолжает вкатываться в новый сезон. Команда начала его сразу с матчей в Лиге Европы и пока играет блекло.
Далее команду ожидает матч-открытия в чемпионате Греции и ответный матч дома. Для коллектива Рэзвана Луческу будет крайне важно найти свою игру в гостях, несмотря на отсутствие тонуса.
- «ПАОК» выиграл последний матч со счетом 1:0
- «Риека» выиграла один матч из четырех последних
- «ПАОК» имеет проблемы с составом
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «ПАОК» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа «Копенгагена» — в 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.06 и 1.74.
Прогноз: ожидаем игру с малым количеством мячей с преимуществом «ПАОКа» в матче.
Однако «Риека» готова удивить гостей и дать настоящий бой в домашней игре, учитывая плохую сыгранность соперника.
Ставка: Обе команды забьют за 1.83.
Прогноз: можно поставить на победу гостей в матче.
Дополнительная ставка: Победа гостей в матче за 2.30.