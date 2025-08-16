ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоао ВикторКарнавал в ЦСКА. На смену Роше «армейцы» берут Жоао Виктора NHL 26NHL 26: Тактика, хоккей 3х3 и еще два аспекта, нуждающихся в пересмотре Томас МюллерНе только Майами. Как клубы MLS заманивают звезд в небольшие города
  • 07:10
    • Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 23:31
    • Синнер разгромил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 00:38
    • «Хиберниан» и «Олимпия» вышли в следующий раунд Лиги конференций
  • 23:58
    • «АЕК» из Ларнаки и «Панатинаикос» вышли в следующий раунд Лиги Европы
  • 23:27
    • «Брага» вышла в раунд плей-офф Лиги Европы
  • 22:54
    • «ФКСБ», «Маккаби» Т-А, «Утрехт» и «Линкольн» вышли в следующий раунд Лиги Европы
  • 22:42
    • «ПАОК» вышел в следующий раунд Лиги Европы
    Все новости спорта

    Увезет ли «Вест Хэм» победу из Сандерленда?

    Сандерленд — Вест Хэм: прогноз и ставка на АПЛ за 1.92

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Сандерленд Прогнозы на Вест Хэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Сандерленд» — «Вест Хэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джаррод Боуэн («Вест Хэм»)
    16 августа в 1-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Вест Хэм». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сандерленд» — «Вест Хэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Августа 2025 года

    Сандерленд

  • Сандерленд
    •  Сандерленд 17:00 Вест Хэм

    Вест Хэм

  • Лондон
    •

    «Сандерленд»

    Турнирное положение: «Сандерленд» в прошлом сезоне выступал в английском Чемпионшипе, откуда вышел в элиту благодаря победе в плей-офф после того, как занял четвертое место.

    Команда нынешним летом проводила только товарищеские встречи, поэтому грядущая игра станет для нее первой официальной в кампании 2025/2026 годов.

    Сандерленд — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был контрольным, клуб на своем поле со счетом 0:3 потерпел разгром от испанского «Райо Вальекано».

    Перед этим еще в одной товарищеской встрече коллектив уже смог выиграть, когда теперь уже в чужих стенах с результатом 1:0 переиграл немецкий «Аугсбург».

    Не сыграют: травмированы — Алесе, Циркин, Гьельде, Мандл и О'Нин, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые были контрольными, «Сандерленд» проиграл пять раз при одной победе.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы не то, что на три балла, а даже на один пункт, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

    Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Вест Хэм» в прошлой кампании финишировал на 14-й позиции в английской Премьер-лиге с отрывом в 18 очков от зоны вылета.

    Команда, как и соперник, также нынешним летом проводила лишь товарищеские встречи, так что грядущая игра станет для нее первой официальной в новой кампании.

  • Дискриминация по возрасту: топ-10 игроков АПЛ, которых списали раньше времени
  • Эти футболисты стали жертвами нового культа возраста
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на своем поле одержал победу над французским «Лиллем» (2:1).

    Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив также был на высоте, когда в нейтральных стенах переиграл соотечественников из «Борнмута» (2:0).

    Не сыграют: травмирован — Саммервилл, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, пять из которых были товарищескими, а один — официальным, «Вест Хэм» выиграл пять раз при одном поражении.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это сулит гостям неплохие шансы на три балла, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также его текущие игровые проблемы.

    Команда также еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Сандерленда» забивала только одна команда

    • в пяти из шести последних матчей «Вест Хэм» выиграл

    • в шести из семи последних матчей «Вест Хэма» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.35, победа «Сандерленда» — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.92 и 1.88.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их в пяти из шести последних матчей.

    Ставка: «Вест Хэм» победит за 2.30

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Шагадам — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мерв — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахал — Копетдаг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Аркадаг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кыргызалтын — Алдиер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Узген — Алга
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Свентек — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Туменов — Гордеев
  • Бои
  • Сегодня в 20:05
    •  2.60
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Марсель — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Арминия — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сандерленд — Вест Хэм: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 16.08.202517:00. Увезет ли «Вест Хэм» победу из Сандерленда?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры