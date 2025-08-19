Рейнджерс — Брюгге: прогноз на футбол и ставка за 3.70

«Рейнджерс» встретится с «Брюгге» в 1-м матче финала квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдет 19 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Брюгге», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рейнджерс»

Путь к финалу: Шотландская команда пробилась в 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, где встретилась с «Панатинаикосом». По сумме 2-х встреч «Рейнджерс» победил греческую команду (2:0 и 1:1).

В полуфинале квалификации команда встретилась с «Викторией Пльзень», обыграв соперника по сумме 2-х встреч (3:0 и 1:2). Уже в финальной стадии отбора «Рейнджерс» встретится с «Брюгге».

Последние матчи: В прошедшем поединке команда обыграла «Аллоа» (4:2) в Кубке шотландской лиги, а до этого «Рейнджерс» проиграл «Виктории Пльзень» (1:2).

В последних 5-и встречах во всех турнирах команда по 2 раза выиграла и сыграла вничью, а также однажды проиграла. За этот отрезок «Рейнджерс» забил 10 голов при 6-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Рейнджерс» проводит отличную квалификацию, уверенно пройдя 2 раунда. Теперь команде необходимо пройти последний раунд отбора, выбив «Брюгге».

В последних встречах у команды отлично выступает защитник Джеймс Таверньер, забивая голы. В последних 5-и встречах игрок обороны отметился 3 мячами.

«Брюгге»

Путь к финалу: Бельгийская команда напрямую пробилась в полуфинальную стадию квалификации ЛЧ. «Брюгге» уже находится в шаге от выхода в основную стадию турнира.

В 1/2 финала квалификации команда прошла «Зальцбург». В 1-м матче «Брюгге» обыграл соперника со счетом 1:0, а в ответном поединке команда вновь победила (3:2).

Последние матчи: В прошедшем поединке команда обыграла «Зюльте-Варегем» со счетом 1:0 в чемпионате Бельгии. До этого «Брюгге» одолел «Серкль Брюгге» (2:0).

У команды уже продолжается победная серия, которая насчитывает 5 матчей подряд во всех турнирах. За этот период «Брюгге» смог забить 7 голов при 2-х пропущенных мячах.

Состояние команды: «Брюгге» точно будет пытаться доминировать над «Рейнджерсом» в противостоянии. К тому же, команда находится в отличной форме, имея победную серию.

В единственной очной встрече в 21-м веке «Брюгге» сыграл вничью с «Рейнджерсом» (2:2). Получится ли на сей раз у бельгийской команды добиться результата? Большой вопрос...

Статистика для ставок

В последних 14-и встречах во всех турнирах «Рейнджерс» проиграл только 1 раз

У «Брюгге» продолжается победная серия, которая насчитывает 5 матчей подряд

В последнем очном матче «Рейнджерс» и «Брюгге» сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брюгге» — 2.40, победа «Рейнджерса» — 2.70, ничья — за 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.72 и 2.13 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Брюгге» доставит много проблем сопернику на чужом поле.

Ставка: Ничья за 3.70.

Прогноз: «Рейнджерс» попытается начать активно.

Ставка: «Рейнджерс» забьет в 1-м тайме за 1.98.