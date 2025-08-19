Кубань — ПСК: прогноз на футбол и ставка за 2.08

Кубань
ПСК
«Кубань»
Турнирное положение: Кубанцы борются за выход в «золото». Нынче команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Кубань» набрала 6 очков в 5 турах первенства. А вот забила команда 5 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Кубанцы не сумели обыграть «Авангард» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Муромом» (1:1). Да и поединок с «Иртышом» завершился паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Кубань» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе кубанцы выглядят довольно симпатично. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.
Причем «Кубань» испытывает некоторые сложности в плане реализации. Команда в среднем забивает фактически гол за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Кубанцы мотивированы доказать свое превосходство над любителями.
ПСК
Турнирное положение: ПСК уже прошел один раунд Кубка России. В предыдущем раунде команда прошла второлиговую «Дружбу».
Причем ПСК имеет в своем составе ряд перспективных исполнителей. Да и мотивация пройти как можно дальше в Кубке у команды огромная.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. ПСК в серии пенальти одолел «Дружбу».
Сам поединок с «Кубанью» для команды сродни экзамену на прочность. ПСК явно намерен проявить свои лучшие качества.
При этом ПСК уже доказал, что умеет добывать результат. Да и успех в предыдущем раунде явно окрыляет.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ПСК вполне способен знатно пошуметь в Кубке. Да и уровень любительского футбола не сильно отстает от второлигового.
При этом для ПСК нынешний турнир — дебютный. Между тем, за здорово живешь команда никому не сдается.
Нет сомнений, что команда не будет мальчиками для битья. Да и оппоненту слишком натужно даются забитые мячи.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. ПСК намерен найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Кубань» не проигрывает 4 матча кряду
- ПСК уже прошел один раунд Кубка России
- Кубанцы в среднем забивают аккурат гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кубань» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.18.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.
- 2.04Пари НН — Динамо Махачкала: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 3.35Лидс — Эвертон: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.06Торпедо — Урал: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Кубань» явно сильнее оппонента, и наверняка активно понесется в атаку.
Кубанцы имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, и уж точно должны проходить столь скромного соперника.
Ставка: Фора «Кубани» -1.5 за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20