Риека — ПАОК: прогноз на Лигу Европы и ставка за 1.83

21 августа в финальном матче квалификации Лиги Европы сыграют «Риека» и «Паок». Матч начнется в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Риека» — «ПАОК», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Риека»

Турнирная таблица: «Риека» начала свой путь в Лиге Европы в третьем раунде квалификации, проиграв «Лудогорцу» в Лиге чемпионов (3:1).

Последние матчи: после поражения в квалификации Лиги чемпионов «Риека» смогла пройти ирландский клуб «Шелбурн».

Команда проиграла первый матч дома со счетом 1:2, однако в гостях проявила характер и уверенно победила соперника со счетом 3:1. Как итог, «Риека» с общим счетом 4:3 прошла в финальную стадию отбора и находится в шаге от основного турнира.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: из сильных сторон команды стоит выделить баланс в атаке. Клуб имеет в своем составе опытных исполнителей, среди которых выделим хорватского нападающего Анте Ореча с тремя голами в турнире и латвийского полузащитника Юстаса Ласицкаса с тремя ассистами в Лиге Европы.

«ПАОК»

Турнирная таблица: «ПАОК» начал путь в Лиге Европы в третьем раунде квалификации.

В прошлом розыгрыше чемпионата Греции «ПАОК» набрал 58 очков в 32 матчах, заняв четвертую строчку.

Последние матчи: на прошлой стадии «ПАОК» прошел в двух матчах австрийскую команду «Вольсфберг».

В первом матче команды сыграли вничью (0:0). Ответная встреча была близка к повторению сценария матча, однако «ПАОК» смог одержать минимальную победу в гостях со счетом 1:0.

Не сыграют: травмированы нападающий Кирилл Деспотов и Тайсон.

Состояние команды: «ПАОК» продолжает вкатываться в новый сезон. Команда начала его сразу с матчей в Лиге Европы и пока играет блекло.

Далее команду ожидает матч-открытия в чемпионате Греции и ответный матч дома. Для коллектива Рэзвана Луческу будет крайне важно найти свою игру в гостях, несмотря на отсутствие тонуса.

Статистика для ставок

«ПАОК» выиграл последний матч со счетом 1:0

«Риека» выиграла один матч из четырех последних

«ПАОК» имеет проблемы с составом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ПАОК» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа «Копенгагена» — в 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.06 и 1.74.

Прогноз: ожидаем игру с малым количеством мячей с преимуществом «ПАОКа» в матче.

Однако «Риека» готова удивить гостей и дать настоящий бой в домашней игре, учитывая плохую сыгранность соперника.

Ставка: Обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: можно поставить на победу гостей в матче.

Дополнительная ставка: Победа гостей в матче за 2.30.