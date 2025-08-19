ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Илья СамошниковИз Черкизово в Тушино. Почему «Спартак» покупает Самошникова из «Локомотива»? ЭдерсонТрансферный дайджест. 12 — 18 августа Кевин Де БрёйнеСтавка на опыт. Чего ждать от нового сезона Серии А?
  • 16:17
    • «Фиорентина»: В клубе есть предложения от ЦСКА и «Зенита» по Бельтрану
  • 17:55
    • Bobsoccer: «Ростов» планирует пригласить Александра Кержакова в клуб
  • 16:43
    • «Ноттингем Форест» оформил переход Арно Калимуэндо из «Ренна»
  • 16:08
    • Карен Хачанов стал первой ракеткой России в обновленном рейтинге ATP
  • 15:46
    • Источник: Полузащитник «Гента» Элиу Варела может перейти в «Акрон»
  • 15:03
    • Валерий Карпин огласил расширенный список сборной России на матчи в сентябре
  • 13:58
    • ЦСКА назвал сумму за трансфер Лукаса Бельтрана из «Фиорентины»
    «Брюгге» создаст проблему сопернику в гостях?

    Рейнджерс — Брюгге: прогноз на футбол и ставка за 3.70

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Брюгге»
    «Брюгге»
    «Рейнджерс» встретится с «Брюгге» в 1-м матче финала квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдет 19 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Брюгге», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Бельгия. Про Лига 23 Августа 2025 года

    Брюгге

  • Брюгге
    •  Брюгге 17:00 Вестерло

    Вестерло

  • Вестерло
    «Рейнджерс»

    Путь к финалу: Шотландская команда пробилась в 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, где встретилась с «Панатинаикосом». По сумме 2-х встреч «Рейнджерс» победил греческую команду (2:0 и 1:1).

    В полуфинале квалификации команда встретилась с «Викторией Пльзень», обыграв соперника по сумме 2-х встреч (3:0 и 1:2). Уже в финальной стадии отбора «Рейнджерс» встретится с «Брюгге».

    Последние матчи: В прошедшем поединке команда обыграла «Аллоа» (4:2) в Кубке шотландской лиги, а до этого «Рейнджерс» проиграл «Виктории Пльзень» (1:2).

    В последних 5-и встречах во всех турнирах команда по 2 раза выиграла и сыграла вничью, а также однажды проиграла. За этот отрезок «Рейнджерс» забил 10 голов при 6-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Рейнджерс» проводит отличную квалификацию, уверенно пройдя 2 раунда. Теперь команде необходимо пройти последний раунд отбора, выбив «Брюгге».

    В последних встречах у команды отлично выступает защитник Джеймс Таверньер, забивая голы. В последних 5-и встречах игрок обороны отметился 3 мячами.

    «Брюгге»

    Путь к финалу: Бельгийская команда напрямую пробилась в полуфинальную стадию квалификации ЛЧ. «Брюгге» уже находится в шаге от выхода в основную стадию турнира.

    В 1/2 финала квалификации команда прошла «Зальцбург». В 1-м матче «Брюгге» обыграл соперника со счетом 1:0, а в ответном поединке команда вновь победила (3:2).

  • Двойной камбек в Брюгге: бельгийцы в самой концовке лишили «РБ Зальцбург» шансов на ЛЧ
  • Основной этап Лиги Чемпионов ещё не начался, а уже такие сюжеты!
  • 13/08/2025

    • Последние матчи: В прошедшем поединке команда обыграла «Зюльте-Варегем» со счетом 1:0 в чемпионате Бельгии. До этого «Брюгге» одолел «Серкль Брюгге» (2:0).

    У команды уже продолжается победная серия, которая насчитывает 5 матчей подряд во всех турнирах. За этот период «Брюгге» смог забить 7 голов при 2-х пропущенных мячах.

    Состояние команды: «Брюгге» точно будет пытаться доминировать над «Рейнджерсом» в противостоянии. К тому же, команда находится в отличной форме, имея победную серию.

    В единственной очной встрече в 21-м веке «Брюгге» сыграл вничью с «Рейнджерсом» (2:2). Получится ли на сей раз у бельгийской команды добиться результата? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • В последних 14-и встречах во всех турнирах «Рейнджерс» проиграл только 1 раз

    • У «Брюгге» продолжается победная серия, которая насчитывает 5 матчей подряд

    • В последнем очном матче «Рейнджерс» и «Брюгге» сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брюгге» — 2.40, победа «Рейнджерса» — 2.70, ничья — за 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.72 и 2.13 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Брюгге» доставит много проблем сопернику на чужом поле.

    Ставка: Ничья за 3.70.

    Прогноз: «Рейнджерс» попытается начать активно.

    Ставка: «Рейнджерс» забьет в 1-м тайме за 1.98.

    Рейнджерс — Брюгге: прогноз и ставка за 3.70, статистика, коэффициенты матча 19.08.202522:00. «Брюгге» создаст проблему сопернику в гостях?
