  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Забить получится у всех

    Ягеллония — Динамо Тирана. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Ягеллония» — «Динамо» Тирана
    «Ягеллония»
    21 августа в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Ягеллония» и «Динамо» Тирана. Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Ягеллония» — «Динамо» Тирана, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Ягеллония

  • Белосток
    •  Ягеллония 21:15 FC Dinamo City

    FC Dinamo City

  • Лига конференций. Квалификация
    «Ягеллония»

    Турнирное положение: Поляки уже преодолели два раунда квалификации Лиги конференций. Команда поочередно прошла «Нови Пазар» и «Силькеборг».

    При этом «Ягеллония» в своем чемпионате не преуспевает. Там команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ягеллония» переиграла «Радомяк» (2:1).

    До того команда подписала мировую с «Силькеборгом» (2:2). А вот поединок с «Краковией» завершился яркой победой (5:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Ягеллония» забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Ягеллония» нынче находится на подъеме. Команда не проигрывает 7 матчей кряду.

    Причем «Ягеллония» неизменно пропускала в 3 последних матчах. Зато атака команды выглядит вполне-себе прилично.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Поляки мотивированы соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

    «Динамо» Тирана

    Турнирное положение: Албанцы удачно начали официальный сезон. Команда прошла уже два раунда квалификации Лиги конференций.

    Причем «Динамо» Тирана до последней виктории не побеждал 2 раза кряду. Тем не менее, уже сам проход «Хайдука» для команды сойдет за подвиг.

  • Трансферный дайджест. 12 — 18 августа
  • «Зенит» зовет Кастельяноса, «Ман Сити» намерен избавиться от Эдерсона, Гасперини мечтает о Бэйли
  • 18/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Динамо» Тирана переиграл «Хайдук» (3:1).

    До того команда потерпела поражение от того же соперника (1:2). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Атлетик Эскальдесом» (1:1).

    При этом «Динамо» Тирана в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Динамо» Тирана нынче выглядит довольно выгодно. Да и оборонительные редуты частенько совершают сбои.

    При этом «Динамо» Тирана в 4 еврокубковых поединках победил 2 раза. Албанцы умеют добывать нужный результат.

    Команда уже активно вкатывается в сезон. Албанцы уже прыгнули выше головы, да и польского оппонента явно не боятся.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Албанцы вполне способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Обе команды прошли два раунда квалификации Лиги конференций

    • «Ягеллония» не проигрывала в 7 своих последних матчах

    • Албанцы неизменно забивают 5 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: Поляки нынче выглядят выгодно, однако имеют проблемы с надежностью тылов.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Динамо» Тирана не собирается лишь отсиживаться в тылах.

    Ставка: Обе забьют за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

