Ягеллония — Динамо Тирана. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

21 августа в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Ягеллония» и «Динамо» Тирана. Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Ягеллония» — «Динамо» Тирана, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ягеллония»

Турнирное положение: Поляки уже преодолели два раунда квалификации Лиги конференций. Команда поочередно прошла «Нови Пазар» и «Силькеборг».

При этом «Ягеллония» в своем чемпионате не преуспевает. Там команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ягеллония» переиграла «Радомяк» (2:1).

До того команда подписала мировую с «Силькеборгом» (2:2). А вот поединок с «Краковией» завершился яркой победой (5:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Ягеллония» забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ягеллония» нынче находится на подъеме. Команда не проигрывает 7 матчей кряду.

Причем «Ягеллония» неизменно пропускала в 3 последних матчах. Зато атака команды выглядит вполне-себе прилично.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Поляки мотивированы соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

«Динамо» Тирана

Турнирное положение: Албанцы удачно начали официальный сезон. Команда прошла уже два раунда квалификации Лиги конференций.

Причем «Динамо» Тирана до последней виктории не побеждал 2 раза кряду. Тем не менее, уже сам проход «Хайдука» для команды сойдет за подвиг.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Динамо» Тирана переиграл «Хайдук» (3:1).

До того команда потерпела поражение от того же соперника (1:2). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Атлетик Эскальдесом» (1:1).

При этом «Динамо» Тирана в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Динамо» Тирана нынче выглядит довольно выгодно. Да и оборонительные редуты частенько совершают сбои.

При этом «Динамо» Тирана в 4 еврокубковых поединках победил 2 раза. Албанцы умеют добывать нужный результат.

Команда уже активно вкатывается в сезон. Албанцы уже прыгнули выше головы, да и польского оппонента явно не боятся.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Албанцы вполне способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды прошли два раунда квалификации Лиги конференций

«Ягеллония» не проигрывала в 7 своих последних матчах

Албанцы неизменно забивают 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: Поляки нынче выглядят выгодно, однако имеют проблемы с надежностью тылов.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Динамо» Тирана не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: Обе забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50