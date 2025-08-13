Двойной камбек в Брюгге: бельгийцы в самой концовке лишили «РБ Зальцбург» шансов на ЛЧ

Австрийцы могли оформить один из самых эффектных камбеком в своей новейшей истории Лиги чемпионов — уже к 42-й минуте они не просто отыграли поражение в первом матче, но и вышли вперёд. Но «Брюгге» не смирился. После перерыва хозяева трижды поразили ворота Александра Шлагера, воспользовались чужими ошибками и оформили итоговые 3:2, отправив «Зальцбург» в Лигу Европы.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Брюгге — Зальцбург 3:2 Голы: 0:1 Якоб Расмуссен (18'), 0:2 Эдмунд Байду (43'), 1:2 Хоакин Сейс (61'), 2:2 Карлуш Форбс (83'), 3:2 Ханс Ванакен (90 + 4') Брюгге: Симон Миньоле, Хоакин Сейс, Йорне Спилерс, Брандон Мехеле, Бьорн Мейер (Кириани Саббе, 46'), Ханс Ванакен, Людовит Рейс (Александар Станкович, 68'), Рафаэль Оньедика (Саид Ромеро, 90'), Карлуш Форбс (Юго Сике, 88'), Ромео Вермант (Николо Трезольди, 68'), Христос Дзолис Зальцбург: Александр Шлагер, Алекса Терзич, Якоб Расмуссен, Kouakou Joane Gadou, Штефан Ляйнер, Мауритс Кергор (Kerim Alajbegovic, 82'), Сумаила Диабате (Янник Шустер, 90'), Мадс Бидструп, Эдмунд Байду (Петар Ратков, 64'), Йорбе Вертессен (Адам Дагим, 82'), Нене Доржеле Предупреждение: Йорне Спилерс (81')

Полный «Ян Брейдел» гнал бельгийцев вперёд с первых секунд, и «Брюгге» ответил серией опасных атак. Уже на 11-й минуте Ханс Ванакен пробил низом — Шлагер в прыжке дотянулся до мяча. Через четыре минуты вратарь вновь спас команду, вытащив плотный удар Христоса Циолиса, который набрал отличную форму в последних турах.

Однако первый же серьёзный момент у ворот «Брюгге» стал для австрийцев золотым. На 18-й минуте Мауритс Кьергор подал со штрафного в центр штрафной, Якоб Расмуссен выиграл борьбу и отправил мяч в ворота от внутренней стороны штанги. Счёт в противостоянии сравнялся, а шум на трибунах заметно стих.

Празднование первого гола РБ Зальцбурга globallookpress.com

Байду шокировал «Брюгге» перед перерывом

После гола «Зальцбург» почувствовал уверенность и провёл ещё пару острых атак: Кьергор заставил Миньоле вступить в игру, а Диабате пробил чуть выше. Но «Брюгге» тоже отвечал — Форбс чуть не замкнул прострел в упор, а Циолис дважды заставил Шлагера тащить сложные мячи.

Когда казалось, что первый тайм завершится минимальным преимуществом гостей, они активизировались. На 42-й минуте после перехвата и молниеносного выхода из обороны Стефан Лайнер навесил на дальнюю штангу, где Эдмунд Байду в падении пробил в дальний угол. 2:0 в матче, 2:1 по сумме двух встреч — и «Зальцбург» был в 45 минутах от плей-офф квалификации.

Байду празднует гол globallookpress.com

Ники Хайен сделал перестановки в перерыве — на поле вышел Кириани Саббе, добавивший скорости на фланге. «Брюгге» сразу взвинтил темп, и на 49-й минуте Ромео Верман мог сократить отставание, но пробил головой мимо пустого угла.

На 61-й минуте стадион взорвался: Саббе прорвался по флангу, прострелил в центр штрафной, и Хоакин Сейс, пробив полуволеем, отправил мяч в нижний угол — 1:2. Теперь хозяевам оставалось всего одно попадание, чтобы вернуть себе контроль над серией.

Сейс празднует гол globallookpress.com

Фатальная ошибка Расмуссена

До конца матча оставалось меньше десяти минут, и игра немного успокоилась. «Зальцбург» держал счёт, не форсировал события, но всё изменилось в один момент. На 83-й минуте Расмуссен, герой первого гола, ошибся при передаче в центре поля, подарив мяч Карлосу Форбсу. Португалец ушёл от защитника, ворвался в штрафную и мощно пробил в ближний угол. 2:2 в матче, 3:2 по сумме двух в пользу «Брюгге».

Карлос Форбс globallookpress.com

Австрийцы рванули вперёд в отчаянной попытке спасти игру, но уже на четвёртой добавленной минуте пропустили ещё раз. Быстрая атака «Брюгге» завершилась передачей на Ванакена, и капитан без лишней суеты поразил дальний угол — 4:2 по сумме двух матчей.

Ханс Ванакен globallookpress.com

«Брюгге» теперь сыграет в плей-офф отбора в Лиги чемпионов с «Рейнджерс», которые прошли «Викторию Пльзень». Для бельгийцев это шанс вернуться в групповой этап турнира впервые с сезона-2022/23.

Для «Зальцбурга» поражение стало концом шестилетней серии в Лиге чемпионов. Команда Томаса Леча начнёт осенью в Лиге Европы, куда попала напрямую. Сам наставник признал: «Было всё, чтобы пройти, но мы сами подарили сопернику шанс».