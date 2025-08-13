Двойной камбек в Брюгге: бельгийцы в самой концовке лишили «РБ Зальцбург» шансов на ЛЧ

Полный «Ян Брейдел» гнал бельгийцев вперёд с первых секунд, и «Брюгге» ответил серией опасных атак. Уже на 11-й минуте Ханс Ванакен пробил низом — Шлагер в прыжке дотянулся до мяча. Через четыре минуты вратарь вновь спас команду, вытащив плотный удар Христоса Циолиса, который набрал отличную форму в последних турах.
Однако первый же серьёзный момент у ворот «Брюгге» стал для австрийцев золотым. На 18-й минуте Мауритс Кьергор подал со штрафного в центр штрафной, Якоб Расмуссен выиграл борьбу и отправил мяч в ворота от внутренней стороны штанги. Счёт в противостоянии сравнялся, а шум на трибунах заметно стих.
Байду шокировал «Брюгге» перед перерывом
После гола «Зальцбург» почувствовал уверенность и провёл ещё пару острых атак: Кьергор заставил Миньоле вступить в игру, а Диабате пробил чуть выше. Но «Брюгге» тоже отвечал — Форбс чуть не замкнул прострел в упор, а Циолис дважды заставил Шлагера тащить сложные мячи.
Когда казалось, что первый тайм завершится минимальным преимуществом гостей, они активизировались. На 42-й минуте после перехвата и молниеносного выхода из обороны Стефан Лайнер навесил на дальнюю штангу, где Эдмунд Байду в падении пробил в дальний угол. 2:0 в матче, 2:1 по сумме двух встреч — и «Зальцбург» был в 45 минутах от плей-офф квалификации.
Ники Хайен сделал перестановки в перерыве — на поле вышел Кириани Саббе, добавивший скорости на фланге. «Брюгге» сразу взвинтил темп, и на 49-й минуте Ромео Верман мог сократить отставание, но пробил головой мимо пустого угла.
На 61-й минуте стадион взорвался: Саббе прорвался по флангу, прострелил в центр штрафной, и Хоакин Сейс, пробив полуволеем, отправил мяч в нижний угол — 1:2. Теперь хозяевам оставалось всего одно попадание, чтобы вернуть себе контроль над серией.
Фатальная ошибка Расмуссена
До конца матча оставалось меньше десяти минут, и игра немного успокоилась. «Зальцбург» держал счёт, не форсировал события, но всё изменилось в один момент. На 83-й минуте Расмуссен, герой первого гола, ошибся при передаче в центре поля, подарив мяч Карлосу Форбсу. Португалец ушёл от защитника, ворвался в штрафную и мощно пробил в ближний угол. 2:2 в матче, 3:2 по сумме двух в пользу «Брюгге».
Австрийцы рванули вперёд в отчаянной попытке спасти игру, но уже на четвёртой добавленной минуте пропустили ещё раз. Быстрая атака «Брюгге» завершилась передачей на Ванакена, и капитан без лишней суеты поразил дальний угол — 4:2 по сумме двух матчей.
«Брюгге» теперь сыграет в плей-офф отбора в Лиги чемпионов с «Рейнджерс», которые прошли «Викторию Пльзень». Для бельгийцев это шанс вернуться в групповой этап турнира впервые с сезона-2022/23.
Для «Зальцбурга» поражение стало концом шестилетней серии в Лиге чемпионов. Команда Томаса Леча начнёт осенью в Лиге Европы, куда попала напрямую. Сам наставник признал: «Было всё, чтобы пройти, но мы сами подарили сопернику шанс».