Бранн — АЕК Ларнака: прогноз на квалификацию Лиги Европы и ставка за 2.75

«Бранн» встретится с «АЕК Ларнака» в 1-м матче финала квалификации Лиги Европы. Поединок пройдет 21 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бранн» — «АЕК Ларнака», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бранн»

Путь к финалу: По итогам прошедшего сезона команда пробилась в 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, но в полуфинал пройти не удалось. «Бранн» уступил «Зальцбургу» со сумме 2-х встреч (1:4, 1:1).

Команда опустилась в полуфинальную стадию квалификации Лиги Европы, где удалось пройти «Хеккен». В 1-м поединке «Бранн» победил со счетом 2:0, а затем команды сыграли вничью (1:1).

Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата Норвегии команда обыграла «Тромсе» со счетом 2:1, а до этого «Бранн» одолел «Сарпсборг 08» (4:1), уничтожив соперника во 2-м тайме.

В последних 5-и встречах во всех турнирах команда по одному разу проиграла и сыграла вничью, а также трижды победила. За этот отрезок «Бранн» сумел забить 9 голов при 4-х пропущенных.

Состояние команды: У «Бранна» есть все шансы для того, чтобы попасть на групповой этап Лиги Европы. Команде необходимо создать преимущество на своем поле перед ответным поединком.

У «Бранна» отлично проявляет себя в последнее время нападающий Сайван Магнуссон, который забил 3 гола в предыдущих 3-х встречах. Этот форвард может сыграть ключевую роль в предстоящем матче.

«АЕК Ларнака»

Путь к финалу: Команда начала свое выступление в квалификации со стадии 1/8 финала, где «АЕК Ларнака» прошел «Партизан» по сумме 2-х встреч (1:0 и 2:2).

Уже в четвертьфинале квалификации команда оказалась сильнее «Целе» (1:1 и 2:1). В полуфинале «АЕК Ларнака» прошел «Легию». В 1-м поединке кипрская команда разгромила соперника со счетом 4:1, а в ответном поединке «АЕК Ларнака» проиграла (1:2).

Последние матчи: До встреч в квалификации Лиги Европы команда провела 3 товарищеских матча. В одном из поединков «АЕК Ларнака» сыграла вничью с «Андерлехтом» (2:2).

До этого команда также не смогла определить победителя в матче против «Серена» (3:3). Также, «АЕК Ларнака» обыграла «Вестерло» со счетом 3:1, забив 2 гола во втором тайме.

Состояние команды: Кипрский коллектив прошел весь путь в квалификации и теперь команде предстоят важные матчи против «Бранна» в финале отбора, где шансы пройти соперника точно будут.

Стоит отметить, что команда не очень здорово выступает на чужом поле. За последние 9 матчей «АЕК Ларнака» выиграла только 1 раз, а также по 4 раза сыграл вничью и проиграл.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Бранн» проиграл только 1 раз

В последних 9-и встречах на чужом поле «АЕК Ларнака» выиграл лишь однажды

«Бранн» проиграл 2 последних матча на своем поле

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бранна» — 1.75, победа «АЕК Ларнака» — 4.40, ничья — за 3.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.78 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют результативно.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.75.

Прогноз: «АЕК Ларнака» доставит проблемы «Бранну» и забьет хотя-бы один гол.

Ставка: Обе забьют за 1.93.