Сандерленд — Вест Хэм: прогноз и ставка на АПЛ за 1.92

Сандерленд
Вест Хэм
«Сандерленд»
Турнирное положение: «Сандерленд» в прошлом сезоне выступал в английском Чемпионшипе, откуда вышел в элиту благодаря победе в плей-офф после того, как занял четвертое место.
Команда нынешним летом проводила только товарищеские встречи, поэтому грядущая игра станет для нее первой официальной в кампании 2025/2026 годов.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был контрольным, клуб на своем поле со счетом 0:3 потерпел разгром от испанского «Райо Вальекано».
Перед этим еще в одной товарищеской встрече коллектив уже смог выиграть, когда теперь уже в чужих стенах с результатом 1:0 переиграл немецкий «Аугсбург».
Не сыграют: травмированы — Алесе, Циркин, Гьельде, Мандл и О'Нин, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые были контрольными, «Сандерленд» проиграл пять раз при одной победе.
Такая форма сулит хозяевам плохие шансы не то, что на три балла, а даже на один пункт, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.
Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Вест Хэм» в прошлой кампании финишировал на 14-й позиции в английской Премьер-лиге с отрывом в 18 очков от зоны вылета.
Команда, как и соперник, также нынешним летом проводила лишь товарищеские встречи, так что грядущая игра станет для нее первой официальной в новой кампании.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на своем поле одержал победу над французским «Лиллем» (2:1).
Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив также был на высоте, когда в нейтральных стенах переиграл соотечественников из «Борнмута» (2:0).
Не сыграют: травмирован — Саммервилл, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, пять из которых были товарищескими, а один — официальным, «Вест Хэм» выиграл пять раз при одном поражении.
Это сулит гостям неплохие шансы на три балла, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также его текущие игровые проблемы.
Команда также еще не забивала в официальных матчах нового сезона.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Сандерленда» забивала только одна команда
- в пяти из шести последних матчей «Вест Хэм» выиграл
- в шести из семи последних матчей «Вест Хэма» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.35, победа «Сандерленда» — в 3.15.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.92 и 1.88.
Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.
Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их в пяти из шести последних матчей.
Ставка: «Вест Хэм» победит за 2.30