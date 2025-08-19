Кубань — ПСК: прогноз на футбол и ставка за 2.08

19 августа в 1/16 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Кубань» и ПСК. Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кубань» — ПСК, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кубань»

Турнирное положение: Кубанцы борются за выход в «золото». Нынче команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Кубань» набрала 6 очков в 5 турах первенства. А вот забила команда 5 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Кубанцы не сумели обыграть «Авангард» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Муромом» (1:1). Да и поединок с «Иртышом» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Кубань» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе кубанцы выглядят довольно симпатично. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

Причем «Кубань» испытывает некоторые сложности в плане реализации. Команда в среднем забивает фактически гол за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Кубанцы мотивированы доказать свое превосходство над любителями.

ПСК

Турнирное положение: ПСК уже прошел один раунд Кубка России. В предыдущем раунде команда прошла второлиговую «Дружбу».

Причем ПСК имеет в своем составе ряд перспективных исполнителей. Да и мотивация пройти как можно дальше в Кубке у команды огромная.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. ПСК в серии пенальти одолел «Дружбу».

Сам поединок с «Кубанью» для команды сродни экзамену на прочность. ПСК явно намерен проявить свои лучшие качества.

При этом ПСК уже доказал, что умеет добывать результат. Да и успех в предыдущем раунде явно окрыляет.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ПСК вполне способен знатно пошуметь в Кубке. Да и уровень любительского футбола не сильно отстает от второлигового.

При этом для ПСК нынешний турнир — дебютный. Между тем, за здорово живешь команда никому не сдается.

Нет сомнений, что команда не будет мальчиками для битья. Да и оппоненту слишком натужно даются забитые мячи.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. ПСК намерен найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Кубань» не проигрывает 4 матча кряду

ПСК уже прошел один раунд Кубка России

Кубанцы в среднем забивают аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кубань» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.18.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: «Кубань» явно сильнее оппонента, и наверняка активно понесется в атаку.

Кубанцы имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, и уж точно должны проходить столь скромного соперника.

Ставка: Фора «Кубани» -1.5 за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20