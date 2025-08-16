Сандерленд — Вест Хэм: прогноз и ставка на АПЛ за 1.92

16 августа в 1-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Вест Хэм». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сандерленд» — «Вест Хэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Сандерленд» в прошлом сезоне выступал в английском Чемпионшипе, откуда вышел в элиту благодаря победе в плей-офф после того, как занял четвертое место.

Команда нынешним летом проводила только товарищеские встречи, поэтому грядущая игра станет для нее первой официальной в кампании 2025/2026 годов.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был контрольным, клуб на своем поле со счетом 0:3 потерпел разгром от испанского «Райо Вальекано».

Перед этим еще в одной товарищеской встрече коллектив уже смог выиграть, когда теперь уже в чужих стенах с результатом 1:0 переиграл немецкий «Аугсбург».

Не сыграют: травмированы — Алесе, Циркин, Гьельде, Мандл и О'Нин, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: в шести последних поединках, которые были контрольными, «Сандерленд» проиграл пять раз при одной победе.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы не то, что на три балла, а даже на один пункт, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» в прошлой кампании финишировал на 14-й позиции в английской Премьер-лиге с отрывом в 18 очков от зоны вылета.

Команда, как и соперник, также нынешним летом проводила лишь товарищеские встречи, так что грядущая игра станет для нее первой официальной в новой кампании.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на своем поле одержал победу над французским «Лиллем» (2:1).

Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив также был на высоте, когда в нейтральных стенах переиграл соотечественников из «Борнмута» (2:0).

Не сыграют: травмирован — Саммервилл, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, пять из которых были товарищескими, а один — официальным, «Вест Хэм» выиграл пять раз при одном поражении.

Это сулит гостям неплохие шансы на три балла, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также его текущие игровые проблемы.

Команда также еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Сандерленда» забивала только одна команда

в пяти из шести последних матчей «Вест Хэм» выиграл

в шести из семи последних матчей «Вест Хэма» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.35, победа «Сандерленда» — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.92 и 1.88.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их в пяти из шести последних матчей.

Ставка: «Вест Хэм» победит за 2.30