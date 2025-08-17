1-й таймБалтика — ЛокомотивОнлайн
    Хабаровчане быстро возьмут своё

    Волга — СКА-Хабаровск: прогноз на футбол, ставка за 2.01

    Прогноз и ставки на «Волга» — «СКА-Хабаровск»
    Александр Гаглоев
    17 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Волга» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Волга» — «СКА-Хабаровск», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Первая лига 17 Августа 2025 года

    Волга Ул

  • Ульяновск
    •  Волга Ул 17:00 СКА-Хабаровск

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    «Волга»

    Турнирное положение: Ульяновцы стартовали весьма посредственно. Нынче команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Волга» набрала всего 1 зачетный пункт в 4 турах. Вот только забила команда всего 3 мяча в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Ульяновцы уступили «Челябинску» (0:1).

    До того команда не смогла переиграть «Чайку» (1:1). А вот поединок с КАМАЗом завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Волга» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Ульяновцам весьма натужно даются забитые мячи. Да и вообще, команда только привыкает к реалиям первой лиги.

    Причем «Волга» традиционно неудачно противостоит «СКА-Хабаровску». В четырех очных поединках команда уступила 2 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Ульяновцы явно постараются поднатореть в плане реализации.

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: Хабаровчане стартовали весьма продуктивно. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «СКА-Хабаровск» в среднем забивает фактически гол за матч. А вот пропустила команда 3 мяча в четырех первых турах.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «СКА-Хабаровск» расписал мировую с «Чайкой» (1:1).

    До того команда сумела обыграть «Торпедо» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение кризисному «Енисею» (2:1).

    При этом «СКА-Хабаровск» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Хабаровчане вполне способны побороться за стыки. Да и в кадровом плане команда выглядит симпатично.

    При этом «СКА-Хабаровск» в четырех первых турах добыл 8 очков. Да и ульяновцам команда не проигрывала ни разу в истории.

    Команда Алексея Поддубского демонстрирует весьма симпатичный футбол. Да и не проигрывают «армейцы» 4 матча кряду.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Хабаровчане явно постараются закрепиться в топ-4.

    Статистика для ставок

    • Хабаровчане не проигрывали в 4 своих последних матчах

    • «Волга» не может победить 4 матча кряду

    • Ульяновцы еще ни разу не обыгрывали «армейцев»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.26, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.74.

    Прогноз: «СКА-Хабаровск» мотивирован подтянуться к лидирующей группе, и наверняка активно понесется в атаку.

    Хабаровчане имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и ульяновцы пока только привыкают к реалиям первого дивизиона.

    Ставка: Победа «СКА-Хабаровска» за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

    Волга — СКА-Хабаровск: прогноз и ставка за 2.01, статистика, коэффициенты матча 17.08.202517:00. Хабаровчане быстро возьмут своё
