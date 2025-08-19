Аркадаг — Шагадам: прогноз на футбол и ставка за 2.30

19 августа в 18-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Аркадаг» и «Шагадам». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аркадаг» — «Шагадам», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аркадаг»

Турнирное положение: «Аркадаг» привычно выносит всех и вся. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Аркадаг» победил в всех своих 18 поединках чемпионата. А вот отличились игроки команды 77 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аркадаг» переиграл «Алтын Асыр» (5:2).

До того команда разнесла в щепки «Небитчи» (8:1). Да и поединок с «Копетдагом» завершился яркой викторией (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Аркадаг» забил 23 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аркадаг» нынче пребывает на эмоциональном подъеме. Команда победила в 4 своих последних матчах.

Причем «Аркадаг» традиционно успешно противостоит «Шагадаму». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда намерена продолжить свой уверенный ход.

«Шагадам»

Турнирное положение: «Шагадам» проводит весьма продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Шагадам» на 2 зачетных балла отстает от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей в 17 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шагадам» несмог одолеть «Небитчи» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Копетдага» (1:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Мерв».

При этом «Шагадам» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шагадам» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 21 мяч в 17 поединках чемпионата.

При этом «Шагадам» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и победила команда лишь в половине своих матчей.

Команда на данном этапе не лучшим образом выглядит в плане результатов. «Шагадам» не побеждает уже 2 матча кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается оказать достойное сопротивление местному гегемону.

Статистика для ставок

«Аркадаг» победил во всех 18 матчах чемпионата

«Аркадаг» в среднем пропускает реже гола за матч

«Шагадам» еще ни разу в истории не отбирал очки у «Аркадага»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

Прогноз: «Аркадаг» на голову сильнее оппонента, и явно проведет поединок максимально агрессивно.

Номинальные хозяева мотивированы продолжить свой мощный ход, к тому же оппонент нынче нестабилен.

Ставка: Фора «Аркадага» -2.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.20